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Все про:Верховный Суд (738) Кузьмин (536) ЦИК (3199) Радченко Евгений (23)

 Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом. ВИДЕО

Постановление, которым ЦИК отменил регистрацию Рената Кузьмина, отменено, поэтому в силе решение о его регистрации.

Бывший первый заместитель генпрокурора времен Януковича Ренат Кузьмин таки примет участие, как кандидат во внеочередных парламентских выборах, 21 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Елены Соловьевой на "5 канале".

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Информацию, которую предоставляла СБУ ЦИК относительно отсутствия Кузьмина протяжении последних пяти лет в Украине - названа такой, которая, "не содержит конкретных фактов и неоспоримых доказательств проживания Кузьмина за пределами госграницы".

Это решение Верховного Суда уже прокомментировали в ЦИК.

Евгений Радченко, заместитель председателя ЦИК, сказал: "Если суд не доверяет СБУ, ну что же, тогда Центральная избирательная комиссия выполнит решение суда. Решение суда есть, оно обязывает ЦИК фактически восстановить регистрацию господина Кузьмина. Это будет сделано очень простым способом. Мы ничего делать не будем, поскольку решение суда говорит о том, что постановление, которым ЦИК отменил регистрацию господина Кузьмина, отменено. Значит остается в силе и постановление, что господин Кузьмин является кандидатом в народные депутаты".

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То есть обновление регистрации произойдет автоматически, без дополнительных обсуждений.

Как сообщалось, Ренат Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25 сентября 2015 года, которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

5 июля Центризбирком на очередном заседании отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Источник: https://censor.net.ua/v3137867
 
 
 Топ комментарии
 
пипец....
Изнасилование страны и здравого смысла он-лайн - каждый день..., многократно...
Интересно..- рванет или спокойно перейдем в Малороссию...?
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Зеб, реформы портновских судей не было, они планировались на 2020 год, но продолжай врать, т.к. иначе рейтинг Слуги дальше будет падать.
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Письма в суд надо писать было не пустые , а нормальные с фактами,а не пустышку.
Написали бы что находится там то по такому адресу и пусть бы доказывал обратное.
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барижний суд знову відмітився, йому поцимбалах що риг під слідством. парашенковськім реформам ура.
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Зеб, реформы портновских судей не было, они планировались на 2020 год, но продолжай врать, т.к. иначе рейтинг Слуги дальше будет падать.
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Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 5914
«Мы поставили себе цель удовлетворить запрос общества на справедливый суд, и все 4 года мы шли к этой цели, - подчеркнул Президент. - Я горжусь достижениями Совета, о которых свидетельствует то, что мы получили больше, чем конституционное большинство голосов за судебную реформу в парламенте. Второе - это большое количество законодательных актов, их качество, что свидетельствует о том, что работа была сделана блестяще».
"блестящее" качество от ПеПо, боты тоже у него "блестящие" Ты не горд "потужной реформой"? Чего так? Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 3253
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За Порошенко такий депутат навіть ригу не наснився би.Але часи змінюються .Побачимо хто ввійде в історію як "Зрадник".Хуйло вже є.
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Если нельзя победить коррупцию - ее надо возглавить.
Если нельзя победить олигархов - их надо возглавить.
В.А.Зерро
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интересно,а это не вмешательство в избирательный процесс,когда ВС принудительно заставляет регистрировать кандидата с нарушениями?
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Ну тады для полного Счастья и Овоща возвращайте,посмотрим на реакцию ППРихильників??
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пипец....
Изнасилование страны и здравого смысла он-лайн - каждый день..., многократно...
Интересно..- рванет или спокойно перейдем в Малороссию...?
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Их там всех нужно разгонять. Порошенко постарался как можно больше мразей завести в управленческие системы.
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так їм поросьонко підписав призначення
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Зеб, значит Зелемойский сможет заменить судей ВС? :D
Расскажи, не секретничай.
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Зачем нам ЦИК вообще, и СБУ, и президент с кабмином и парламентом, отдайте всю полноту всех ветвей власти судам, они ж лучше знают как нам всем жить, какие законы принимать, а какие отменять, кто, где и когда находился, ьыл арестован или на нем дело. Всю власть - судам, таагищи!!!
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Ну Нет Хозяина в Стране,раз Бандюки и Ворье возвращается к Корыту!???
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Прокурор Ренат Кузьмин слабал "Мурку" на рояле

https://youtu.be/klAWdJbfwKc

Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 802
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як не Кузьмін так Пшонка, як не Пшонка так Луценко
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в ВС поняли, что наступают былые времена и снова можно стричь бабло.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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