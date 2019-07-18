 Спецслужбы РФ пытались вмешаться в парламентские выборы, - СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что с начала этого года по заданию представителя вражеских спецслужб жительница Днепра создала и осуществляла администрирования сообществ в запрещенных российских соцсетях. Правоохранители задокументировали, что за материальную выгоду женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крымского полуострова, популяризировали террористические организации "Д/ЛНР". Публикации злоумышленница получала в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков квазиреспублик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы.

По данным СБУ, эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирацию вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивное воздействия на электоральные предпочтения избирателей.

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Кроме того, среди материалов, распространялись в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины проведен обыск по месту жительства злоумышленницы. Во время следственных действий изъята компьютерная техника и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности.

Сейчас следователями СБУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть сознательными и ответственными, критически относиться к информации, распространяемой в сети интернет и не поддаваться на манипуляции и провокации Кремля. О любых нарушениях избирательного процесса просят безотлагательно информировать правоохранителей.

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