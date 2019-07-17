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 Политика Украины, Киевские новости
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 "Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 53-й бригада обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин. По его словам, это уже вторая успешная операция украинских воинов возле Горловки.

"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха... Три из трех легли прямо по цели. А второй ( видео 0:27 ) точно в "десятку", - пишет Мысягин в комментарии к видео и рассказывает о диалоге военных перед атакой:

- Оттуда по нашему левому флангу работают?
- Координаты есть?
- Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли. Мы на низкой высоте над ними прошли.
- У Вас там все готово?
- Всегда готовы, как "пионеры".
- Деревья не помешают?
- Постараемся завести прямо по цели.
- Давай по минимуму. Без лишнего расхода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все по целям. Корректировка позволяет не расходовать попусту боеприпасы", - бойцы 53-й бригады уничтожили позицию оккупантов в пригороде Горловки. ВИДЕО беспилотника

Источник: https://censor.net.ua/v3137934
 
   
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Так хто там заборонив стріляти?Слава Україні!!!!!
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окремо також дякую ali express за те, що квадрики з ціною 700-1000 декларувалися за 150)).
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Кто кто.. Клоун. Вот раньше действительно стреляли.. а теперь раз в неделю пару снарядов, а вы радуетесь...
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Иногда здравый рассудок преобладает над приказами Верховного главнокомандующего...
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Я так понимаю, это уже вторая подобная операция возле Горловки за последние дни (вот предыдущая). Самый лучший аргумент в переговорах! "Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки - Цензор.НЕТ 6067 "Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки - Цензор.НЕТ 8124
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки. ВИДЕО беспилотника
 
 
 
 
 
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