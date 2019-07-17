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 Политика Украины
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 Единственным реальным конкурентом Грановского на 169 округе в Харькове является Куницкий, который сейчас в процессе отказа от второго гражданства,- Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на выборах в 169 округе Харькова. Где, по мнению президента, есть дава основных конкурента - Александр Грановский, один из наиболее приближенных к Петру Порошенко политиков, его личный адвокат и кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий, которого обвиняют в том, что он имеет второе гражданство - израильское.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с президентом опубликовал UA:Перший. Харків.

Комментируя ситуацию с кандидатом от "Слуги народа" на 169 округе (г. Харьков) Александром Куницким, который имеет двойное гражданство ( в сети опубликованы сканы его израильского паспорта), президент Украины отметил: "Он сдал паспорт. Мне так сказали. Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Если у него есть двойное гражданство. Я думаю так. Если у него есть. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не сдал, то он не может быть депутатом. 

Зеленский продолжил: "Но вы же понимаете против кого он. Против кого? (спросил у журналистки, которая ответила, что "там много людей). "Нет, - продолжил президент, - есть два соперника"

На реплику журналистов о том, что это господин Грановский и господин Кирш, Зеленский сказал "Правильно".  

Зеленский продолжил: "Ну давайте с Вами проговорим. Хотите вместо этого человека Грановского? У меня к Вам простой вопрос. Я не решаю и Вы не решаете. Вернее, Вы решаете, но не только Вы. Люди решают. Харьковчане решают. Хотите вместо этого парня, который еще не сдал паспорт или там в процессе, не знаю, не владею информацией, хотите вместо него, я у Вас как у харьковчанки спрашиваю, хотите Грановского? Там единый конкурент. Я уверен, что есть много людей, которые лучше всех этих кандидатов. Но вопрос такой у меня. Вопрос не в этом. Если решается у Вас судьба и есть два человека. Хотите вместо этого человека, которго Грановский сбивает. Вы же знаете это делается. Это правда. За большие деньги".

"Вот и все. Все очень просто. У вас может победить господин Грановский", - резюмировал Зеленский. 

Источник: https://censor.net.ua/v3138129
 
 
 Топ комментарии
 
Грановский тот еще кадр. Но зебил куницкий єто ниже уровня морского дна...
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Грановский - мразь. Но клоун, открыто призывающий не обращать внимания на закон - мразота втройне.
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Кстати, а президенту можна агитировать за зашквареного гражданина Израиля?
Єто уже дно или копаем дальше?
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та начхати на персону грановського(який доречі дуже близький до бєні), закон має бути виконаним! а все інше то відмазки
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Журналистки берут интервью, потом просят селфи вместе
Какая прелесть 😁
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так кто тебе доктор ? понабирал к себе в партию кого попало
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Бггг, этот дебил говорит, как кацапский недобайкер...
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Вот когда лишится тогда пусть и приходит
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А що: весь вибір зводиться тільки до того, голосувати за грановського чи куницького?
НЕВЖЕ НЕМА ГІДНОГО КАНДИДАТА З ПРІЗВИЩЕМ ШЕВЧЕНКО або ПЕТРЕНКО???
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В Украине вся Система постороена ворами так что голосуй не голосуй а все равно получишь ****й,
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Тільки в двох країнах президент і премєр -міністр - євреї: Ізраїль і Україна.
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сморчок занимается демагогией и призывает нарушить закон...
Гарант Конституции от прастога нарида...
Жрите...
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Мысли современников: "Он сдал паспорт. Мне так сказали. Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Если у него есть двойное гражданство. Я думаю так. Если у него есть. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не сдал, то он не может быть депутатом"(с).
И это недоразумение еще постоянно над Кличко стебалось...
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а вот ещё картинка для патриотов слепых трастов. на месте этих растяжек 5 лет висели украинские флаги.
Єдиним реальним конкурентом близького до Порошенка Грановського на 169 окрузі в Харкові є Куницький, який зараз у процесі відмови від другого громадянства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8049
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Раз порошня себе фонари резервирует, то так тому и бывать - уважим последнюю волю.
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зебіли, після оцієї історії з Куніцьким, після оцієї "реакції" клована на оцей весь беспредєл, в т.ч. судовий - ви і надалі будете стверджувати, що клован не залежний від бені, що клован не є його маріонеткою?
Порошенко, кажете - не боровся з засиллям олігархів?
Ага...
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У Пети столько друзей-крыс, что у народа при всем желании хочется проголосовать за любого только не за етих Петиных мразей.
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А ты народ с нарИТом не путай) народ не голосует за зерыгомразей, как бы кацапам этого не хотелось, но у нас всегда ставит точку активный народ, а не прикацапленный нарИТ)
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Тебе мымра что то не нравится? Иди в суд. Так же вроде вы 5 лет говорили.
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Это тебе, свинособака, что то не нравится в нашем Майдане) но нам как то пофиг на кацапское мнение
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Зєля балакає як *****. Один політтехнолог?
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)))))) зебилы, ваш уровень -през зЕзалдостанов))))))капец позорище... Шо оно вообще несет? И это ничтожество кого то там обсырало со сцены))))) зечерти, вы такие черти
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Дерьмо дерьмом вышибаем! ?
Это Зе-логика, понимается только в красных труселях
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Короче в Харькове народ будет выбирать какое из етих двух куч говна менее противная. Вроде и демократия и выбор есть а все равно рабы в жопе. Из аналогии рабы выбирают какую цепь носить из чугуна или стали. Почему нет только выбора грохнуть етих обоих за гаражами?
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Всё очень просто - попытка Грановского снять Куницкого через любовницу в избир коме провалилась. Суд нашел законные основания для востановления Куницкого в списке. В ответ Грановский влил денежки на пиар в последние дни перед выборами, чтобы обдурить избирателей.

Зеленскому вообще не следовало поддаваться на провокацию и вступать в дискуссию, не изучив вопрос. Отправить журналюгу к чтению обоснования судебного решения - и всё. Тут - недоработка его советников и его собственная самоуверенность в способности комментировать тонкие юридические вопросы, не вникнув в суть. Надеюсь, ему подскажут i он извлечет урок.

А порохоботы просто используют эту ситуацию для своего проплаченного барыгами бешенства.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕдинственным реальным конкурентом Грановского на 169 округе в Харькове является Куницкий, который сейчас в процессе отказа от второго гражданства,- Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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