Редактор Цензор.НЕТ 17.07.19 15:2317.07.19 15:23 Бойцы ВСУ поздравили побратимов из ДУК "Правий сектор" с 5-й годовщиной создания. ВИДЕО Бойцы ВСУ поздравили побратимов из ДУК "Правий сектор" с 5-й годовщиной создания.Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ВСУ пожелали добровольцам силы и боевого задора для скорейшей победы. Видео Михаил Ухман Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет", - три года назад, во время обстрела шахты "Бутовка" погибли бойцы ДУК "Правый сектор" с позывными Легат, Док, Гуцул и Ярик. ВИДЕОИсточник: https://censor.net.ua/v3138013 x Мне нравится 11
Хай вороги тремтять!