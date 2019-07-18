EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  2437  35
Материалы по теме:
Все про:выборы (22737) Кононенко Игорь (382) Мосийчук (332)

 "Меня хотели использовать, как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко. ВИДЕО

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что снимает свою кандидатуру с досрочных парламентски выборов 21 июля по округу №94 (Киевская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Мосийчука, опубликованное в Facebook.

"Я решил снять свою кандидатуру на 94-м округе на досрочных выборах. Это решение обусловлено очень многими вещами. Первое и, наверное, самое странное для вас: я не собирался участвовать в выборах на 94-м округе", – сказал Мосийчук.

Нардеп сообщил, что после выхода из Радикальной партии он планировал участвовать в выборах на округе в Полтавской области.

"Но из-за того, что Радикальная партия на одном из округов выставила человека, которого я очень уважаю – Гребенковского городского голову Виталия Колесниченко, из-за того, что я 148-й округ готовил под выборы Игоря Линчевского, которого должна была выдвигать та же Радикальная партия, я решил не участвовать в выборах. Но на меня вышли жители Василькова и люди, которых я знаю не один год и предложили выдвинуться на выборах техническим кандидатом [нардепа от Блока Петра Порошенко] Игоря Кононенко. Для меня это была двойная обида. Во-первых, я считаю себя самодостаточным украинским политиком, которому верили и верят сотни тысяч или даже миллионы украинцев. Во-вторых, из-за того, что Кононенко непосредственно причастен к аресту моему в стенах украинского парламента по сфабрикованному уголовному делу, которое организовал бывший президент Порошенко, бывший генпрокурор Виктор Шокин и тогдашний спикер парламента Владимир Гройсман", – сказал Мосийчук.

Также смотрите: "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир. ВИДЕО

По словам депутата, он решил "приложить максимальные усилия, чтобы Кононенко не стал нардепом и не ушел от уголовной ответственности".

Он заявил, что ему предлагали "мочить" другого кандидата по 94-му округу, блогера и журналиста "1+1" Александра Дубинского. Также он заявил, что ему предлагали участвовать в антирекламе канала "1+1" и дискредитации других кандидатов.

Кроме того, по словам Мосийчука, Ирина Наконечная, которая, как он заявил, работает в предвыборной кампании Кононенко, заплатила за него взнос при регистрации кандидатом.

"Когда дело дошло до регистрации, я умышленно сказал Наконечной, что у меня нет денег для уплаты взноса за регистрацию. Тогда она, взяв деньги в штабе Кононенко, прибыла в филиал "Ощадбанку" и в присутствии моего юриста и моих помощников уплатила этот взнос, хоть он и был внесен. Этот факт был задокументирован", – сказал политик.

Позже, как он заявил, на него "вышел" председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько, у них состоялось три встречи.

"На третьей встрече лично Манько в присутствии Наконечной, своей и моей охраны сделал мне предложение: "Мы даем $20 тыс., после того как ты снимешься с выборов". Это предложение прозвучало, потому что на то время они поняли, что играть на стороне Кононенко против других кандидатов я не буду, что мое участие в выборах забирает голоса только у Кононенко, вредит только Кононенко... Кроме того, Манько сказал: "Бери $20 тыс., мы еще $10 тыс. можем дать, бери свою молодую жену и поезжай куда-то на недельку-две отдохни", – сказал Мосийчук.

Также читайте: Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко. ДОКУМЕНТ

Мосийчук заявил, что подготовил ряд заявлений в Госбюро расследований и полицию.

Источник: https://censor.net.ua/v3138163
 
   
 Топ комментарии
 
у ублюдка мания величия:"...я считаю себя самодостаточным украинским политиком, которому верили и верят сотни тысяч или даже миллионы украинцев..."
 показать весь комментарий
 
Сейчас порохоботы изрыгнут на это "выфсеврети", а потом понесут в массы очередную унылую методичку типа "Зеленский наркоман" или "Зеленский едет на буксире".
 показать весь комментарий
 
Мосийчук через год, когда перестал быть депутатом и начал работать..
"Меня хотели использовать, как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко - Цензор.НЕТ 3656
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у ублюдка мания величия:"...я считаю себя самодостаточным украинским политиком, которому верили и верят сотни тысяч или даже миллионы украинцев..."
 показать весь комментарий
 
 
Это тупое шулерство чистой воды. На кого расчитан этот бред с манией величия? Можно подумать, что на нем свет клином сошелся и больше кандидатов на округе нет. Кто мешает людям проголосовать за других кандидатов на округе, религия не позволяет?
 показать весь комментарий
 
 
Так снялся в пользу Кононенко , или как ?)))
 показать весь комментарий
 
 
прогнулся в пользу того, кто башляет. а кто башляет, этой мерзости все равно.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас порохоботы изрыгнут на это "выфсеврети", а потом понесут в массы очередную унылую методичку типа "Зеленский наркоман" или "Зеленский едет на буксире".
 показать весь комментарий
 
 
такое впечатление, что тебя устраивает чмо в этой роли, и ты даже пишешь его фамилиЁ с большой буквы. ты идиот? ни Розенко, ни Петренко, неиНауменко, ни Деревянко, а это!
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Мосийчук продался Дубинскому. Вот и всё. Он сменил хозяина с Ахметова на Коломойского о чем было известно ранее.
 показать весь комментарий
 
 
Мне нравятся твои фразы: "Зеленский наркоман", "Зеленский едет на буксире". Видимо, ты что-то знаешь...
 показать весь комментарий
 
 
ТИ й так використаний " Французький Фантазьор"!
🤣
 показать весь комментарий
 
 
Миллионы украинцев прекрасно понимают, что за жабры Мосю взяли по весьма веской причине. Другое дело, что потом просто отыграли, бо ворон ворону глазик не выклюет. Во, где лицемер и лжец! Первостатейный. Настоящий политик.
 показать весь комментарий
 
 
Он новое лицо, только чуть прокисшее. Смотрите за Мосейчуком и другими Лещенками и увидите как выглядят новые лица через пять лет.
 показать весь комментарий
 
профессия у него такая - продаться по дороже. снялся значит взял бабосики. 20к зелени для такого кнура тоже звучит мало... тут у меня сомнения.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное увидел свой рейтинг и решил стать честным))) РПЛ себя уже изжила! Наконец то!
 показать весь комментарий
 
 
Мосийчук через год, когда перестал быть депутатом и начал работать..
"Меня хотели использовать, как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко - Цензор.НЕТ 3656
 показать весь комментарий
 
 
хотели???, ты разве не сам свой зад подставляешь для имения?...просто по любви уже???)))
 показать весь комментарий
 
Мосійчук "активіст наці-визвольного руху", колишній член РПЛ, знявся з виборів на користь Дубинського с СН, який назвав вітання "Слава Україні" нацистським. Злучка жаби з гадюкою була проведена публічно. Получил Мося свои 5 серебреников или обошлось командой "брысь под лавку"?
 показать весь комментарий
 
 
Мосийчуку респект и уважуха! Он показал всю мерзость подковерных телодвижений украинского политикума, показал как у людей забирают их единственное право избирать себе власть.
 показать весь комментарий
 
Так я не понял...бабки за снятие взял или нет??
 показать весь комментарий
 
 
Олена Монова11 мин. · Вчера ночью еще увидела, чуть не разбудила весь дом визгом.Впереди еще три дня до выборов (всего лишь три дня, аллилуйя, целых три дня, ну почему так долго?!), но почему-то мне кажется, что Мосю в ослепительном, сияющем зашкваре уже не переплюнет никто, даже он сам, хотя казалось бы.Этот рыцарь дрючка и пипидастра вчера взял и снялся с выборов в пользу Дубинского. При этом набормотал целых 13 минут видео, в котором взволнованным голосом рассказывал, как Кононенко его склонял к соитию, политическому, конечно же, а вы что подумали? И предлагал стать своим техническим кандидатом, чтобы вместе задорно мочить Дубинского.Но не так прост наш Мося. Он все это время старательно делал вид, что соитие уже в разгаре, и даже махал на Дубинского клюкой время от времени. Ну так, помахивал. И пипидастры, да. Вы же помните этих цыцкатых старшеклассниц, кричавших «Ігор, Ігор кан-ди-дат!» под ОВК?Но вы не подумайте плохого, это все было только для того, чтобы усыпить бдительность отца методичек. И вот наконец он настал, тот самый день возмездия: Мося выскочил на середину ратушной площади и начал клеймить и разоблачать. Ведь за все это время столько всего накопилось. А раньше он не мог рассказать, и в полицию не мог пойти? Почему? А пошли мы *****, вот почему.Только почему мне не смешно, почему так стыдно?
Особенно если вспомнить, кто такой Дубинский, и как он называл «Слава Україні!» нацистским приветствием. А потом еще вспомнить о декларируемом Мосийчуком радикальном национализме. Об «Азове» вспомнить. Мося на себя в зеркало потом смотреть сможет? Что с людьми вообще происходит?Грязь какая.
 показать весь комментарий
 
 
Так это... вызывает интерес
сам предвыборный процесс
кто занёс за мосю бабки?
наконечная иль бес? "Мене хотіли використати, як технічного кандидата": Мосійчук знявся з парламентських виборів і заявив, що його хотіли підкупити люди Кононенка - Цензор.НЕТ 3712
 показать весь комментарий
 
Та його вже стільки раз пользували,що й не порахувати
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор.НЕТ рекламує рецидивістку - пропановую принцесу.
До влади рветься двічі судима зечка. Починаючи з 1995 року щодо Юлії Тимошенко було порушено 24 кримінальні справи, - заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.
Якщо мати української корупції, реалізатор тюменського газу дiда Кабаєва для «любi маї» по 450 доларів за 1 тис. кубометрів, одіозна лідер партії «Батьківщина» Канцлерiха отримає перемогу, то на другий же день Вона відправиться в Кремль на уклін князю Темряви i тоді в Україні спалахне громадянська війна.
Чим закінчилося царювання в Києві двічі судимого донецького зека, ми вже знаємо.
13 лютого 2001 року Юлія Тимошенко була вперше заарештована. Судили прем'єрку за контрабанду російського газу в Україну, несплату податків та розкрадання мільярда доларів США. Уявляєте взагалі що таке мільярд $ в 2001 роцi?
Через 10 рокiв, в 2011 році вона знову сидить на лаві підсудних i була засуджена Печерським судом Києва до семи років ув'язнення. З Качанівської колонїї «метанову принцесу» достроково звільнила «злочинна влада» - Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Володимир Кличко.
Щира українка - Капітельман-Григян, яка підписала кабальний контракт з Московією на поставку 50 мільярдів кубометрів газу в рік за найвищу в Европе ціною, тепер заявляє, что, віявляється в Україні досить и власного газу.
Український народ повинен зробити правильний вибір на майбутніх виборах і не допустити знову кримінал до влади.
 показать весь комментарий
 
)))) кароче, его хотели использовать в роли француского пейсателя Гандона. но видно размером не подошёл.
 показать весь комментарий
 
Так надо было Кононенко своей тросточкой как у@ать!
 показать весь комментарий
 
Эх ты, вечный сиделец, не дави слезу, и без тебя тошно.
 показать весь комментарий
 
Место єтого бидлана в тюрьме а не в ВР
 показать весь комментарий
 
Який чесний і принциповий Мосійчук, вже навіть не віриться що на відомому відео з передачею хабаря був він ! )))
 показать весь комментарий
 
Ігор Мосійчук зняв свою кандидатуру на користь одіозного журналіста Олександра Дубінського.Що не зробиш за бабло!
 показать весь комментарий
 
Шо то я не пойму, девка не может решить как ей быть, в ресторан но без вазелина, или с вазелином но в лифте?
 показать весь комментарий
 
Пустое место. Фанфарон. "израненный на колчаковских фронтах". Если уж "вилоносцу" настах--л, то кому ты нужен . Ну разве что в "За життя"" к Киве в напарники ( во тогда бы точно об этом прозвучало эффектно, может принять это как "совет")
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Меня хотели использовать, как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх