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Все про:Горловка (2325) Донбасс (18954) операция Объединенных сил (1410)

 Вблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация, - ООС. ВИДЕО

Штаб операции Объединенных сил заявляет, что вблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска на Горловском направлении продолжают применять запрещенную минскими соглашениями оружие по позициям сил ООС. В частности, возросло количество обстрелов из минометов и ПТРК по укреплениям украинских военных. Враг прибегает к тактике психологического давления, используя "странствующий" миномет и стрелковое вооружение", - говорится в сообщении.

В штабе ООС уверяют, что украинские военные не теряют бдительности и готовы к адекватному ответу агрессору.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, ранены четверо террористов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/v3138165
 
 
 Топ комментарии
 
а вождю зебилов говорили об этом?
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Нет. У него щас предвыборное турнЭ, надо впихивать народу его слуг, ха-ха)))
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да надо Зелю с Кварталом-95 его мажоритарниками и Партие Слуги прислуги.... и Ленкой его женой отправить на гастроли в Горловке как в апреле 2014 года и все станет пучком...
https://bykvu.com/bukvy/115344-v-2014-godu-gorlovskogo-deputata-rybaka-pokhitili-nedaleko-ot-mesta-kontserta-kvartala Вблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация, - ООС - Цензор.НЕТ 3557
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шо, "рассея нападёт и только клован нас всех спасёт"?
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да надо Зелю с Кварталом-95 его мажоритарниками и Партие Слуги прислуги.... и Ленкой его женой отправить на гастроли в Горловке как в апреле 2014 года и все станет пучком...
https://bykvu.com/bukvy/115344-v-2014-godu-gorlovskogo-deputata-rybaka-pokhitili-nedaleko-ot-mesta-kontserta-kvartala Вблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация, - ООС - Цензор.НЕТ 3557
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когда ПЕСикам делать нех,они яйки лижут ))) Поблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація, - ООС - Цензор.НЕТ 3974
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Нет. У него щас предвыборное турнЭ, надо впихивать народу его слуг, ха-ха)))
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Надо Баканову позвонить...пусть с этими чертями порешает..
В.Зеленский,**********.
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или дождется 21, когда в очередной раз наступит мнимая тишина. Чем только занимаются в Минске?
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Пусть пишут заявление по собственному желанию.
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рашистские окупанты, как же я вас тварей ненавижу!!!
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За то у нас на луганском мосту "ПЕРЕМИРИЕ".
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Не "странствующий", а блуждающий! И вообще, зачем это писать если на горловском направлении сколько я помню, всегда была напряженная ситуация! 5-6 утра начало до 8 обычно работает миномет и вечерний с 20 до 00 или часа ночи, миномет АГС, РПГ, СПГ, ДШК и стрелкотня. Район Зайцево, Жованки.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация, - ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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