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 Политика Украины
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 Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обмен пленными всех на всех возможен после уточнения списков, а пока можно начать с военнопленных украинских моряков.

Об этом Зеленский сообщил на видео, размещенном на странице Офиса Президента в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

Читайте: Все партнеры Украины против даже того, чтобы я звонил Путину, - Зеленский

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну, - подчеркнул президент.

Также читайте: Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/v3138123
 
 
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Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Мне хочется плакать,
Мне хочется смеяться,
Мне хочется прыгать,
Валяться и брыкаться.
Чтобы были друзья
Или хотя бы один,
Но я работаю, как вол,
В моей тележке кокаин.
Я умру очень рано,
И я знаю об этом,
Может быть не весной,
Может быть ранним летом.
Я люблю слушать песни
И костра нюхать дым,
Но нельзя мне отвлекаться,
Я везу кокаин.
Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Я устала ужасно,
Я хочу отдохнуть.
Съесть мешков десять сена
И надолго уснуть.
Я хочу к перелётным птицам
Вклиниться в клин,
Но работа важней -
За спиной кокаин.
Мне противно и трудно,
Но нельзя отступить,
Хоть и хочется есть,
Хоть и хочется пить.
Мы когда-нибудь за это
В адском пламени сгорим,
Но всё это потом,
А в данный момент - кокаин.
Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Мне обидно и капают слёзы,
Когда мне под ноги кидают розы,
Когда люди на улицах
И в окнах квартир
Меня встречают и устраивают
Пир на весь мир.
Мне рады даже малые дети,
Мне машут даже деревьев ветви,
Меня приветствуют все,
Все, как один.
Я привезла им новый мир,
Я привезла кокаин.
Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
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Моряки должны быть не обменяны, а отпущены как незаконно задержанные по требованию Украины, США, ООН и других организаций. А обменивать нужно наших политзаключенных в РФ- их всего 123 человека и они сидят годами в кацапских тюрьмах.
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А че не на лисопеде ? Все зебилов киданули ? Лошары ...
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Пэдра у него лисапед украл. И бронелимузин ему подкинул, негодяй.
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. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", Источник: https://censor.net.ua/v3138123

Надо как то понятнее изьясняться.
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Так усе зрозуміло. Він сказав, що наші хлопці не контролюють тимчасово окуповані території. Правда це знають усі в Україні та на росії. Але радники Зе не доповіли йому і тому він не знав цього.
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Ты чорт Зеля, какого эта лярва, курва матье ее приехала и ее не задержали Российская телеведущая Дана Борисова, которая выступала за оккупацию Крыма, посетила Киев
По словам Борисовой, пограничники спокойно пропустили ее в Украину, задав лишь стандартные вопросы. Их не смутило, что в августе 2017 она побывала в аннексированом Крыму и публично назвала его русским.
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видно путину срочно нужно на своих условиях вернуть моряков ,зеля шото не договаривает
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Посмотрим, чё там нам предложит кремлёское ОПГ. в замен на наших ребят ?!
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а ви бачили нове відео гідранта про паспорта ерефії на Донбасі?
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Тварина!
Сам факт твоего разговора с ****** за спинами УКРАИНЦЕВ - это факт зрады!
Любые разговоры этого малоросса на международной арене должны проходить под камеры и публично!
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Ну Порося в Минске как то под камерами договорялся или как?
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Дебилами поясняю, что это ник фейсбук, который автоматически присваивает цифры и буквы
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Ну как все соевые, кроме как на грамматические ошибки, на другое не смотрят.
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На Пороха посмотри...И на Крысеныша своего...Есть вопросы?
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"Своєго"? А ти у нас тут із гордих домбасітів, не з України?
Воно і видно.
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На пожатие рук посмотри, поцриот. И это когда Ху.ло убивал украинцев.
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Расскажи Вовочка что ты ***** пообещал в замен. Я в жисть не поверю что ***** просто так, по доброй воле что то бы сделал.
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Решение морского трибунала на Ху.ло давит.
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Зелебни!
Прокол с Климкиным, междусобойчик с ******, браслетики...
Неужели вы и тут поведетесь на этот "Квартал"?!...
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Вовачка, давай без ліричних відступів про твій героїзм.
Що фуфло попросило за моряків, точніше вимагало, а ти віддав ?
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В сенсі, послав ?
За те що наші морячки в полоні проти рашкі повинні були бути застосовані обмеження, але то зробив би Петя, а не Зеля, в якого для цього ні хисту ні бажання.
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В прямом. Кто послал наши боевые катера без сопровождения хоть ба Сагайдачного в международных водах???? Или какапы до этого инцидента не ложили на международное право по полной программе???
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Психические расстройства лечатся годами, невозможно излечить за несколько месяцев петуШариков, ЗЕлеболиков и совкодрочеров...
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мля, все дело было в списках, неуточнены, как же без этого всех на всех менять...
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Это значит что мы предполагаем что эти люди у них,а они это не подтверждают.
После обмена всех на всех мы их не найдем вообще.
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Конечно это будет замечательно, если все вернуться........., НО зная ))(уйла и его «тактику» - главный/важный вопрос: на КАКИХ(!!!) «условиях» для Украины?!........
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а про указ ***** про паспорта на Донбасі ти теж з путіном домовилось?
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Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну.

Вовка марить ???
Поки Крим окуповано, війна не прекратиться, хіба що ти здасиш наші позиції і визнаєш півострів російским.
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обыкновенный политический ролик приуроченный к выборам и не более Балабол и пустозвон Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным - Цензор.НЕТ 4090
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я тоже думаю что ничего не будет сегодня в рашке фсбешники продлили арест на 3 месяца для 6 наших моряков. это ты так зеля с х у йлом договорился? лучше бы тыиему не звонил и не позорился!!!
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зеля и шо? и где? и еще - ты вышинского просто так не отдавай - он шпион, ты видишь как за него рашка топит? я в желтой кацапской прессе прочел что он профи из фсб и еще подполковник по званию.... меняй его только на сущенко .... я так понял он очень нужен фсбешникам... а то тут всех вспоминают а про сущенко забыли!
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То, что Зеля пытается делать может быть и хорошо. Но только в том случае когда известна цена. А она может оказаться слишком дорогой.
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Моряків повинні відпустити,без ніяких обміннів.
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а ты шо не читал что сегодня доя 6!моряков фсбешники продлили арест еще на 3 месяца. не пойму, как зеля договаривался с х у йлом если тот на него йух положил?
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***

время, посвященное просьбе,
требует в трижды большего времени на благодарность.
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И куйло после этого разговора заявил о раздаче паспартов на всей территории луганской , и донецкой областей , не только на оккупированной. Мягко говоря не согласно оно с Зеленским .
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Президенту должно быть известно,что МОРЯКОВ,кремлевское чмо,обязано освободить по решению судда по морскому праву.Подозреваю,что не известно.
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страшно за Украину!что будет после выборов в Раду!?
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Уже мир рухнул , когда да Петю выкинули)))
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Ни чести ни достоинства.
Да и откуда им взяться у человека
Не являющегося украинцем ни по духу, ни по крови.
Впрочем. 73% дебилов не могут ошибаться!
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а я вот что думаю по поводу пленных. освобождать их нужно только через международное давление благотворительные организации и сми. никаких договорняков на обмены. как бы цинично это не звучало. по той простой причине что с открытой границей россия может набрать столько заложников сколько захочет в любой день. не говоря уже о крымских татарах которые там живут. и договрняки эти только подталкивают ***** это делать. ведь как приятно когда все тебя упрашивают вернуть пленных... а ****** и враги Украины вроде зеленского и медведчука пиарятся на этом.
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Зе команда войдет в Раду как нога в Панина
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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