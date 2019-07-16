 На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.

"Один из действующих народных депутатов, который имеет богатый политический опыт, организовал "сетку" для подкупа избирателей. К "работе" он привлек агитаторов, которые предлагали будущим избирателям от тысячи до полутора тысяч гривен за голос. В день выборов гражданам необходимо было сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за Барвиненко и фото выложить в месседже ", - рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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Каждый член преступной группы отвечал за определенное направление работы: проведение агитации, формирования списков и распределение средств за голоса избирателей. Сейчас все лица, причастные к совершению преступления, установлены. Формировали списки граждан, с которыми договорились о голосовании за определенного кандидата, председатели сельских советов и лица, пользующиеся авторитетом среди местного населения.

Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли списки с фамилиями граждан, которые "продали" свой голос, списки с указанием денежных средств, которые выделялись на эту схему по подкупу избирателей. Также изъяты телефоны с перепиской между участниками преступной группы, ноутбуки, в которых находится списки "купленных" избирателей, их данные и тому подобное.

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"Следователями начато уголовное производство по ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. При проведении обысков были вручены повестки всем фигурантам, в том числе и кандидату в народные депутаты. В ближайшее время им будут объявлены подозрения", - отметил Цуцкиридзе.