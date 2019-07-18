 Зеленский: "Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга". ВИДЕО

Как срообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский говорит в небольшом интервью, записанном во время движения по улицам Киева.

"Я думал, что никому верить нельзя... а оказалось так, что больше, чем никому... То есть вообще нет людей, которым можно доверять. Ну, кроме нашего узкого круга. Все врут, все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высочайшего уровня", - говорит Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позволит прекратить традицию "политических терок", - Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде