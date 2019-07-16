 На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.
"Один из действующих народных депутатов, который имеет богатый политический опыт, организовал "сетку" для подкупа избирателей. К "работе" он привлек агитаторов, которые предлагали будущим избирателям от тысячи до полутора тысяч гривен за голос. В день выборов гражданам необходимо было сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за Барвиненко и фото выложить в месседже ", - рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
Каждый член преступной группы отвечал за определенное направление работы: проведение агитации, формирования списков и распределение средств за голоса избирателей. Сейчас все лица, причастные к совершению преступления, установлены. Формировали списки граждан, с которыми договорились о голосовании за определенного кандидата, председатели сельских советов и лица, пользующиеся авторитетом среди местного населения.
Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли списки с фамилиями граждан, которые "продали" свой голос, списки с указанием денежных средств, которые выделялись на эту схему по подкупу избирателей. Также изъяты телефоны с перепиской между участниками преступной группы, ноутбуки, в которых находится списки "купленных" избирателей, их данные и тому подобное.
"Следователями начато уголовное производство по ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. При проведении обысков были вручены повестки всем фигурантам, в том числе и кандидату в народные депутаты. В ближайшее время им будут объявлены подозрения", - отметил Цуцкиридзе.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/
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Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 до грудня 2012 від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010), член фракції Партії регіонів (з лютого 2011). Член Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (з грудня 2007).
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: виконавчий директор агропромислової асоціації «Укрнасіння сервіс», член ВО «Батьківщина».
2006 - березень 2007 - в Одеській міськраді й Одеській облдержадміністрації. Керівник фракції БЮТ в Одеській облраді (2006-2007). Голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» (березень 2006-2010).
С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по многомандатному избирательному округу № 141. Член Партии регионов.
14 августа 2013 года возглавил Белгород-Днестровскую городскую организацию Партии регионов.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член парламентской группы "Экономическое развитие".
https://antikor.com.ua/articles/198924-odesskij_regional_vitalij_barvinenko_i_ego_mafioznyj_klan