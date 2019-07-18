 "Меня хотели использовать, как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Мосийчука, опубликованное в Facebook."Я решил снять свою кандидатуру на 94-м округе на досрочных выборах. Это решение обусловлено очень многими вещами. Первое и, наверное, самое странное для вас: я не собирался участвовать в выборах на 94-м округе", – сказал Мосийчук.
Нардеп сообщил, что после выхода из Радикальной партии он планировал участвовать в выборах на округе в Полтавской области.
"Но из-за того, что Радикальная партия на одном из округов выставила человека, которого я очень уважаю – Гребенковского городского голову Виталия Колесниченко, из-за того, что я 148-й округ готовил под выборы Игоря Линчевского, которого должна была выдвигать та же Радикальная партия, я решил не участвовать в выборах. Но на меня вышли жители Василькова и люди, которых я знаю не один год и предложили выдвинуться на выборах техническим кандидатом [нардепа от Блока Петра Порошенко] Игоря Кононенко. Для меня это была двойная обида. Во-первых, я считаю себя самодостаточным украинским политиком, которому верили и верят сотни тысяч или даже миллионы украинцев. Во-вторых, из-за того, что Кононенко непосредственно причастен к аресту моему в стенах украинского парламента по сфабрикованному уголовному делу, которое организовал бывший президент Порошенко, бывший генпрокурор Виктор Шокин и тогдашний спикер парламента Владимир Гройсман", – сказал Мосийчук.
По словам депутата, он решил "приложить максимальные усилия, чтобы Кононенко не стал нардепом и не ушел от уголовной ответственности".
Он заявил, что ему предлагали "мочить" другого кандидата по 94-му округу, блогера и журналиста "1+1" Александра Дубинского. Также он заявил, что ему предлагали участвовать в антирекламе канала "1+1" и дискредитации других кандидатов.
Кроме того, по словам Мосийчука, Ирина Наконечная, которая, как он заявил, работает в предвыборной кампании Кононенко, заплатила за него взнос при регистрации кандидатом.
"Когда дело дошло до регистрации, я умышленно сказал Наконечной, что у меня нет денег для уплаты взноса за регистрацию. Тогда она, взяв деньги в штабе Кононенко, прибыла в филиал "Ощадбанку" и в присутствии моего юриста и моих помощников уплатила этот взнос, хоть он и был внесен. Этот факт был задокументирован", – сказал политик.
Позже, как он заявил, на него "вышел" председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько, у них состоялось три встречи.
"На третьей встрече лично Манько в присутствии Наконечной, своей и моей охраны сделал мне предложение: "Мы даем $20 тыс., после того как ты снимешься с выборов". Это предложение прозвучало, потому что на то время они поняли, что играть на стороне Кононенко против других кандидатов я не буду, что мое участие в выборах забирает голоса только у Кононенко, вредит только Кононенко... Кроме того, Манько сказал: "Бери $20 тыс., мы еще $10 тыс. можем дать, бери свою молодую жену и поезжай куда-то на недельку-две отдохни", – сказал Мосийчук.
Мосийчук заявил, что подготовил ряд заявлений в Госбюро расследований и полицию.
🤣
Особенно если вспомнить, кто такой Дубинский, и как он называл «Слава Україні!» нацистским приветствием. А потом еще вспомнить о декларируемом Мосийчуком радикальном национализме. Об «Азове» вспомнить. Мося на себя в зеркало потом смотреть сможет? Что с людьми вообще происходит?Грязь какая.
сам предвыборный процесс
кто занёс за мосю бабки?
наконечная иль бес?
До влади рветься двічі судима зечка. Починаючи з 1995 року щодо Юлії Тимошенко було порушено 24 кримінальні справи, - заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.
Якщо мати української корупції, реалізатор тюменського газу дiда Кабаєва для «любi маї» по 450 доларів за 1 тис. кубометрів, одіозна лідер партії «Батьківщина» Канцлерiха отримає перемогу, то на другий же день Вона відправиться в Кремль на уклін князю Темряви i тоді в Україні спалахне громадянська війна.
Чим закінчилося царювання в Києві двічі судимого донецького зека, ми вже знаємо.
13 лютого 2001 року Юлія Тимошенко була вперше заарештована. Судили прем'єрку за контрабанду російського газу в Україну, несплату податків та розкрадання мільярда доларів США. Уявляєте взагалі що таке мільярд $ в 2001 роцi?
Через 10 рокiв, в 2011 році вона знову сидить на лаві підсудних i була засуджена Печерським судом Києва до семи років ув'язнення. З Качанівської колонїї «метанову принцесу» достроково звільнила «злочинна влада» - Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Володимир Кличко.
Щира українка - Капітельман-Григян, яка підписала кабальний контракт з Московією на поставку 50 мільярдів кубометрів газу в рік за найвищу в Европе ціною, тепер заявляє, что, віявляється в Україні досить и власного газу.
Український народ повинен зробити правильний вибір на майбутніх виборах і не допустити знову кримінал до влади.