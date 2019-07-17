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 "Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили": родные украинских моряков приехали на суд в Москву. ВИДЕО

В надежде увидеть, поддержать, забрать домой своих детей, братьев, мужей, в Москву приехали родные украинских моряков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Euronews".

Вопрос о продлении их ареста рассматривает Лефортовский суд, на заседании которого разрешено присутствовать родственникам задержанных.

"Единственный расчёт был на то, что мы приедем и их увидим, на то, что мы сможем пытаться при них не плакать и поддержать, сказать, что мы их ждём и верим в то, что правда восторжествует, их вернут и всё будет хорошо. Хотя бы на то, чтобы увидеть и поддержать их. А надежды на то, что их отпустят... в это не верится, просто не верится. Потому что много информации было по этому поводу, и многие политики, как говорится, зарабатывают на этом", - считает Ирина Будзыло, жена мичмана Юрия Будзыло.

"Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили", - сказал отец механика Сергея Чулибы, Роман. "Чтобы мы смогли просто забрать своих детей домой, на свою родину", - продолжает мать арестованного Любовь Чулиба.

"Хорошие наши ребята оказались там ни за что ни про что. Ничего плохого не сделали, ничего не нарушили", - утверждает мать матроса Юрия Безъязычного, Алина Безъязычная.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

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Источник: https://censor.net.ua/v3137947
 
 
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"Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили"

Це головне для кожного батька, чи матері.
питання нафіга ти іх туди відправив, козел? --то вторине.
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И ни разу прямо не сказали, что был этим козлом... Кто приказ отдавал, герой так и не назвался, засунул язык в ж..пу
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Глупые. Вы лучше бы просили украинскую власть чтобы они пленных рашистов и агентов кремлевских не отпускали а обменивали. А Ху*ла просить ето его только раззадорит. Он еще с вас и выгоду поимеет показав вас иностранцам типо Украина не хочет договариваться.
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В советское время были настоящие моряки, их немецко фашиские окупанты называли ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ и это была истеная правда ,ибо моряки советские не сдавались в плен ни комуи дрались до последнего вздоха ,потому и была выиграна та освободительная война настоящими патриотами советскими моряками !Спрашивается почему посылая украинских моряков в лапы к окупантам Порошенко так и не ответил со своим геншабом и генералитетом ,за позорный плен , надо было как хотя бы Донецкие киборги в аэропорту доказать что в Украине есть моряки а не позорники нежелающие драться с путинско фашискими окупантами !
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Лучше бы их родные молчали, а то это рабское "просим, чтобы только их отпустили"...(((((
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Нельзя так унижаться. Нельзя сопли лить перед агрессором и просить. Нельзя! Есть государство, есть мировое сообщество, моряки не брошены на произвол судьбы. Они воины и это их долги и обязанность - служить Родине. Лично мне было бы противно, если бы моя мама «вытирала мне сопли» и унижалась ради меня перед будь кем. Я я не стану унижать своих сыновей (у меня их трое и все взрослые, один из них военнослужащий) подобным поведением. Я сам военный в прошлом и сыновья идут по моим стопам. И отец мой был военным и дед. Я так воспитан. И так считаю.
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ты не поверишь, но туда каждый день полные вагоны заробитчан стартуют с Львовского вокзала, так что мало кто думает о каком то унижении и других вещах,главное это заработать деньги
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Кто помнит, перед этим послали какую-то лоханку на буксире назвав это Великой Перемогой. По всем СМИ было победобесие над врагом, даже если это был бональный проход канала.Затем Петя решил повторить сей подвиг что бы набрать плюсов перед выборами, но что-то пошло не так.
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всё сделано очень тонко - расея так или иначе должна выдать моряков, видимо кремлю всёравно кого поддерживать медведчука или ваЗелина так как оба готовы принять его условия и забрать моряков как нарушителей границы..... а родных допустили(использовали) для эмоций и скандальности мероприятия......
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Про родных это понятно, что кураторы постарались. Это как перед ЧМ по футболу у многих заключённых пропал аппетит. Давили на жалость, но после Нади д'Арк этот трюк не получил такого резонанса в ЕС и мире.
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Этот Путин трюк тоже не нашел никакого отклика.
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Это была много ходов очка Порошенко. А страдают моряки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили": родные украинских моряков приехали на суд в Москву. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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