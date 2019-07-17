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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (1880) Гройсман (4820) минимальная зарплата (149)

 Минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман. ВИДЕО

Уже в следующем году минимальная заработная плата в Украине может вырасти до 5500 грн.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Еспресо.TV.

"У нас всегда будет выбор в недалеком будущем: либо мы опираемся на реальные возможности экономики и я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173 грн, а будет 5500 грн, средняя заработная плата за 1,5 года – до 2 лет будет $620, или кто-то включит печатный станок, начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или в финансовый кризис", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что его прогнозы основываются на показателях украинской экономики.

"На что мы опирались, опираемся сегодня и должны опираться в будущем - на реальное положение национальной экономики", - сказал Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137961
 
 
 Топ комментарии
 
С другой стороны , если в стране 73 % дэбилов, то кто будет экономку развивать ?
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Настало время ох..х историй!))))
Чем ближе выборы...тем больше АБИЦЯНКИ
Ведь народ у нас туповатый и наивный...
Чего стоят только последние през выборы
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Потому что п...деть - не мешки ворочать. Можно и 1000 долларов среднюю пообещать, кто там знает что будет через два года в стране, где нельзя быть уверенным что будет на следующей неделе. Может эмир умрет, может ишак подохнет. Учителям уже по 4000 насчитывали "эксперты". Бедные учителя, небось, не знают куда девать сейчас их.
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металл,оружие,зерно ...єто так на вскидку
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Эта гнида подняла цены и тарифы так что минималка должна уже сегодня быть тысяч десять-пятнадцать и это чисто для выживания а оно ещё своё поганое хайло смеет открывать ... Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4246
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этот , пока до труселей народ не разденет , хрен успокоится
Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2065
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Нет, с "труселями" Вы не по адресу обращаетесь.
Специалист по красным плавкам - Владимир Александрович.
К слову, где были пошиты те плавки?
Владимир Александрович как, поддержал в заплыве отечественную легкую промышленность?
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Гройсман не на своем месте! Владимир Александрович сказал, что 4000 американских долларов, а не гривень; надо стараться, а не вставлять палки в колеса...
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после 21 числа все поголовно по 4к убитых енотов на руки, я клоуну верю, заживем хорошо, главное верить.
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Та успокойся уже Грося Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8764 .. !! Один хрен за тебя не проголосуют . "Хамелеоны" никого не интересуют .
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Представляю, какие цены будут в магазинах.. Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3832
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Такие показатели могли быть еще пару лет назад.Но правительство решило профинансировать ОРДЛО.Если при яценюке хоть как-то контролировались липовые переселенцы и пенсионные туристы,то борисович,щедрая душа,вообще устроил коммунизм в этом вопросе.Цена вопроса - один транш МВФ.
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Коли вже якийсь чинуша встане і скаже що вчора збільшилася зарплата! А то чуєш що в 2025,2032,2063....
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в этом спиче ключевое слово "средняя" Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 810
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з/п должна расти процент инфляции + рост на опережение 0.1%
два раз в год 07 и 01 месяца
а то год обещают /за это время цены увеличиваются
рост з/п уже с минусом /
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Какой смысл поднимать зарплаты, если цены опережают рост зарплат, какой смысл????
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Еще одно увеличение минималки по приказу! МИНИМАЛКА РАСТИ РАЗЗЗ ДВА!! а в итоге налоги выросли цены выросли ЗП уборщицы станет равно ЗП главврача! очередная уравниловка имени ГРОСИ!!
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володя! что с ценами на помидоры? в этом году дороже чем в прошлом в...3(три) раза!!! вы там в кабмине, совсем о*уели???
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Звідки такі цифри, як в тому році росли так і в цьому.
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"После последней волны подорожания цены на красные тепличные томаты достигли показателей 24-30 грн/кг (0,8-1,0 EUR/кг), а розовые и желтые сорта томатов на оптовых рынках Украины предлагаются сегодня по 38-40 грн/кг (1,2-1,3 EUR/кг). На Юге Украины фермеры уже начали собирать грунтовой томат, первый урожай производители предлагают по 15-17 грн/кг (0,5-0,56 EUR/кг), такой уровень цен тоже является беспрецедентно высоким", - отметили аналитики "ОРСП "Шувар".Для сравнения, год назад на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке ОРСП "Шувар" тепличный и грунтовой томат предлагались минимум в 2,5-3 раза дешевле."
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Гройсман, отчитывайтесь за то, что сделано, а не об обещаниях. Так как средняя может достичь не 620 долларов а снова 220, и так уже бывало.
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Перед выборами приходит время окуительных сказок.
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эх, заживем. 5 лет к этому шли. теперь всего год остался
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Если средняя достигнет 620 баксов, то это значит, сто снова добавят зарплаты прокурорам, судьям, депутатам, министрам... и другим дармоедам на шее Украины.
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Включить печатный станок и заработать на курсе,це вже традиция.Для этого и идут во власть.Щоб зарабатывать на ифляции,а не на прибыли.Прав Жванецкий,когда советовал воровать не с убытков,а с прибылей.Так ось в нас,воруют именно с убытков.И кто це исправит,справдi вiйде в историю Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8591
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в Китае гросю уже даааавно бы расстреляли
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ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ КАБИНЕТЫ МИНИСТРОВ, И ПРЕМЬЕРЫ ПЛАНИРУЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ СВОЕЙ КАДЕНЦИИ.
И ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТРАДИЦИИ совка - СТРОИМ ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКИ И ПОТОМ, ПОДРАЗУМЕВАЯ ЧТО ПРИШЛИ ВО ВЛАСТЬ ПОЖИЗНЕННО. 😂😅😂
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаМинимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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