 Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом. ВИДЕО

Бывший первый заместитель генпрокурора времен Януковича Ренат Кузьмин таки примет участие, как кандидат во внеочередных парламентских выборах, 21 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Елены Соловьевой на "5 канале".

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Информацию, которую предоставляла СБУ ЦИК относительно отсутствия Кузьмина протяжении последних пяти лет в Украине - названа такой, которая, "не содержит конкретных фактов и неоспоримых доказательств проживания Кузьмина за пределами госграницы".

Это решение Верховного Суда уже прокомментировали в ЦИК.

Евгений Радченко, заместитель председателя ЦИК, сказал: "Если суд не доверяет СБУ, ну что же, тогда Центральная избирательная комиссия выполнит решение суда. Решение суда есть, оно обязывает ЦИК фактически восстановить регистрацию господина Кузьмина. Это будет сделано очень простым способом. Мы ничего делать не будем, поскольку решение суда говорит о том, что постановление, которым ЦИК отменил регистрацию господина Кузьмина, отменено. Значит остается в силе и постановление, что господин Кузьмин является кандидатом в народные депутаты".

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То есть обновление регистрации произойдет автоматически, без дополнительных обсуждений.

Как сообщалось, Ренат Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25 сентября 2015 года, которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

5 июля Центризбирком на очередном заседании отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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