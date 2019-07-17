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 Политика Украины, Общество
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 Бойцы ВСУ поздравили побратимов из ДУК "Правий сектор" с 5-й годовщиной создания. ВИДЕО

Бойцы ВСУ поздравили побратимов из ДУК "Правий сектор" с 5-й годовщиной создания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ВСУ пожелали добровольцам силы и боевого задора для скорейшей победы.

Видео Михаил Ухман

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет", - три года назад, во время обстрела шахты "Бутовка" погибли бойцы ДУК "Правый сектор" с позывными Легат, Док, Гуцул и Ярик. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3138013
 
   
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говорили мої друзі нацики та зсу-ушники що хлопці з правого сектору *найіпанутіші(в позитивному смислі цього слова) воїни!* відважні та сміливі
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Добровольцы должны быть закреплены Конституцией Украины! Когда я прийду к власти это будет сделано первоочерёдно!
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Бажаю хлопцям та дівчатам з Правого Сектора міцного здоров'я і вдачі.
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Свої!! Люблю вас кожного, побратими!
Хай вороги тремтять!

Бійці ЗСУ привітали побратимів з ДУК "Правий сектор" із 5-ю річницею створення - Цензор.НЕТ 9870

Бійці ЗСУ привітали побратимів з ДУК "Правий сектор" із 5-ю річницею створення - Цензор.НЕТ 9346
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Правий Сектор - сила яка зберегла Україну від зека Яника і його посіпак, була рушійною силою Майдану, ДУК ПС стержень надії на захист держави України, її національної ідентичності від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Ваша твердість і героїзм в війні з Московію заслуговує поваги і я схиляюсь перед вашою жертовністю. СЛАВА ГЕРОЯМ .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы ВСУ поздравили побратимов из ДУК "Правий сектор" с 5-й годовщиной создания. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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