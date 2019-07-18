 Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске, несмотря на указы Путина о выдаче паспортов РФ, - Безсмертный. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Безсмертный на брифинге в четверг в Киеве.

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"Обратите внимание, указ (Путина о паспортах РФ на Донбассе. - Ред.) появляется тогда, когда в Минске заканчивают редактировать документ, и когда в Страсбурге одно лицо представляет свой план. Это всё синхронизованные вещи. Если вы думаете, что этот процесс никто не будет торпедировать, вы ошибаетесь. Наша задача, несмотря на все эти вещи, выдержать тот курс, который был обозначен президентом", - сказал он.

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