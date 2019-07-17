 "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге на youtube рассказывает журналист Евгений Плинский.

"Со дня инаугурации Зеленского ситуация с контрабандой в Одессе стала просто катастрофической. Речь не о том, что Зеленский оседлал какие-то темы, наоборот, он с ними борется. Но за его спиной, используя смену власти, надеясь на недалекость комманды президента, некоторые товарищи организовали настолько наглую, дерзскую схему, что за два месяца они украли из бюджета около 110 миллионов гривен и крадут дальше - по два миллиона в день", - говорит Плинский.

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