 "Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили": родные украинских моряков приехали на суд в Москву. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Euronews".

Вопрос о продлении их ареста рассматривает Лефортовский суд, на заседании которого разрешено присутствовать родственникам задержанных.

"Единственный расчёт был на то, что мы приедем и их увидим, на то, что мы сможем пытаться при них не плакать и поддержать, сказать, что мы их ждём и верим в то, что правда восторжествует, их вернут и всё будет хорошо. Хотя бы на то, чтобы увидеть и поддержать их. А надежды на то, что их отпустят... в это не верится, просто не верится. Потому что много информации было по этому поводу, и многие политики, как говорится, зарабатывают на этом", - считает Ирина Будзыло, жена мичмана Юрия Будзыло.

"Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили", - сказал отец механика Сергея Чулибы, Роман. "Чтобы мы смогли просто забрать своих детей домой, на свою родину", - продолжает мать арестованного Любовь Чулиба.

"Хорошие наши ребята оказались там ни за что ни про что. Ничего плохого не сделали, ничего не нарушили", - утверждает мать матроса Юрия Безъязычного, Алина Безъязычная.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

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