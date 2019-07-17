 В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова появился третий подозреваемый, это не полицейский - директор ГБР Труба. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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"Сейчас по этому делу уже трое подозреваемых. Только что было объявлено о подозрении третьему лицу, тоже присутствовавшему при стрельбе и также стрелявшему", - сказал Труба.

По его словам, сейчас в суд подано ходатайство о взятии этого третьего подозреваемого под стражу.

Труба подчеркнул, что ГБР установило всех, кто присутствовал во время инцидента.

"Нами установлены все лица, находившиеся во время хулиганской стрельбы. Там было 4 человека. 2 правоохранителей, 2 гражданских лица. Одному из гражданских раз сегодня было объявлено подозрение. Он совершеннолетний", - добавил глава ГБР.

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На уточняющий вопрос о версии о причастности к убийству несовершеннолетнего сына одного из подозреваемых Труба отметил, что "в настоящее время проводятся следственные действия".

Напомним, 2 июня 2019 года двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

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Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.