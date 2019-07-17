 "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете проекта BIHUS info.
Черный заявил, что идеологий, которые конкурируют с идеологией партии "Опозиционная платформа-За жизнь" вообще не должно быть.
"Конкурировать идеологии не должны. Вообще не должно быть других идеологий, которые могли бы изменить нашу общую идеологию... Политических партий быть не долно. Нам нужно вместе менять Конституцию и нашу идею и нашу идеологию.. туда, куда идет наш народ, который живет на территории святой Руси.. Куда мы стремимся? Это никак не многопартийность и никак не демократия в том виде, в котором мы имеем ее сейчас", - сказал Черный.
На этом и закончим ликвидацию многопартийности))
Как незаметно провести в украинский парламент врага Америки, сливавшего компромат на Трампа в 2014-м? Да так технично, чтобы адвокат Трампа Джулиани только рот открыл от изумления?
Секрет этой спецоперации известен Сергею Лещенко, который баллотируется по округу №220 на Подоле в Киеве. Но, к сожалению, Сергей о нем из скромности не расскажет. Как известно, настоящие герои никогда не говорят о своих подвигах. Так что повесть о ненастоящем человеке, поддержке Константиновского, доверии Богдана и Зе-креативе придется публиковать нам.
Последнее интервью Лещенко РБК-Украина для многих стало загадкой. В нем "патриот и антикоррупционер" выступил за «предоставление оккупированным территориям права говорить на русском». Заявил, что не видит «проблемы в том, что Коломойский с Зеленским будут общаться просто как люди». Ласково погладил Богдана, заявив, что глава Офиса президента «точно не хочет быть чьей-то марионеткой», а «Зеленскому комфортно, чтобы рядом находился глава администрации, который может вносить ясность в вопросы, которые Зеленскому непонятны». И, наконец, поддержал Портнова, назвав его сегодняшнюю деятельность «полезной для будущего Украины»...
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2063841943920746
Тобто варто трошки змінити акцент і змінюється суть. Взагалі не у захваті від Лещенка, але цитата спотворена: мова не про діяльність Портнова взагалі, а про викриття Порошенка.
Как будто дрожжи кинули в дерьмо...
можна закликати до зміни існуючого ладу?
это как канализация объявила себя каналом с родниковой водой
В Луганской области по 107 избирательному округу от партии «Слуга народа» в Верховную Раду Украины баллотируется Александр Сорокин. Что известно о кандидате и зачем он президентской партии?
Сорокин поменял несколько политических покровителей. В последнее время был членом БПП. После президентских выборов «переобулся» и стал членом «Слуги народа».
По данным СМИ, в 2017 году Сорокин участвовал в конкурсном отборе главы Вышгородской райадминистрации Киевской области. Однако по результатам тестирования получил ноль баллов и не был допущен к следующему этапу конкурса. Спустя год участвовал в конкурсе на должность главврача Киевской городской клинической больницы №7. Его заявка была отклонена из-за самой низкой второй врачебной категории.
На этом попытки Сорокина устроиться в столице закончились. В Северодонецке он решил претендовать на должность советника городского головы, а затем - начальника отдела охраны здоровья горрады. Сейчас кандидат возглавляет коммунальное предприятие «ЛО «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ».
В определенных кругах на Донбассе Сорокин известен по прозвищу «Шут». По неподтвержденной информации, ему принадлежит теневой бизнес, связанный с оборотом наркотических средств. Являясь медицинским работником и периодически занимая руководящие должности, Сорокин нашел себе «дополнительный» источник заработка. Его связь с подпольным рынком наркотических препаратов также могла способствовать его назначению на должности руководителя здравоохранения города и директора «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ», которая имеет разветвленную сеть аптек по всей области.
Даже такой дебил может высказывать свое мнение.