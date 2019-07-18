 Зеленский: "Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга". ВИДЕО

Как срообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский говорит в небольшом интервью, записанном во время движения по улицам Киева.
"Я думал, что никому верить нельзя... а оказалось так, что больше, чем никому... То есть вообще нет людей, которым можно доверять. Ну, кроме нашего узкого круга. Все врут, все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высочайшего уровня", - говорит Зеленский.
І як ти тільки, то сразу.
Оно шо,всех нас держит за 73,22% -х ?
ПРоцесс взросления дитяти идет, но медленно...((
За что Украине такое "счастье" ?
Узкий круг, узкий круг
Беня друг и Кучма друг -
Узкий круг у Слуг.
И я однажды - проклятая дата -
Его привел с собою и сказал: "Со мною он - нальем ему, ребята!"
Он пил как все и был как будто рад,
А мы - его мы встретили как брата...
А он назавтра продал всех подряд,-
Ошибся я - простите мне, ребята!
(В. Высоцкий)