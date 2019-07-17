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 В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова появился третий подозреваемый, это не полицейский - директор ГБР Труба. ВИДЕО

Государственное бюро расследований объявило о подозрении третьему лицу по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом заявил на брифинге директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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"Сейчас по этому делу уже трое подозреваемых. Только что было объявлено о подозрении третьему лицу, тоже присутствовавшему при стрельбе и также стрелявшему", - сказал Труба.

По его словам, сейчас в суд подано ходатайство о взятии этого третьего подозреваемого под стражу.

Труба подчеркнул, что ГБР установило всех, кто присутствовал во время инцидента.

"Нами установлены все лица, находившиеся во время хулиганской стрельбы. Там было 4 человека. 2 правоохранителей, 2 гражданских лица. Одному из гражданских раз сегодня было объявлено подозрение. Он совершеннолетний", - добавил глава ГБР.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оружие, из которого смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, пока не нашли, - ГБР

На уточняющий вопрос о версии о причастности к убийству несовершеннолетнего сына одного из подозреваемых Труба отметил, что "в настоящее время проводятся следственные действия".

Напомним, 2 июня 2019 года двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

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Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/v3137955
 
 
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Ну чего собственно и стоило ожидать ,я сразу сказал,что именно так и будет ..
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Нет чести у мусоров.Выдать волчий билет и всё конфисковать до 7го колена.Они их сами кончат.Посадить в СИЗО на 10лет,пока будет следствие.
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Дайте угадаю!
Главный подозреваемый - мать ребенка, которая не уследила, как ребенок вышел за калитку!
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Я не удивлюсь, если её обвинят в том, что она вообще родила этого ребёнка. У справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова з'явився третій підозрюваний, це не поліцейський, - директор ДБР Труба - Цензор.НЕТ 167
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Ну вот и развязка Аваковской реформы...
Панове...вас как убивали мусора так и будут убивать
А бомжы и наркоманы будут сидеть за них

МУСОР...ЭТО ДИАГНОЗ
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ніззя на кармільца рюкзакава тінь кидати
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Тобто орли Авакова можуть бути "ані жє нє віноватиє?" Бо може виявитися, що це неполіцейський зробив саме той постріл, від якого дитина загинула? А я вважаю, що у даному випадку тут є колективна вина. Бо лише волею випадку дитина загинула саме від пострілу конкретно умовно кажучи Івана, а не Степана, чи Данила, які робили те ж саме, що й Іван.
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Я знаю! Це барига та мародер Порошенко в змові з кровавим кроликом.
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оружие так и не найдено...так что если все пойдут в отказ...доказать убийство практически не реально
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Як це? вбив викинув пістолет і ти чистий?
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Не здивуюся, якщо це бомж чи нарік із стажем.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова появился третий подозреваемый, это не полицейский - директор ГБР Труба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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