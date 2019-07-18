 Перед началом агитационного концерта в Одессе неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором, а потом сбросили секс-игрушку возле сцены. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оblvesti, дрон покружил несколько минут над зрителями, а потом сбросил секс-игрушку возле сцены. Неизвестные оставили дрон на месте инцидента и позже его обнаружили полицейские.
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Ну если кандидат- сепар червонец, то в тему!) Еще и в рот этому кандидату запхайте!)
Разговор в магазине
Покупатель: Здравствуйте. Что можете мне предложить?
Продавец: сегодня у нас на вьібор шоколад с горчинкой и говно
Покупатель: мне не нравится шоколад с горчинкой. Я люблю молочньій с цельім миндалем . Или Линдт. Или тоблерон. Желательно под чашечку кофе...
Продавец: мне очень жаль, но вьі можете вьібрать только между шоколадом с горчинкой и говном
Покупатель: почему у вас такой асортимент?
Продавец: ничего другого не осталось. Остальное не пользуется спросом.
Покупатель: я не люблю шоколад с горчинкой
Продавец: тогда вам остается говно
Покупатель: а по телевизору говорят, что говно - на самом деле шоколад, а шоколад - на самом деле говно.
Продавец: я продаю шоколад уже много лет. Могу вас завершить: вот шоколад, он из какао. Вот говно. Оно из говна.
Покупатель: не люблю шоколад с горчинкой. Можно я только попробую говно? Все говорят, оно на укус лучше шоколада.
Продавец. Нет. Можно только купить. Всю порцию.
Покупатель? А если я куплю и мне не понравится - можно вернуть?
Продавец: Нет. Надкушенное говно возврату и обмену не подлежит.
Покупатель: я не знаю... Все говорят, шоколад вредньій
Продавец: я никогда ничего не сльішал о пользею говна
Покупатель: а если я его вьіброшу?
Продавец: во рту слаще не станет.
Покупатель: а я потом вернусь и куплю шоколад с горчинкой
Продавец: поскольку шоколад с горчинкой вьі не купите, его уберут из продаж.
Покупатель: и из чего я смогу вьібрать? Продавец: Из говна и говна с горчинкой.
адже, вони в першу чергу члени, а потім вже капельку депутати
😁
Волосы на жопе рвет - так хочет снова стать Нардепом))) Додик конченный...
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.Нагадаю ..Депутат Пучич від *ПЕСиків * !!!