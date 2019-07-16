 Бойцы Объединенных сил будут голосовать по очереди на обычных избирательных участках, - полковник Попович. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Голосование личного состава на внеочередных выборах народных депутатов Украину 21 июля будет осуществляться на обычных избирательных участках. Организована подача в Государственный реестр избирателей заявлений военнослужащих для временного изменения места голосования. Государственным реестром избирателей определены избирательные участки, на которых будет осуществляться голосование личного состава", - заявил член рабочей группы координации и взаимодействия при участии личного состава Объединенных сил в выборах народных депутатов Украины полковник Евгений Попович.
По его словам, военнослужащие будут голосовать поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графиком расчета, чтобы "дать каждому военнослужащему реализовать свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач".
После этого, помешательство у них на Зе-пацифисте как рукой сняло...
После первых погибших...
Хорошо что Зе обосрался по своему обыкновению через людское возмущение и приказ отменили...
Но люди погибнуть успели....
Должен за это быть судим...., и за станицу Луганскую тоже..., и за демонтаж укреплений ВСУ...
За предательства короче...
Военные на своей шкуре первыми ощутили гений нового Главкома....
Военных отсечь...- это уже по зеленскому....
Чтобы иметь политические убеждения, нужно хоть немного быть в курсе о текущих политических событий, знать и разбираться в программах кандидатов и т.д.
Если вы военный и находитесь в зоне боевых действий у вас просто нет физической возможности уделять время политике.
Кроме того, по закону, Армия должна быть вне политики
На основании этого втягивание Армии в политический процесс является незаконным