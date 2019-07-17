 С начала суток враг шесть раз открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций ОС: вблизи Николаевки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета), Водяного (из станкового противотанкового гранатомета), Широкино (из стрелкового оружия), Павлополя (из автоматической гранатомета), Богдановки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), по окраине Марьинки (из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских воинов не было.

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