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 Бойцы 3-го ОП спецназначения установили на Говерле мемориальную табличку с именами погибших 15 июля 2014 года воинов разведгруппы полковника Коваленко. ВИДЕО

Бойцы 3-го отдельного полка спецназначения имени Святослава Храброго поднялись на Говерлу и установили там мемориальную табличку с именами погибших во время минометного обстрела 15 июля 2014 года в селе Провалье бойцов разведгруппы полковника Юрия Коваленко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, участие в памятной акции приняли выжившие в том бою бойцы.

15 июля 2014 года группа собралась для планирования нового боевого выхода в селе Провалье близ Свердловска, это была крайняя точка, занятая нашими войсками. Внезапно расположение подразделения было накрыто минометами противника - это был один из первых обстрелов. Одна из мин упала прямо между нашими бойцами. Восемь спецназовцев погибло на месте, еще один умер от ран 21 июля.

Смотрите также: 15 июля 2014-го. Памяти разведгруппы Юрия Коваленко

Источник: https://censor.net.ua/v3138201
 
 
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"15 июля 2014 года"
А іхтамнети здійснили інтервенцію в Україну з 23 на 24 серпня. Так хто там воював?
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А гиркины с бесами, это по твоему местные шахтийоры и таксисты?
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Такие таблички нужно устанавливать на Владимирской,35. Именно там сидят сепары, сливающие инфу о готовящихся операциях...
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Слава героям!
Злита інформація п'ятою колоною в штабах ЗСУ.
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Хлопці, табличку потрібно було жорстко на чомусь закріпити: зацементувати чи шлямбурами прибити до якогось вбитого в грунт швелера. На жаль, скального виходу зручного для закріплення таблички на вершині немає. Бо табличка там і зиму не пробуде. Он на Петросі двометровий хрест вітром ураганним скрутило у баранячий ріг. Треба довести діло до кінця з цією табличкою.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы 3-го ОП спецназначения установили на Говерле мемориальную табличку с именами погибших 15 июля 2014 года воинов разведгруппы полковника Коваленко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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