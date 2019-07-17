 "Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин. По его словам, это уже вторая успешная операция украинских воинов возле Горловки.

"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха... Три из трех легли прямо по цели. А второй ( видео 0:27 ) точно в "десятку", - пишет Мысягин в комментарии к видео и рассказывает о диалоге военных перед атакой:

- Оттуда по нашему левому флангу работают?

- Координаты есть?

- Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли. Мы на низкой высоте над ними прошли.

- У Вас там все готово?

- Всегда готовы, как "пионеры".

- Деревья не помешают?

- Постараемся завести прямо по цели.

- Давай по минимуму. Без лишнего расхода.

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