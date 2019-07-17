 Минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Еспресо.TV.
"У нас всегда будет выбор в недалеком будущем: либо мы опираемся на реальные возможности экономики и я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173 грн, а будет 5500 грн, средняя заработная плата за 1,5 года – до 2 лет будет $620, или кто-то включит печатный станок, начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или в финансовый кризис", - сказал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что его прогнозы основываются на показателях украинской экономики.
"На что мы опирались, опираемся сегодня и должны опираться в будущем - на реальное положение национальной экономики", - сказал Гройсман.
Специалист по красным плавкам - Владимир Александрович.
К слову, где были пошиты те плавки?
Владимир Александрович как, поддержал в заплыве отечественную легкую промышленность?
два раз в год 07 и 01 месяца
а то год обещают /за это время цены увеличиваются
рост з/п уже с минусом /
И ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТРАДИЦИИ совка - СТРОИМ ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКИ И ПОТОМ, ПОДРАЗУМЕВАЯ ЧТО ПРИШЛИ ВО ВЛАСТЬ ПОЖИЗНЕННО. 😂😅😂