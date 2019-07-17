 "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости-N, произошло это в тот момент, когда Москаленко сопровождала Зеленского. О таком мнении главы облсовета рассказала Зеленскому одна из журналисток.
"А чем я вам не нравлюсь?.. Я малорос? Вы серьезно считаете, что я малорос?.. На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?.. Придется вам как-то выживать, со мною, с малоросом, ну как-то так", - реагировал Зеленский на попытки Москаленко оправдаться.
...
А Зе - жид.
Та ще й шлімазл.
Та й Зігмунд Фройд був би не у захваті від такої компанії )) Хіба що зробив би психоаналіз гри обрізом на роялі...
Оригінал: https://www.radiosvoboda.org/a/30056427.html
Сіль: "Насправді загальна позиція Володимира Зеленського та його команди, попри розпливчатість і недомовленість більшості її членів, проглядається чітко, особливо в численних інтерв'ю Дмитра Разумкова. Він єдиний з усіх висловлюється однозначно, без знаків запитань. І говорить це не перший рік, як і личить одному з керівників молодіжної Партії регіонів.
Ще в 2006 році Дмитро Разумков сказав: «Мій тато ніколи не приховував, що він більше тяжіє до Росії, а не до Заходу. Я можу з упевненістю сказати, що я син проросійського батька».
Зі свого боку, повністю підтверджую ці слова, з огляду на те, що певний час мені довелося працювати з його батьком, Олександром Разумковим, у Комітетах Верховної Ради, починаючи з 1990 року, коли від початку вересня того року в одній кімнаті «квартирували» чотири Комітети."
И той мажешь.
Якщо воно - Перша Особа держави - то хто тоді ми?
Ні - це не президент, це якась прикра помилка.
Яку треба якнайшвидше виправити.
Это больше,чем ошибка, это - преступление(с)
На додачу десь тут були посилання про Разумкова - то я їх повторю:
https://www.radiosvoboda.org/a/30056427.html
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_anukovichmolodshij-pro-svij-pershij-zarobitok/105332
Країна злочин не зробила - країну обдурили. Хоча певна кількість сватоїдів свідомі своїх дій - це злочин, правда. Ну та ще не вечір. Все, що нас не вбиває - робить на сильнішими.
Це не виправити.
Промолчал бы.... - и даже повысил в должности эту женщину...
Цветы подарил бы ей...
Выиграл бы тогда, а ее сделал автоматом союзником, в тоже время унизив немного, - и заткнул бы всем рты ...
Но такие сложные ходы не для нашего тупого гопника-малоросса....
Бедная наша внешняя политика...
дипломат блин...
А вот тупая мелкая журнашлюшка так и подпрыгивала - "а еще эти бандарлоги называли тебя земляным червем! Да, да, земляным червем!"
Ой вы неправильно поняли, ой все не так
Вон, в жопоблоке даже Рабинович потомственным запорожским козаком стал.
Не удивлюсь, если они на его визитах тоже за ним бегают и пытаются облизать туфли.
Зібралися "щирі українці":
- Москалів тут нема?
- Ні, нема.
- Ну, давайте поп*здим по-русски.
...
(Хоча хохли з анекдоту принаймні приховують своє малоросійство... на відміну від Зе).
Половина людей поняла, что их тупо разводит кукла олигарха
Остались самые стойкие, твердолобые и особо-упоротые.
В основном это или глупые дамы бальзаковского и старше возраста с половым кризисом или студенты поприколу-головые, или люмпенский класс птушно-заводского быдла
Остались лишь самые идейные *********** и те, кто с этого что-то имеет.