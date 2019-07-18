 Вблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация, - ООС. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупационные войска на Горловском направлении продолжают применять запрещенную минскими соглашениями оружие по позициям сил ООС. В частности, возросло количество обстрелов из минометов и ПТРК по укреплениям украинских военных. Враг прибегает к тактике психологического давления, используя "странствующий" миномет и стрелковое вооружение", - говорится в сообщении.
В штабе ООС уверяют, что украинские военные не теряют бдительности и готовы к адекватному ответу агрессору.
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В.Зеленский,**********.