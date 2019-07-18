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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) инвестиции (879) приглашение (18) инвесторы (224)

 Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал иностранных бизнесменов прийти в Украину.

Он записал соответствующее видеообращение в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил он.

Зеленский отметил, что Украина докажет, что "является страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами".

"Вместе с тем обращаюсь ко всем землякам, которые живут за пределами Украины. Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину! С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Брауну", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Офисе Президента отреагировали на просьбу о защите иностранных инвесторов

Источник: https://censor.net.ua/v3138256
 
   
 Топ комментарии
 
рука-лицо...
куда прийти? под Богдана с Разумкомым? под Портнова? знаете, пан президент, пошукайте дураков вокруг вас. вон за вами аж 73%...
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Говорил - то громко сказано... Плохо читал скорее... Ху из эн дьюти тудэй? Москау из э кэпитэл оф ауа канрти Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам - Цензор.НЕТ 3496
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приходите к нам а то у населения отжать уже нечего мы у вас отожмем
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У минулому дізельна е.с. .
Але ....
З його тезами,навіть цього забагато.
Хіба метал склом замінити.
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Вы систематически пропускаете букву "д".
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Правильно, инвесторы давайте денег, а мы потом через суд на коломойского отпишем...
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рука-лицо...
куда прийти? под Богдана с Разумкомым? под Портнова? знаете, пан президент, пошукайте дураков вокруг вас. вон за вами аж 73%...
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А что ты имеешь против Портнова? Не хочешь стабильности, мира и валюту по нормальной цене?
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Я навіть знаю де це вже існує - на кладовищі
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зеля, не все такие лохи чтобы верить тебе )
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Так Порошенко ж построил новую судебную систему. Одна из 144 "потужных реформ".
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Расскажи, зеб, и что именно было реформировано, только Лахту не цитируй.
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Слабо как Петро полтора часа в ООН выступать на инглише?
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Петро - красавчик, конечно! Жаль что импотент...
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Ну, может просто это Вы в тот раз неудачно накрасились?
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То у неё противогаз "не той системы"... Друзья рассказывали о парне, который подал на развод через несколько дней, после свадьбы. Спросили, "Почему?" А он в ответ - "Я её, за время знакомства, ни разу, без макияжа, в "полпальца", не видел!...".
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Хоть так,воры потроха совсем испортили имидж страны.
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Кино ролик снова кино и снова ролик он что не выходит с киностудии Довженко Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам - Цензор.НЕТ 5884
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Говорил - то громко сказано... Плохо читал скорее... Ху из эн дьюти тудэй? Москау из э кэпитэл оф ауа канрти Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам - Цензор.НЕТ 3496
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Счас ПЕСиков когнитивный припадок начнетца...
Сааанитаррры, выезжайте!
🤣
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Де беруть таких клоунів (шанувальників клоуна) як Baks13 Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 7373



Якщо вже говориш про щось - так говори вірно - немає ніякого "когитивного припадка" - є "когнітивний дисонанс"...
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Воо, первый свой диагноз назвал, папался!
ПЕСики, в очередь!
🤣
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К тебе? Запросто... Называй адрес... (Ты мне мою знакомую, по юности, напоминаешь... Она тоже, как-то, решила "блеснуть знанием словес иностранных", и назвала парня, который ей нравился, "импотентным", вместо - "импозантным"...).
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Ну ось, вже навчили одну зелень до трьох рахувати. Може під цим коментом він до чотирьох рахувати навчиться...
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Блин, каждая третья новость про него и дружбанов. Нужно, изменим, выполним... Идите уже мешки ворочать.
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Максим 24db6b1b


Блин, каждая третья новость про него и дружбанов. Нужно, изменим, выполним...



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Для чего России нужно перемирие временное на Донбасе . Читаем и думаем . Это не для зебилов. Асадиты не справляются. Российские сухопутные войска переброшены в Хамамият : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/07/18/118292/sham--asadity-ne-spravlyayutsya--rossijskie-sukhoputnye-vojska-perebrosheny-v-khamamiyat.shtml
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А жид може не тупо зачитувати, а в режимі онлайн?
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Чи наівняк чи проста тупість , кожен день йде рейдерсьтво віджимання бізнесу а він кого сь там зазиває ! Сістему треба ломати !!!!Зробити нормальни умови для гешефта , зробити так шо б поліція та суд захищали той гешефт (!!!) а потім вже когось там зазивати!
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Шо воно меле? И как? У него глаза от перенапряжения закатываются. Налейте ему валерьянки. Смотрите в следующем ролике уроки английского от Добкина. Будет интересно.
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І що з того велкам ?
Ну прийдуть вони, подивляться і підуть.
Конаретні пропозиції є ?
Зеля вже проплатив податки зі свого майна ? Чи так в офшорах і ховається ?
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казалось при произношении "government" она вот вот скажет "гамномет".
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Дуже нагадує історію про три конверта. В кожному ролику нагадування про поганих попередників, та обіцяння кращого життя колись, у майбутньому. А за цей час поки зебобіки не зрозуміли що їх на#бали, підготувати три конверти та запасний аеродром для себе та своїх богданів та шиферів.
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скоро придут те которые говорят на твоем родном языке,чего ты ,сопля зеленая, и добиваешься
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А переводчика с "зеленского английского" на "классический английский", приглашали?
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Его английскому учил Мутко?
Хотя, более-менее, совковый легкий акцент.... А вот знак руками делает настораживающий.... Это если в рептилоидов верить и прочих соросов.... )
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Для инвесторов нужно снижать учетную ставку Нацбанка с 20% хотя бы до 10% Для этого нужен рисковый кпиатал не менее 5 млрд басков. Если потрусить наши оффшоры, то впоне реально.
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"На съездах,на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешенье языков: французского с нижегородским"... А.С.Грибоедов. "Горе от ума"
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ай вант инвестиции, yeah ГОВ НОУ ай вант...
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чергова " рєчь" віртуального голобородька зі смартфонів...як же воно задовбало, оце чмо криворізьке...
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Та, какие только не были, а все, почему-то- задолбали! Днепровские, донецкие, винницкие... Щас вот- криворожские.
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Во, как! Лично гарантирую(с). Вот именно- лично! Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 4594 Поверят? Есть сомнения, однако...
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Нужен свободный рынок земли, как Саак сделал в Батуми. Потому что никто не захочет что то строить не на своей земле.
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Горжусь Президентом! Впервые за пять лет Украина встала с колен!
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Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается....зачем встречаться и обсуждать,если по регионам разъезжает передатчик Медведчук? Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 8391
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может на колени станешь = я тогда подумаю.хотя пока нет и еще раз нет - вот когда коломойский уголовно ответит ,тогда поверю
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Інвестори послухають Зєлєнского, потім представників найбільшої металургійної компанії світу,найбільшого інвестора за історію України,"ArcelorMittal Кривой Рог" обвинил Владимира Зеленского в давлении на бизнес ,почешуть рєпи,скажуть :да-а-а-а-а.
Всьо !
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Я бы ещё газовую трубу перевёл на акции и раздал бы эти акции малоимущим пенсионерам ,которым за 76 лет. Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 3776
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Нет Вова, давай по новой, с таким скучным лицом, денег не кто не даст.
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Лондон ітс зе кепітал оф грейт брітан
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Як актору,для нього не питання вивчити текст.
Хоч на китайській.
Я не лінгвіст,але мені здається,- доволі швидко промовляє текст.
Тим на Заході по...,а місцевим
на ... не потрібно.
Понти.
Поголися для початку.
Президент ....
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Опять не так... Шо ж вам, петерасты порошеновские, еще надо? И инвестиции вам не нужны, говноеды шоколадные?
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Неделя репетиций и текст с экрана. Видно что старается воспроизвести текст с экрана.
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Обошолся, в основном, звуками русского языка.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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