 Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО

Об этом Зеленский сообщил на видео, размещенном на странице Офиса Президента в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.
"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну, - подчеркнул президент.
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Мне хочется плакать,
Мне хочется смеяться,
Мне хочется прыгать,
Валяться и брыкаться.
Чтобы были друзья
Или хотя бы один,
Но я работаю, как вол,
В моей тележке кокаин.
Я умру очень рано,
И я знаю об этом,
Может быть не весной,
Может быть ранним летом.
Я люблю слушать песни
И костра нюхать дым,
Но нельзя мне отвлекаться,
Я везу кокаин.
Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Я устала ужасно,
Я хочу отдохнуть.
Съесть мешков десять сена
И надолго уснуть.
Я хочу к перелётным птицам
Вклиниться в клин,
Но работа важней -
За спиной кокаин.
Мне противно и трудно,
Но нельзя отступить,
Хоть и хочется есть,
Хоть и хочется пить.
Мы когда-нибудь за это
В адском пламени сгорим,
Но всё это потом,
А в данный момент - кокаин.
Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Мне обидно и капают слёзы,
Когда мне под ноги кидают розы,
Когда люди на улицах
И в окнах квартир
Меня встречают и устраивают
Пир на весь мир.
Мне рады даже малые дети,
Мне машут даже деревьев ветви,
Меня приветствуют все,
Все, как один.
Я привезла им новый мир,
Я привезла кокаин.
Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Надо как то понятнее изьясняться.
По словам Борисовой, пограничники спокойно пропустили ее в Украину, задав лишь стандартные вопросы. Их не смутило, что в августе 2017 она побывала в аннексированом Крыму и публично назвала его русским.
Сам факт твоего разговора с ****** за спинами УКРАИНЦЕВ - это факт зрады!
Любые разговоры этого малоросса на международной арене должны проходить под камеры и публично!
Тоже нумерованный?
Воно і видно.
Прокол с Климкиным, междусобойчик с ******, браслетики...
Неужели вы и тут поведетесь на этот "Квартал"?!...
Що фуфло попросило за моряків, точніше вимагало, а ти віддав ?
За те що наші морячки в полоні проти рашкі повинні були бути застосовані обмеження, але то зробив би Петя, а не Зеля, в якого для цього ні хисту ні бажання.
После обмена всех на всех мы их не найдем вообще.
Вовка марить ???
Поки Крим окуповано, війна не прекратиться, хіба що ти здасиш наші позиції і визнаєш півострів російским.
время, посвященное просьбе,
требует в трижды большего времени на благодарность.
Да и откуда им взяться у человека
Не являющегося украинцем ни по духу, ни по крови.
Впрочем. 73% дебилов не могут ошибаться!