 "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете проекта BIHUS info.

Черный заявил, что идеологий, которые конкурируют с идеологией партии "Опозиционная платформа-За жизнь" вообще не должно быть.

"Конкурировать идеологии не должны. Вообще не должно быть других идеологий, которые могли бы изменить нашу общую идеологию... Политических партий быть не долно. Нам нужно вместе менять Конституцию и нашу идею и нашу идеологию.. туда, куда идет наш народ, который живет на территории святой Руси.. Куда мы стремимся? Это никак не многопартийность и никак не демократия в том виде, в котором мы имеем ее сейчас", - сказал Черный.

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