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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский: "Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на циничниость украинских чиновников и их нечестность.

Как срообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский говорит в небольшом интервью, записанном во время движения по улицам Киева.

"Я думал, что никому верить нельзя... а оказалось так, что больше, чем никому... То есть вообще нет людей, которым можно доверять. Ну, кроме нашего узкого круга. Все врут, все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высочайшего уровня", - говорит Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/v3138169
 
   
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Беда-беда... Может, Петру Алексеевичу позвонишь, за советом ? Он ведь предупреждал тебя что будет трудно.
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поці ніколи, він ще не всі горища томостуром облазяв
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да ты подза"бал уже со своими видосиками
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да уж- цинизм Зе высочайшего уровня - украсть 5,5 млрд у лохов очень узким кругом и орать про честный узкий круг!!!!
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Да и не все юмеют ездить на тесле со сложенными зеркалами. Только очень узкий умственно круг лиц.
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володя, тебе никто не поверит. ни евробляхеры, ни бурштинокопачи, ни таможенники, ни тем более гасконцы
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Зеля,народ очикує на посадки корупционерів,а не розповіді про те що крадуть,це ми і самі знаємо.
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Зєля чекає від тебе у першу чергу інформацю : «Що вкрав Порошенко».
І як ти тільки, то сразу.
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Ну это пока. Нужно места занять, освоиться, узнать таксу заноса. Опыт дело наживное, а уж такой то приходит быстро.( шкура утолщается, совесть улетучивается)
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вот как политическая реклама делается ... на кой за каждого распинаться ... мол голосуйте за моих не задумывайтесь...
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"Я думал, что никому верить нельзя... а оказалось так, что больше, чем никому... То есть вообще нет людей, которым можно доверять. Ну, кроме нашего узкого круга. Все врут, все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высочайшего уровня", - говорит Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/v3138169

Оно шо,всех нас держит за 73,22% -х ?
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думала ,що він в кварталі сказав всі гадості про нас і нашу Країну.Але цьому недоноску того мало.Він продовжує---''То есть вообще нет людей, которым можно доверять''.Потрібно до зебілів донести що він про них думає.
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И опять семь склеек...с ремнем и без ремня.... Оскара этим пацанам...и по шаурме каждому....заслужили...
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Все активы Квартала в офшорах. А бухгалтерия вся квартала - показывает убытки.
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Но это полезные офшоры. Спросите,вам каждый зебил подтвердит
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Люди хотят видеть посадки топ чиновников, начиная с Порошенко, Свинарчуки, Луценко и т.д. Там по каждому доказательств больше чем достаточно. И почему людей которые годами руководили таможней просто просят уволиться? Почему их не берут прямо в зале заседаний под руки и не уводят в СИЗО? Если этого не будет то это игра на публику. Не могут люди грабившие страну 30 лет просто, наворовавшие миллиарды просто так уходить от ответственности.
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да потому что - максимум что он может это уволить а за посадку отвечают другие органы - прокуратура , суды .... так что порхоботы все вопросы к вашему хозяину
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о, то выходит Марадер тоже не мог влиять на суды и прокуратуру? Или Петя до сих пор срет в штаны **********? Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 294
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Странно.Зеля же доказывал,что все зависит от президента?
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Можете надати інформацію, що вкрав Порошенко.
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Там по каждому доказательств больше чем достаточно. -это тебе в маршрутке рассказали? Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 2810
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Зеленский красава-Настоящий искренний Президент.
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у тебя с правописанием сложности, правильно - *********!
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так це і вас стосується -------''вообще нет людей, которым можно доверять. Ну, кроме нашего узкого круга. Все врут, все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высочайшего уровня".Чи ви вже себе причислили до його вузького кола?
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Брехло жаліється, що йому брешуть... Це песець...
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Дерьмом бросать в пороха было легче , верю .
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))) супер!!!! открытие сезона! в форточку выглянул? все воруют и лгут! и причём, как все уверяют, всё это случилось в последние пару месяцев. а особенно в "пятилетку застоя", как и до неё - такого небыло!!!
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Надо вас...ну этих зебобиков которые в узком кругу... клонировать...как овечек Долли....другого пути спасти страну нет..... Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 4856
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А можно ли доверять тому,кто делает вид,что едет на машине в то время,как его везут на эвакуаторе? Мелкая брехня рождает большое враньё.
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Зебики, тут вам показали, что зеркало заднего вида у Теслы все таки открывается.
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@Я думал, что никому верить нельзя... @

ПРоцесс взросления дитяти идет, но медленно...((

За что Украине такое "счастье" ?
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Станьте дети, станьте в круг
Узкий круг, узкий круг
Беня друг и Кучма друг -
Узкий круг у Слуг. Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 5309
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В наш тесный круг не каждый попадал,

И я однажды - проклятая дата -

Его привел с собою и сказал: "Со мною он - нальем ему, ребята!"

Он пил как все и был как будто рад,

А мы - его мы встретили как брата...
А он назавтра продал всех подряд,-

Ошибся я - простите мне, ребята!
(В. Высоцкий)
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и это звездит чувак, которого в машине возят по городу на платформе. Зебилы, пейте мочу - она полезна Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 3591
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а что в этом не правильного? или когда то было по другому?!
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Всё неправильно. Все люди равны. А у него мышление хуторянства. Малорос как он есть.
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про все люди равны расскажешь ЛОХАМ! как лозунг это звучит хорошо и прекрасно, но к реалиям нашего мира это не имеет отношения от слова совсем!! Нравится тебе или нет но жизнь такова что кроме своих родителей и своих друзей ты больше никого не интересуешь и всем на тебя посрать!!
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Обычно когда обманывают сначала говорят "поверьте мне".
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толпа порохосись все пытается отмазать своего работодателя! не волнуйтесь ваш ПЕТЯ замазался так что уже не отмоется никогда!!
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Чувак на видосе на Пороха совсем не похож. Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 5180
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а я говорю про кучу писателей постов под этим видосом!!
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В уском кругу всегда пи ..... удобнее, друг дружку знаем, рука руку моет, на парашке кооператиф Озеро, у вас шайка-лейка Квартал 95 - фсё по феншую
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Беря во внимание слухи о назначении "короля Гоптовки" на должность губернатора Харьковской области, цинизм всемасштабен! Наконец он это признал.Цинично.
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Ногано,Гуф,Витя аК 47,5пЛюХ,ДАВАЙ ДЕЛАЙ ШИРЕ КРУГ
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Чим відрізняється троль від патріота? Патріот каже і пише конструктивні речі, наводить факти і цифри. запоребриковий троль -- просто пише гадощі-плітки, навіть не дивиться відео і не читає статтю під якою пише, як алковавт у генделика.
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Я поєхал в народ, і шо ви такі думаєтє? Вєздє гої! Хорошо, шо єсть наш узкій круг.
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Порошенкоборцы, обвиняющие Порошенко в воровстве в 2014-2019 гг т.е. во время войны, будут убедительнее, если с эмоциями приведут цифры. По примеру : Как менялось состояние Порошенко за 5 лет: опубликована инфографика. 17 августа 2015г. -В 2014 году состояние Порошенко 1, 3 млрд долл./Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины.15 апреля 2019, 15:03.- Состояние Порошенко оценивается в 0,85 млрд долл.
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Зе, вивчи методи Піночета, бариг на стадіон, і випускати звідти тільки в трусах і без мільярдів.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский: "Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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