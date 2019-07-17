 Бойцы ВСУ поздравили побратимов из ДУК "Правий сектор" с 5-й годовщиной создания. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ВСУ пожелали добровольцам силы и боевого задора для скорейшей победы.

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