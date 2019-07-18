 Перед началом агитационного концерта в Одессе неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором, а потом сбросили секс-игрушку возле сцены. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оblvesti, дрон покружил несколько минут над зрителями, а потом сбросил секс-игрушку возле сцены. Неизвестные оставили дрон на месте инцидента и позже его обнаружили полицейские.

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