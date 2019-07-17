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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (928) партия (441) Россия (73336)

 "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО

Кандидат в депутаты от партии "Опозиционная платформа-За жизнь" и руководитель охранного агенства "Шторм", которое охраняет Медведчука, Виктор Черный считает необходимым отменить многопартийную систему в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете проекта BIHUS info.

Черный заявил, что идеологий, которые конкурируют с идеологией партии "Опозиционная платформа-За жизнь" вообще не должно быть.

"Конкурировать идеологии не должны. Вообще не должно быть других идеологий, которые могли бы изменить нашу общую идеологию... Политических партий быть не долно. Нам нужно вместе менять Конституцию и нашу идею и нашу идеологию.. туда, куда идет наш народ, который живет на территории святой Руси.. Куда мы стремимся? Это никак не многопартийность и никак не демократия в том виде, в котором мы имеем ее сейчас", - сказал Черный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кому я хочу набить лицо? Прежде всего Медведчуку, - Билецкий

Источник: https://censor.net.ua/v3138055
 
 
 Топ комментарии
 
Клиника Православия. Синдром Православия Головного Мозга.
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начнем ликвидацию "многопартийности" с ликвидации партий медведчука и бойко, с отправкой оных в идеологически верную местность - ГУЛАГ...
На этом и закончим ликвидацию многопартийности))
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Клиника Православия. Синдром Православия Головного Мозга.
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начнем ликвидацию "многопартийности" с ликвидации партий медведчука и бойко, с отправкой оных в идеологически верную местность - ГУЛАГ...
На этом и закончим ликвидацию многопартийности))
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СЛУГА НАРОДА НА ДОВЕРИИ
Как незаметно провести в украинский парламент врага Америки, сливавшего компромат на Трампа в 2014-м? Да так технично, чтобы адвокат Трампа Джулиани только рот открыл от изумления?
Секрет этой спецоперации известен Сергею Лещенко, который баллотируется по округу №220 на Подоле в Киеве. Но, к сожалению, Сергей о нем из скромности не расскажет. Как известно, настоящие герои никогда не говорят о своих подвигах. Так что повесть о ненастоящем человеке, поддержке Константиновского, доверии Богдана и Зе-креативе придется публиковать нам.

Последнее интервью Лещенко РБК-Украина для многих стало загадкой. В нем "патриот и антикоррупционер" выступил за «предоставление оккупированным территориям права говорить на русском». Заявил, что не видит «проблемы в том, что Коломойский с Зеленским будут общаться просто как люди». Ласково погладил Богдана, заявив, что глава Офиса президента «точно не хочет быть чьей-то марионеткой», а «Зеленскому комфортно, чтобы рядом находился глава администрации, который может вносить ясность в вопросы, которые Зеленскому непонятны». И, наконец, поддержал Портнова, назвав его сегодняшнюю деятельность «полезной для будущего Украины»...
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2063841943920746
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....На первый взгляд непонятно, зачем Лещенко, который идет как самовыдвиженец по округу в Киеве, а не, скажем, в Донецкой или Луганской области, транслировать прокремлевскую повестку команды Зеленского, да еще и публично обнимать юриста Януковича Портнова? Вроде как в Киеве не пишут на заборах «ДНР» и «Федорыч, вернись!»....
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Точніше, Лещенко сказав так:"Якщо Портнов допоможе довести корупційні мотиви дій Порошенка, і його знання допоможуть створити необхідний прецедент, то я вважаю таку діяльність корисною для майбутнього України."
Тобто варто трошки змінити акцент і змінюється суть. Взагалі не у захваті від Лещенка, але цитата спотворена: мова не про діяльність Портнова взагалі, а про викриття Порошенка.
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Все верно. Поможет только приход активного меньшинства к власти.
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"Святая Русь"- почему она святая вдруг? С какого перепугу! Представляете себе " "Святая Аризонщина или Калифорнийщина"!
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Тушите свет, поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо...
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Австралопитек членораздельно говорящий, хочет писать законы для поколения смартфона и хайпа. Я поражаюсь, как низко опускает Медведчук свой электорат.
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А що можна чекати від охоронця? Власні мізки там вибиті на тренуваннях. А порожнє місце патром Медведчук надійно натолочив ватою.
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Как бы отправить всех таких как оно дегенератов на родину в жопу к путлеру на рашу ? Чтоб этой заразой в каком то спортзале не заразились люди ?!
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і шо, в його словах немає складу злочину?
можна закликати до зміни існуючого ладу?
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врачи, сестра - уколите ему галоперидол.....
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после этой речи аж членин в мавзалее заварочался "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный - Цензор.НЕТ 7044 срочно санитаров)) срочно))
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вы в курсе, что медведчук поехал в Страсбург на пару с порохом. недавно выступал. там жах такой... ля. не удивляйтесь потом последствиям, и восприятию нашей страны в Европе.
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ужас какой ужас... с порохом прям... в одном кресле я надеюсь? слава путину и гебельсу?
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петя и витя они одна команда и имеют одну и ту же цель но разными методами.
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Прдвыборный дурдом. У нас тоже началось это представление с битьем посуды.
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лицо сифилитика...кто ему шторм доверил? Русь-Україна - тут он прав
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какое отношение мордва мертветчука имеет к Святой Руси?
это как канализация объявила себя каналом с родниковой водой
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22-го мы можем проснуться уже в совершенно другой стране..
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Они там все веселые: Кандидата в депутаты от «Слуги народа» заподозрили в наркоторговле

В Луганской области по 107 избирательному округу от партии «Слуга народа» в Верховную Раду Украины баллотируется Александр Сорокин. Что известно о кандидате и зачем он президентской партии?

"Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный - Цензор.НЕТ 3474
Сорокин поменял несколько политических покровителей. В последнее время был членом БПП. После президентских выборов «переобулся» и стал членом «Слуги народа».

По данным СМИ, в 2017 году Сорокин участвовал в конкурсном отборе главы Вышгородской райадминистрации Киевской области. Однако по результатам тестирования получил ноль баллов и не был допущен к следующему этапу конкурса. Спустя год участвовал в конкурсе на должность главврача Киевской городской клинической больницы №7. Его заявка была отклонена из-за самой низкой второй врачебной категории.

На этом попытки Сорокина устроиться в столице закончились. В Северодонецке он решил претендовать на должность советника городского головы, а затем - начальника отдела охраны здоровья горрады. Сейчас кандидат возглавляет коммунальное предприятие «ЛО «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ».
В определенных кругах на Донбассе Сорокин известен по прозвищу «Шут». По неподтвержденной информации, ему принадлежит теневой бизнес, связанный с оборотом наркотических средств. Являясь медицинским работником и периодически занимая руководящие должности, Сорокин нашел себе «дополнительный» источник заработка. Его связь с подпольным рынком наркотических препаратов также могла способствовать его назначению на должности руководителя здравоохранения города и директора «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ», которая имеет разветвленную сеть аптек по всей области.
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Народ, живущий на святой Руси, идет на х*й, причем всегда.
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"Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный." - если у Мертвечука такие замудаченые охранники-философы, то это очень опасно для окружающих, а заболевание очень запущенное, прогрессирующее, и вирус находится не в Украине, а в закромах кремлёвского мясника, мы не сможем их вылечить, самый гуманный способ лечения для этих дегенератов, изоляция за колючей проволокой.
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Зебилы, разминка для мозгов(пока совсем не закисли). Проспрягайте глагол "думать". Уже многое начудили за это время, но решив эту задачку, есть шанс не усугубить ситуацию.
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Але "свята Русь" багато століть тому попензлювала звідси в московські ліси,тікаючи від монгол...А тепер хоче вернутись...В принципі нормально,але без зброї,агресіі та ідіотів...
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До Аду ви маєте йти гниди медвечуковські, з усім своїм "рюським міром". Вас там Кобзон із Задорновим зачекались.
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Замість жидобандерівця Бєні у Троянському Коню сидить російський шпигун Порошенко.
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А може треба було б зателефонувати баканову стосовно цього чорта?
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Украина, в отличии от РФ, свободная страна.
Даже такой дебил может высказывать свое мнение.
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Офігєнний "авторитет" - охоронець українофоба мертветчука.
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Ты его недооценивал бы. Это ошибка. Он выражает мысли шефа и того, кто за ним стоит. И они уже серьезные авторитеты.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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