 Речь идет не только о сокращении вице-премьеров, но и центральных органов исполнительной власти, - Рябошапка об административной реформе. ВИДЕО

"Речь идет не только о сокращении членов правительства, уменьшении количества так называемых вице-премьеров без портфелей, которые не возглавляют министерства. Речь также будет идти о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами и находятся в сфере влияния или управления соответствующих министерств. Работа продолжается, больше деталей я пока сообщить не могу", - сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 112

Рябошапка отметил, что административную реформу нужно проводить, и она не должна исходить из принципа создания какого-то государственного органа под человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Имеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине

"А наоборот: если есть определенные государственные функции, то мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной власти должны обеспечивать реализацию этих функций", - указал он.