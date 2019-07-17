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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2176) контрабанда (1772) коррупция (7450) Альперин Вадим (11)

 "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский. ВИДЕО

И.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге на youtube рассказывает журналист Евгений Плинский.

"Со дня инаугурации Зеленского ситуация с контрабандой в Одессе стала просто катастрофической. Речь не о том, что Зеленский оседлал какие-то темы, наоборот, он с ними борется. Но за его спиной, используя смену власти, надеясь на недалекость комманды президента, некоторые товарищи организовали настолько наглую, дерзскую схему, что за два месяца они украли из бюджета около 110 миллионов гривен и крадут дальше - по два миллиона в день", - говорит Плинский.

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Источник: https://censor.net.ua/v3138078
 
   
 Топ комментарии
 
Жирный соевый хряк негодуе
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Они надеяться, что он "опытные кадры" и "профессионалы", а потому свидетели секты святого педра их в обиду не дадут .
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Альперин, Передерий - это продукт Порошенко и его друзей из СДПУо Медведчук и Ко, из "Партия Регионов", "Наша Украина" и т.д.
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Туда уже вылетел волшебник на Тесле! Вот только рассадит диспетчеров и к вам! Держитесь!
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диспетчер там давно один - власов. но новость надо подать так, что Зеля устроил катастрофу на таможне.
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Открыть порты для наркоты!, - приказал зелебоб
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Жирный соевый хряк негодуе
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У Альперина наверняка имеется паспорт Запоребрика, как у Трухана.
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Лишь бы ляпнуть что-нибудь с ключевыми словами "соевый", "барыга", "свинарчук". Напоминает Шарикова с его бессвязным бредом. А по сути ведь сказать нечего, потому что факты - вещь упрямая. А факт в том, что после прихода абсолютно профана в этой области к главному рулю страны, ситуация с коррупцией в стране начала резко ухудшаться. Оказывается, коррупция существовала независимо от степени барыжничества Порошенко, ага.
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Передерий - только за фамилию, его нужно немедленно посадить.
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Они надеяться, что он "опытные кадры" и "профессионалы", а потому свидетели секты святого ***** их в обиду не дадут .
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ну наконец, сегодняшняя перемога у пороховаты подъехала.
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поинтересуйся, кто такой альперин и кто его корефан, и.о. от петра в ГФС, недавно откинувшийся)).
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Альперин, Передерий - это продукт Порошенко и его друзей из СДПУо Медведчук и Ко, из "Партия Регионов", "Наша Украина" и т.д.
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Папередники мечтающие пролезть в "савременники".
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твою жену порошенко не того? проверь бістрей. то порох такой, смотри рога появятся...или уже
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и это посе красных трусов?негодяи! "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9322
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и єньто не глядя на те що там недавно біл президент
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саакашвили ваш любимый там порядок навел
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Так они ж гройсману на выборы зарабатывают поэтому и продолжают красть.
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"Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский" значит в ГПУ, СБУ, НАБУ, ГБР сидят воры и уголовники, пятая колонна беса путлера, или чёрт знает что, зачем их кормить, надо журналистов, типа Плинский, Лещенко поставить охранять государство, а часть сэкономленных средств отдать таким журналистам.
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Скажу вам як вбити таку "тему"
ЗУ про внесення змін до Закону 'Про Митний Тариф України'. Київ 22.07.2019р.
Внести зміни в Закон України Про Митний тариф України:
Код товару 5515119000 ставка мита діюча - 0%
Запропонована ставка мита -8% починаючи з 23.07.2019року.
Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Президент України В. Зеленський. Печатка підпис.

Все...
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Забув...
Є варіант коли ми дійсно йдем на зустріч бізнесу.. тоді Закон має виглядати так:
6006329090 діюча ставка мита -8%
Запропонована ставка мита - 0% з 23.07.2019р.

За такий закон бізнес руки поцілує президенту...

При цьому податкове навантаження буде зберігатись, при існуючому ПДВ, на рівні 1 долар на кілограм... Тобто в середньому 20000 доларів з контейнера...
Тепер все...
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тоесть вова неуиноват? че наехать может только на мелкого гопника из борисполя, а слабо позвонить дружбану в сбу по поводу чертей? на фронте гибнут за Украину а ты вова очередной звездобол, ну арестуй ты гросмана если такой умный, набебал людей своим говносериалом слуга народа
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главное, чтобы вовремя отстёгивали смотрящим бабломойского, всё остальное фигня. Приедеть какой-нибудь наркоман, покричит, заставит бумажки какие-то накалякать, а потом суд восстановит в должности и всё по новой.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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