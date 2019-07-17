EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Происшествия
  269  4
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8056) Донбасс (18954) Объединенные силы (343)

 С начала суток враг шесть раз открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации 17 июля обстреливали позиции Объединенных сил (ОС) из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций ОС: вблизи Николаевки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета), Водяного (из станкового противотанкового гранатомета), Широкино (из стрелкового оружия), Павлополя (из автоматической гранатомета), Богдановки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), по окраине Марьинки (из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских воинов не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС нацгвардейцы задержали двух граждан, причастных к НЗФ наемников РФ

Источник: https://censor.net.ua/v3138117
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
спасибо что живые !!!
потерь нет.
тихої вам ночки, синочки!!!
 показать весь комментарий
 
 
А ТСН ( 1+1) о войне практически не говорит. Совпадение - не думаю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток враг шесть раз открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх