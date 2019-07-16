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 Политика Украины
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 Бойцы Объединенных сил будут голосовать по очереди на обычных избирательных участках, - полковник Попович. ВИДЕО

Военнослужащие из состава Объединенных сил (ОС) 21 июля будут голосовать на обычных избирательных участках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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"Голосование личного состава на внеочередных выборах народных депутатов Украину 21 июля будет осуществляться на обычных избирательных участках. Организована подача в Государственный реестр избирателей заявлений военнослужащих для временного изменения места голосования. Государственным реестром избирателей определены избирательные участки, на которых будет осуществляться голосование личного состава", - заявил член рабочей группы координации и взаимодействия при участии личного состава Объединенных сил в выборах народных депутатов Украины полковник Евгений Попович.

По его словам, военнослужащие будут голосовать поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графиком расчета, чтобы "дать каждому военнослужащему реализовать свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач".

Источник: https://censor.net.ua/v3137846
 
 
 Топ комментарии
 
Щоб розбавити сєпарами і знову доказувати що ВСУ за клоуна.
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значит большинство не сможет проголосовать....
Военные на своей шкуре первыми ощутили гений нового Главкома.... Бойцы Объединенных сил будут голосовать по очереди на обычных избирательных участках, - полковник Попович - Цензор.НЕТ 2820
Военных отсечь...- это уже по зеленскому....
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Не будуть брати участь бійці ООС на передовій. Не будуть. Тому що вони не захотіли сепарам в в місцевих виборчкомах та виконкомах (які ведуть списки виборців) світити свої власні персоналні дані (де живуть, хто родичі, ІДкод, тощо) і не використали право зміни місця голосування.
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Щоб розбавити сєпарами і знову доказувати що ВСУ за клоуна.
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Так коли ти вже, клоун, з Польщі відпишешся? Чи і надалі будеш, як "баба Яга в тилу врага"?
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Мені ще на Майдані зелену чуму вішати.
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Труси піди випери та повісь сохнути, воєн дивану.
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кацахол - ну так многие вояки были за Зе....., пока тот не отдал приказ не стрелять на упреждение и поменьше в ответ...

После этого, помешательство у них на Зе-пацифисте как рукой сняло...
После первых погибших...
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Куп двоюрідної сестри перед смертю тричі дзвонив дружині і казав що криють усім чим можна, але відповідати заборонили.
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кацахол - многие тогда об этом писали...

Хорошо что Зе обосрался по своему обыкновению через людское возмущение и приказ отменили...
Но люди погибнуть успели....
Должен за это быть судим...., и за станицу Луганскую тоже..., и за демонтаж укреплений ВСУ...
За предательства короче...
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І їх уже не повернеш. Ця кров кров на руках Зеленського і його виборців.
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значит большинство не сможет проголосовать....
Военные на своей шкуре первыми ощутили гений нового Главкома.... Бойцы Объединенных сил будут голосовать по очереди на обычных избирательных участках, - полковник Попович - Цензор.НЕТ 2820
Военных отсечь...- это уже по зеленскому....
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Не будуть брати участь бійці ООС на передовій. Не будуть. Тому що вони не захотіли сепарам в в місцевих виборчкомах та виконкомах (які ведуть списки виборців) світити свої власні персоналні дані (де живуть, хто родичі, ІДкод, тощо) і не використали право зміни місця голосування.
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Петики, уже совсем свихнулись? Это же ваша ЦИК так решила!
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ні. міноборони і генштаб виявилися проти. а хто авнокомандувач нині???? отжбо
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Жаль.Адже пана Бутусова завжди цікавило,як голосують військові.Тепер-ніяк,і це мало кого хвилює.На Цензорі нікого не цікавить,чому відмінили спецдільниці для військових ? Як не цікавить багато чого іншого.
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А что здесь непонятного? Петя на тех выборах думал срубить голосов военных. Сейчас уже неактуально.
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Чтобы голосовать, нужно иметь хоть какие то минимальные политические убеждения
Чтобы иметь политические убеждения, нужно хоть немного быть в курсе о текущих политических событий, знать и разбираться в программах кандидатов и т.д.
Если вы военный и находитесь в зоне боевых действий у вас просто нет физической возможности уделять время политике.
Кроме того, по закону, Армия должна быть вне политики
На основании этого втягивание Армии в политический процесс является незаконным
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Іншими словами, люди, які захищають Батьківщину, не мають права голосу?
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Це просто шедевр. За Шарія будете голосувати ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы Объединенных сил будут голосовать по очереди на обычных избирательных участках, - полковник Попович. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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