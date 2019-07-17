 Речь идет не только о сокращении вице-премьеров, но и центральных органов исполнительной власти, - Рябошапка об административной реформе. ВИДЕО

"Речь идет не только о сокращении членов правительства, уменьшении количества так называемых вице-премьеров без портфелей, которые не возглавляют министерства. Речь также будет идти о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами и находятся в сфере влияния или управления соответствующих министерств. Работа продолжается, больше деталей я пока сообщить не могу", - сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Видео 112
Рябошапка отметил, что административную реформу нужно проводить, и она не должна исходить из принципа создания какого-то государственного органа под человека.
"А наоборот: если есть определенные государственные функции, то мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной власти должны обеспечивать реализацию этих функций", - указал он.
вы хотите чтобы они еще и за вице- премьеров работали?
Не важно, что предлагает ЗЕ, особенно если предлагает хорошее и правильное, все равно лахтоольгинские говновозы все обосрут и обгадят. А хрякотроли им помогут. Утоните в своём же собственном говне товарисчи. Бу-га-га.
А я тебе скажу своё мнение. У него был самый лучший за всю историю Украины карт-бланш на реформы и развитие и вроде он начал что-то делать, но потом ... Самое его большое преступление, на мой взгляд, это то, что он предал забвению и спустил на тормоза тот дух Майдана, те надежды, которые были у нас после побега Януковоща. Он сделал все, что бы дискредитировать Майдан.
Он олигарх и не будет ничего делать без собственного интереса. Он если и развивал Украину, то только для своего имиджа и выгоды. Ни народ, ни сама Украина его никогда не интересовала. Его дружба с Медведчуком, его сват - офицер ФСБ полностью его спалили. Он ведет себя и маскируется гораздо умнее, чем Януковощ и поэтому некоторые его считают типа патриотов, но это маскировка агента *****.
Ну что там на счет 7% рейтинга? У кого из президентов он был ниже?
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
И заметьте КАЖДЫЙ обеспечен всем соответствующим набором (хорошая зарплата, очень не плохие премиальные , машина, водитель .... + коррупционные плюшки).
Напоминаю...до окончания 100-го периода...осталось 42 дня.....рябой шапке следует поторопиться...