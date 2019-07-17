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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
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 В голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг. ВИДЕО

15 июля мэр города Хилверсум в Нидерландах Питер Бруртьес и священник Жюль Дресме высадили подсолнухи во дворе церкви Святого Вита в память о 15 земляках, погибших в катастрофе рейса MH17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в репортаже "Радіо Свобода".

Семена были привезены с поля в Донецкой области, где упал самолет. За пять лет именно подсолнухи стали символом трагедии в Хилверсуме; в городе установили также мемориал, где эти растения символизируют погибших земляков.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего "Бук", из которого был сбит MH-17

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

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В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Также на Цензор.НЕТ: Стали известны время запуска ракеты, маршруты вывоза в РФ и более 150 причастных, - СБУ рассказала о ходе расследования причин катастрофы MH-17

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/v3138110
 
 
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Одни только орки радуются массовому убийству других людей, и радостно исполняют незаконный указ своего главаря.
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Можно было отказаться везти Бук на Донбасс для убийства украинцев, которые пытались себя защитить от орды. Но нет. Крымнаш. И за это должна быть расплата от всего цивилизованного мира.
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В цивилизованном мире сейчас буйным цветом цветет рос. пропаганда, которая недостаточно и неумело сдерживается нашими политиками и журналистами. Там скоро будут призывать Украину к Гаагскому трибуналу за агрессию в РФ.)
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😁 Прокурору Мюллеру расскажите как российская пропаганда на выборах в США сдерживалась украинскими политиками

Или МИ-6 с их Брекзитом
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Малазийцы что-то молчат - их самолет сбили 5 лет назад.
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Подсолнухи -это хорошо, но лучше бы граждане Нидерландов требовали от своей власти скорейшего наказания виновных, которые уже все известны и главный из них -это Путин.
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Желательно жестокая онлайн казнь. Чтобы другим дикарям с ЯО повадно не было.
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И призвали бы к ответу своих нидерландских представителей-отморозков (иначе их и не назовешь) в ПАСЕ, которые проголосовали за возвращение кацапстана в ПАСЕ.
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Без обид.
Гражданам лучше знать чего требовать.
Вот у нас потребовали 95 квартал.
У них подсолнухи.
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Теперь пусть их получше охраняют. Придут парашники, натырят с них семечки, пожарят и под водочку будут вспоминать местных лохов.
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с большой степенью вероятности можно предполагать, что боинг оказался просто в то время не на своём месте. тупость ********** исполнителей сорвала план. что должно было быть сбито и какие жертвы должны были стать этим новым гляйвицким инцидентом, никогда не будет известно. но боинг и все его жертвы, спасли собой Украину от массового вторжения орды по задуманному ей поводу. они вторглись месяцем позже, но всё шло уже не так как задумывалось в самом начале. а тот их провалившийся план они точно могли назвать - "принуждение Украины к новому ссср". если бы не боинг, страна была бы захвачена ордой в открытой войне.
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Тут можна провести паралель з іншою жертвою ординців - Боїнг-747, рейс HL7442, авіакомпанія Korean Airlines. Вилетів з Нью-Йорка, але в Сеул ніколи не прибув - збитий кацапським винищувачем над Сахаліном в ніч на 1 вересня 1983. Усі 269 людей загинули.
Ця трагедія стала одним з тригерів, що запустили вже реальну й цілеспрямовану глобальну операцію зі знищення СРСР.
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Вічна Пам'ять 300 громадянам цивілізованого світу, вбитим ракетою мордорських орків.
R.I.P.
...
Пітер Бруртьєс, Жюль Дресме та усі інші, хто гідно вшанував загиблих - ось європейці.
А не безчесні меркантильні імпотенти з ПАРЕ.

В голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг - Цензор.НЕТ 2596
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Вы еще березки посадите в память о тех россиянах которые убили ваших родных и близких, еще бы пригласили погостить в Голландию.
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Вот придурки! Санкции с кацапов надо срочно снимать а они подсолнухи садят.
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В голосовании за возвращение в рашки в ПАСЕ голландские голоса разделились три на три. В голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг - Цензор.НЕТ 115
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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