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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2176) Николаев (1184)

 "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко. ВИДЕО

Президент Украины Владимр Зеленский во время визита в Николаев узнал, что глава облсовета Виктория Москаленко называла его малоросом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости-N, произошло это в тот момент, когда Москаленко сопровождала Зеленского. О таком мнении главы облсовета рассказала Зеленскому одна из журналисток.

"А чем я вам не нравлюсь?.. Я малорос? Вы серьезно считаете, что я малорос?.. На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?.. Придется вам как-то выживать, со мною, с малоросом, ну как-то так", - реагировал Зеленский на попытки Москаленко оправдаться. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3138084
 
   
 Топ комментарии
 
Маларосом ти був, ним і залишився.
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Ну що,задоволені президентом, 73- відсоткові зебіли?
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А закон про мову? Крім всього іншого. Зебіли, агов?
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Ховатись від параду з захисниками його малороської дупи - він вже навіть не малорос ...
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P.S.: також не хочеться ставити цього дебіла в довгий ряд математиків, фізиків, астрономів та інших вчених (переважно ашкеназім) на чолі з Ейнштейном.
Та й Зігмунд Фройд був би не у захваті від такої компанії )) Хіба що зробив би психоаналіз гри обрізом на роялі...
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Каждый день захожу на цензор только с одной надеждой скрутили ли рога этому мутанту зелеколомойло А нет оно дальше продолжает разваливать Украину гнобить и позорить украинцев Смотрю в ютубе наших блогеров которые показывают сколько дебильных зеледолбоюношей УЖЖОСС Нужно бить тревогу и работать с молодёжью развивать патриотизм А их воспитывает мердветчутское тв
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Украину гнобила и разваливала кучерявая свинья. Но скоро ей писец.
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Все тридцать лет? Вы совсем упоротые, зелепуки.
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Боже, как эти твари боятся Пороха. Со всех трусов выпадают кремлевские методички. Пишут про зашквары зелебобы, а они как припадочные везде вставляют про Пороха что-то!))))) Боятся его до усирачки, понимают, кто реально патриот страны. Говорим про одно, а тут эти епанутые вылазят со своими высерами из москвы.
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Порохоботы , у вас агония или кукуху сорвало ? "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 7673
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Були колись останні дні Помпеїв...А нині останні дні Мінстеця(Зеленський сказав, що ліквідує). От і казяться. Плюс багато підлітків, які реальне життя знають з телевізора, де все потужно реформовано і кругом агенти Кримля.
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Діду, в тебе є онуки підлітки? Вони взагалі телевізор не дивляться.
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Вони сидять в інтернеті і розказують мені як добре нині жити.
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Порохоботы Брехуху напрягают перед 21-ым.
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Тарас Марусик, експерт з мовних питань, журналіст, перекладач: Цивілізаційна позиція команди Зеленського - проросійська

Оригінал: https://www.radiosvoboda.org/a/30056427.html
Сіль: "Насправді загальна позиція Володимира Зеленського та його команди, попри розпливчатість і недомовленість більшості її членів, проглядається чітко, особливо в численних інтерв'ю Дмитра Разумкова. Він єдиний з усіх висловлюється однозначно, без знаків запитань. І говорить це не перший рік, як і личить одному з керівників молодіжної Партії регіонів.
Ще в 2006 році Дмитро Разумков сказав: «Мій тато ніколи не приховував, що він більше тяжіє до Росії, а не до Заходу. Я можу з упевненістю сказати, що я син проросійського батька».
Зі свого боку, повністю підтверджую ці слова, з огляду на те, що певний час мені довелося працювати з його батьком, Олександром Разумковим, у Комітетах Верховної Ради, починаючи з 1990 року, коли від початку вересня того року в одній кімнаті «квартирували» чотири Комітети."
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ну так в чому він українець чи мо єврей? малорос звичайний. і доречі нагадайте хто в миколєві глава облради.
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тоесть он не отрицает,что он малорос?!
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Тоесть ты соевый свинобот ?
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Чому ви не допускаєте що можуть існувати люди, яким не подобається як Порох, так і Зеленський?
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Ну, то шо ты - сепар, всем давно известно.
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тупенькие обзывалки - твоя единственная пуля в обойме, выползень казарменный, выкуклившийся в прерийного прахобота.
И той мажешь.
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То шо ты прикукуенный видно невооруженным взглядом "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 2388
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Що не відео про нашого нового "всі любимого президента" це якийсь зашквар!!!! і мені стид і страх за Україну!!!
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Подивився раз. Подивився два. Коментувати нічого.

Якщо воно - Перша Особа держави - то хто тоді ми?
Ні - це не президент, це якась прикра помилка.

Яку треба якнайшвидше виправити.
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Помилка?
Это больше,чем ошибка, это - преступление(с)
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Злочин - то їх дії, а наші - то помилка.

На додачу десь тут були посилання про Разумкова - то я їх повторю:

https://www.radiosvoboda.org/a/30056427.html
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_anukovichmolodshij-pro-svij-pershij-zarobitok/105332
Країна злочин не зробила - країну обдурили. Хоча певна кількість сватоїдів свідомі своїх дій - це злочин, правда. Ну та ще не вечір. Все, що нас не вбиває - робить на сильнішими.
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шось я не бачу навіть бажання твого не бути малоросом
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Президет Украины убеждал всех на русском языке, что он не малорос
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Почему опять? Он из этого состояния и не выходит.
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Як був малоросом, так і лишився.
Це не виправити.
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нормальный, умный Чел, тем более президент вообще бы об этом не поднимал вопрос...
Промолчал бы.... - и даже повысил в должности эту женщину...
Цветы подарил бы ей...
Выиграл бы тогда, а ее сделал автоматом союзником, в тоже время унизив немного, - и заткнул бы всем рты ...
Но такие сложные ходы не для нашего тупого гопника-малоросса....
Бедная наша внешняя политика...
дипломат блин...
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Було ти блазнем, паяцем і залишишся. Але точно не українцем
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Забавно как эта порохоботка на ходу переобувается, чтобы свою ж о п у сохранить на теплом месте при Зеленском.
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Нормально она все говорила, не прогибаясь и переобуваясь, как вы выразились. Вас, пане преЗЕдент, такого малороса выбрали, штош, придется работать с тем, что есть.

А вот тупая мелкая журнашлюшка так и подпрыгивала - "а еще эти бандарлоги называли тебя земляным червем! Да, да, земляным червем!"
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Vitalij Riga 5788dbb1 - жаль, что Нил не смог добиться того же, что Зеленский. Иногда возникает ощущение, что Латвия родина порохоботов. Порохобот интернационален: говорит ли это существо на украинском, латышском или русском
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Да тут любого соевого с ЦН поставь перед Зе, тоже будет мямлить, в штанишки накладывая
Ой вы неправильно поняли, ой все не так
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Ну да. Как в ряды ВСУ так малоросс, а как в президенты, так сразу украинец. А родители то оба ..... "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 4818
Вон, в жопоблоке даже Рабинович потомственным запорожским козаком стал. "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 2709
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Хочется посоветовать Зеленскому меньше времени из 5 лет тратить на всякое приспособленческое быдло!
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Тогда ему придется отказаться от общения со своим электоратом и перестать смотреть в зеркало.
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Рабочее место порохоботвы "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 7321 "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 626
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Это ты сфоткал своё место?) Надо было селфи сделать)
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Одно и тоже Зелемойша уже твердит 2 месяца: - "Мене обрав народ." Так и Гитлера в свое время "обрав народ" и что с этого?
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Все свиноботы такие принципиальные лишь в интернете))))
Не удивлюсь, если они на его визитах тоже за ним бегают и пытаются облизать туфли.
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Он сейчас сам подтвердил что он малорос и не против этого..., к тому же он какой то как "на приколе" или у него такая манера общения. Наш преЗЕдент "на приколе"
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Старий анекдот пригадався.

Зібралися "щирі українці":
- Москалів тут нема?
- Ні, нема.
- Ну, давайте поп*здим по-русски.
...
(Хоча хохли з анекдоту принаймні приховують своє малоросійство... на відміну від Зе).
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Из 73% зебилов на сегодня осталось только 36%, готовых поддержать зе-черта
Половина людей поняла, что их тупо разводит кукла олигарха
Остались самые стойкие, твердолобые и особо-упоротые.
В основном это или глупые дамы бальзаковского и старше возраста с половым кризисом или студенты поприколу-головые, или люмпенский класс птушно-заводского быдла
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По той же логике из 24% ****** у Порохосвина осталось всего 7%. 2/3 поняли, что Свинопотам их разводит и под это дело мародерит.
Остались лишь самые идейные *********** и те, кто с этого что-то имеет. "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 1494
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Да она уже "переобулась". Пэтя за всю свою карьеру в каких только партиях не бывал, и ни чё жив здоров. Вранье это основной инструмент укр.политика и чиновника.
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ухаха Зе ведёт себя как Брюховецкий "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 2322
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С этим я полностью согласен. И еще добавлю, я никогда не был антисемитом, но с приходом зебила постепенно начинаю понимать тех людей, которые устраивали еврейские погромы.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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