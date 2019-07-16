 Бойцы Объединенных сил будут голосовать по очереди на обычных избирательных участках, - полковник Попович. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 233 тысяч украинцев сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

"Голосование личного состава на внеочередных выборах народных депутатов Украину 21 июля будет осуществляться на обычных избирательных участках. Организована подача в Государственный реестр избирателей заявлений военнослужащих для временного изменения места голосования. Государственным реестром избирателей определены избирательные участки, на которых будет осуществляться голосование личного состава", - заявил член рабочей группы координации и взаимодействия при участии личного состава Объединенных сил в выборах народных депутатов Украины полковник Евгений Попович.

По его словам, военнослужащие будут голосовать поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графиком расчета, чтобы "дать каждому военнослужащему реализовать свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач".