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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Спецслужбы РФ пытались вмешаться в парламентские выборы, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины разоблачила попытки вмешательства спецслужб Российской Федерации в парламентские выборы в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что с начала этого года по заданию представителя вражеских спецслужб жительница Днепра создала и осуществляла администрирования сообществ в запрещенных российских соцсетях. Правоохранители задокументировали, что за материальную выгоду женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крымского полуострова, популяризировали террористические организации "Д/ЛНР". Публикации злоумышленница получала в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков квазиреспублик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы.

По данным СБУ, эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирацию вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивное воздействия на электоральные предпочтения избирателей.

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Кроме того, среди материалов, распространялись в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины проведен обыск по месту жительства злоумышленницы. Во время следственных действий изъята компьютерная техника и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности.

Сейчас следователями СБУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть сознательными и ответственными, критически относиться к информации, распространяемой в сети интернет и не поддаваться на манипуляции и провокации Кремля. О любых нарушениях избирательного процесса просят безотлагательно информировать правоохранителей.

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Источник: https://censor.net.ua/v3138213
 
   
 Топ комментарии
 
Ауууу....
Тормоза.....
Они никогда и не переставали вмешиваться!!!!
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смешно такое читать, при здравствующих и вещающих в зомбоящике медведчуке, мураеве и пр. про-расейской нечисти.
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А соевую свинью они пиарить не пытались ? Не удивлюсь , если данный факт имел место. Ради спасения агента "лолиты" им не жалко никаких сил и средств
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Группа в вконтакте пятиклассницы и 100 подписчиков решила исход выборов Президента.
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Ауууу....
Тормоза.....
Они никогда и не переставали вмешиваться!!!!
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Мокша со времён Б.Хмельницкого вмешивается в Украину, чтобы примазаться к слов'янскому миру.
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Все намного печальнее. Спецслужбы России не просто "вмешались". Они нам уже полностью сделали выборы, сначала президентские, теперь парламентские.
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Это когда агента Лолиту, бизнес партнера кума х-ла, при котором 6 складов сгорели, друзья которого военный бюджет разворовали, и БПП выбрали?
Согласен!
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пытались... пытаются.... и будут пытаться... пока у них тут "интерес"...
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получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы Источник: https://censor.net.ua/n3138213

Интересно какие партии "мочились" по заданию из Ростова)
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а главный ХЕР-ЛЕТИНАНТ сбу сказал, что не вмешивалась.
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Старші за званням вважали не потрібним повідомляти льойтнанту.
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ХЕР-ЛЕТИНАНТ - написано правильно, без ошибок . Это не воинское звание , а название должности в сбу при новом президент
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Ось тому я ніколи і не ходю по чужим сцилкам.
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Так если уже офис команда из зеленых человечков,осталось памятник коту поставить около вр
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смешно такое читать, при здравствующих и вещающих в зомбоящике медведчуке, мураеве и пр. про-расейской нечисти.
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)) в сети нет, ни мужчин, ни женщин, ни правдивой информации. это основной постулат сети!
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Что значит пытались? Они и сейчас довольно таки уверенно действуют в лице Медведчука.
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Что значит продались? Они и сейчас довольно таки уверенно действуют в лице Медведчука. Ну не все в СБУ предатели Спецслужбы РФ пытались вмешаться в парламентские выборы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5799
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ФСБ на полную работает в Украине,даже бюджетников привлекают на Юго востоке Украины голосовать "За Жизнь" с Московией,
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Оппозиционный блок за полную децентрализацию, чтобы Мариуполь развивался еще стремительнее,это чё этот регион хочет совсем уйти от Киева? Под этим соусом можно ЛДНР увеличить территориально Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 4856 .
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"Ольгинские" опарыши и на Цензоре круглосуточно воняют.
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Ржунимгу
А где они были во время президентских выборов?
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а еще недавно бакан вещал, что ни кто из раша не вмешивается https://www.youtube.com/watch?v=he7EICsc-0w
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агалтєлейшая русафобія,пля... вифсеврете... авидокажите... настамнет... Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 1271
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А соевую свинью они пиарить не пытались ? Не удивлюсь , если данный факт имел место. Ради спасения агента "лолиты" им не жалко никаких сил и средств
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А+УЕТЬ!!! Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 4643 Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 4643 Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 4643
МЕДВЕДЧУК КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТО ВМЕШИВАЕТСЯ!
вы там в глаза чтоли долбитесь?)
у меня два варианта ... один выше, второй сегодняшний СБУ - филиал ФСБ
псы. вчера на встрече президента с харьковскими лесорубами нарисовался очень колоритный представитель данной структуры ... походу там 90% таких, Василий лично набирал, шобы Пеця чуствовал себя комфорно, среди своих
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вот еще агенты фсб разбили доску с зашкваренными нацистами
Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 5494
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Придавленная вата беснуется. Сейчас уже не захватить ОГА - или завалят, или посадят. Остается мелко гадить и молиться на плешивого, годами ожидая прихода.
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Зашкварений, починай рееструвати новий обліковий запис, з цього ти гадити більше не будеш. І менше також.
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Придурки, агенты кремля в зРаде каждая первая морда
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Баканов сказав, що втручань не було і немає. Кому вірити?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСпецслужбы РФ пытались вмешаться в парламентские выборы, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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