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 Политика Украины
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 Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске, несмотря на указы Путина о выдаче паспортов РФ, - Безсмертный. ВИДЕО

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный считает, что Украина должна придерживаться своей стратегии, обозначенной президентом Владимиром Зеленским в Минском процессе, несмотря на указы президента РФ о выдаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и презентации "одним лицом" своих планов в Страсбурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Безсмертный на брифинге в четверг в Киеве.

Видео 5 канала

"Обратите внимание, указ (Путина о паспортах РФ на Донбассе. - Ред.) появляется тогда, когда в Минске заканчивают редактировать документ, и когда в Страсбурге одно лицо представляет свой план. Это всё синхронизованные вещи. Если вы думаете, что этот процесс никто не будет торпедировать, вы ошибаетесь. Наша задача, несмотря на все эти вещи, выдержать тот курс, который был обозначен президентом", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль продемонстрировал откровенное намерение продолжать гибридную войну, - МИД о новой попытке РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/v3138236
 
 
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стратегия называется - мы просто обосрались и все ...нет что б закрыть границу с орками и никого не впускать и не выпускать ...они минскими договоренностями будут нас кормить уже с рашкой стряпали договор и что ?
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А смысл? Процесс ради процесса? Минск уже выполнил свою фукцию... Украина мобилизовалась и прказала миру истинное лицо кацапа. Другое дело, что мир занял страусиную позицию...сименс отбрыкался, СП2 строится, санкции такие, что от них только богатеют... стало быть, минск стал обузой, не находите??? Это, скорее, инструмент давления на Украину, чем на кацапский *********...
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поскольку кредиторы украины держатся за минск как за последнюю надежду в рай попасть - украине приходится делать то, что белый сагиб говорит
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Рома как всегда сморозил чушь. Какая может быть стратегия в минском договорняке, который полностью устраивает ху&ла?
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Курс позначений Президентом України чи преЗЕдентом.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина должна придерживаться своей стратегии в Минске, несмотря на указы Путина о выдаче паспортов РФ, - Безсмертный. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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