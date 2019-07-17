 "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости-N, произошло это в тот момент, когда Москаленко сопровождала Зеленского. О таком мнении главы облсовета рассказала Зеленскому одна из журналисток.

"А чем я вам не нравлюсь?.. Я малорос? Вы серьезно считаете, что я малорос?.. На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?.. Придется вам как-то выживать, со мною, с малоросом, ну как-то так", - реагировал Зеленский на попытки Москаленко оправдаться.

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