 "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге на youtube рассказывает журналист Евгений Плинский.
"Со дня инаугурации Зеленского ситуация с контрабандой в Одессе стала просто катастрофической. Речь не о том, что Зеленский оседлал какие-то темы, наоборот, он с ними борется. Но за его спиной, используя смену власти, надеясь на недалекость комманды президента, некоторые товарищи организовали настолько наглую, дерзскую схему, что за два месяца они украли из бюджета около 110 миллионов гривен и крадут дальше - по два миллиона в день", - говорит Плинский.
для наркоты!, - приказал зелебоб
ЗУ про внесення змін до Закону 'Про Митний Тариф України'. Київ 22.07.2019р.
Внести зміни в Закон України Про Митний тариф України:
Код товару 5515119000 ставка мита діюча - 0%
Запропонована ставка мита -8% починаючи з 23.07.2019року.
Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Президент України В. Зеленський. Печатка підпис.
Все...
Є варіант коли ми дійсно йдем на зустріч бізнесу.. тоді Закон має виглядати так:
6006329090 діюча ставка мита -8%
Запропонована ставка мита - 0% з 23.07.2019р.
За такий закон бізнес руки поцілує президенту...
При цьому податкове навантаження буде зберігатись, при існуючому ПДВ, на рівні 1 долар на кілограм... Тобто в середньому 20000 доларів з контейнера...
Тепер все...