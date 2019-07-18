 Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам. ВИДЕО

Он записал соответствующее видеообращение в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил он.
Зеленский отметил, что Украина докажет, что "является страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами".
"Вместе с тем обращаюсь ко всем землякам, которые живут за пределами Украины. Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину! С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Брауну", - отметил президент.
Але ....
З його тезами,навіть цього забагато.
Хіба метал склом замінити.
куда прийти? под Богдана с Разумкомым? под Портнова? знаете, пан президент, пошукайте дураков вокруг вас. вон за вами аж 73%...
В страну без судебной системы?!
Сааанитаррры, выезжайте!
🤣
Якщо вже говориш про щось - так говори вірно - немає ніякого "когитивного припадка" - є "когнітивний дисонанс"...
ПЕСики, в очередь!
🤣
🤣
Блин, каждая третья новость про него и дружбанов. Нужно, изменим, выполним...
Ну прийдуть вони, подивляться і підуть.
Конаретні пропозиції є ?
Зеля вже проплатив податки зі свого майна ? Чи так в офшорах і ховається ?
Хотя, более-менее, совковый легкий акцент.... А вот знак руками делает настораживающий.... Это если в рептилоидов верить и прочих соросов.... )
Всьо !
Хоч на китайській.
Я не лінгвіст,але мені здається,- доволі швидко промовляє текст.
Тим на Заході по...,а місцевим
на ... не потрібно.
Понти.
Поголися для початку.
Президент ....