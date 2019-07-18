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 Политика Украины, Общество
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Все про:агитация (423) концерт (294) секс (310) Червоненко (107)

 Перед началом агитационного концерта в Одессе неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором, а потом сбросили секс-игрушку возле сцены. ВИДЕО

В одесском парке имени Горького перед началом агитационного концерта в поддержку кандидата в депутаты Евгения Червоненко неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оblvesti, дрон покружил несколько минут над зрителями, а потом сбросил секс-игрушку возле сцены. Неизвестные оставили дрон на месте инцидента и позже его обнаружили полицейские.

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Источник: https://censor.net.ua/v3138287
 
   
 Топ комментарии
 
Ну если кандидат- сепар червонец, то в тему!) Еще и в рот этому кандидату запхайте!)
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Yaroslav Bilyk
Разговор в магазине
Покупатель: Здравствуйте. Что можете мне предложить?
Продавец: сегодня у нас на вьібор шоколад с горчинкой и говно
Покупатель: мне не нравится шоколад с горчинкой. Я люблю молочньій с цельім миндалем . Или Линдт. Или тоблерон. Желательно под чашечку кофе...
Продавец: мне очень жаль, но вьі можете вьібрать только между шоколадом с горчинкой и говном
Покупатель: почему у вас такой асортимент?
Продавец: ничего другого не осталось. Остальное не пользуется спросом.
Покупатель: я не люблю шоколад с горчинкой
Продавец: тогда вам остается говно
Покупатель: а по телевизору говорят, что говно - на самом деле шоколад, а шоколад - на самом деле говно.
Продавец: я продаю шоколад уже много лет. Могу вас завершить: вот шоколад, он из какао. Вот говно. Оно из говна.
Покупатель: не люблю шоколад с горчинкой. Можно я только попробую говно? Все говорят, оно на укус лучше шоколада.
Продавец. Нет. Можно только купить. Всю порцию.
Покупатель? А если я куплю и мне не понравится - можно вернуть?
Продавец: Нет. Надкушенное говно возврату и обмену не подлежит.
Покупатель: я не знаю... Все говорят, шоколад вредньій
Продавец: я никогда ничего не сльішал о пользею говна
Покупатель: а если я его вьіброшу?
Продавец: во рту слаще не станет.
Покупатель: а я потом вернусь и куплю шоколад с горчинкой
Продавец: поскольку шоколад с горчинкой вьі не купите, его уберут из продаж.
Покупатель: и из чего я смогу вьібрать? Продавец: Из говна и говна с горчинкой.
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Порошенко - вор. Между 2 сортов говна не выбираю.
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Жалко что он у тебя компьютер не украл.
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та і дійсності більш відповідає Перед началом агитационного концерта в Одессе неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором, а потом сбросили секс-игрушку возле сцены - Цензор.НЕТ 8829
адже, вони в першу чергу члени, а потім вже капельку депутати
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А на сцені якісь клавишні музичні інструменти були?
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Ну если кандидат- сепар червонец, то в тему!) Еще и в рот этому кандидату запхайте!)
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Этому поцу нечего делать в нашей Раде.
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Це своєрідна оцінка пейсатого хама.
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Харррашо шо не моржовый орган бабушки...
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Фсё правильно сделали! На понятном наглядном примере показали, что получит избиратель в случае избрания данного кандидата в органы власти.
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теперь можно с уверенностью сказать-шоу было о.уенным..
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он будет жаловаться в общество защиты животных!
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Сепаратист Червоненко в эфире гавнопомойки "112" всех убеждает о том, что ему политика не интересна, а сам уже пол года лижет Галантернику и Труханову очко, что бы его не трогали и дали возможность разместить пару бигбордов). Причем в последнее время как баба в каждом эфире жалуется на своих оппонентов по избирательному округу Перед початком агітаційного концерту в Одесі невідомі запустили в небо дрон з фалоімітатором, а потім скинули секс-іграшку біля сцени - Цензор.НЕТ 5752.

Волосы на жопе рвет - так хочет снова стать Нардепом))) Додик конченный...
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"Перед началом агитационного концерта в Одессе неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором, а потом сбросили секс-игрушку возле сцены" - я не антисемит, но такого гондона, как Червоный аид надо уничтожать в зародыше, говорят, он в Одессе засрал своей фамилией асфальт, а народ имеет хоть такую возможность плевать в рыло этой гниде.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПеред началом агитационного концерта в Одессе неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором, а потом сбросили секс-игрушку возле сцены. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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