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 Подделка документов, рэкет, захват бизнеса и земель, помощь Януковичу, - журналисты "Грошей" о "пути к успеху" баллотирующегося в Раду экс-регионала Москаленко. ВИДЕО

Ярослав Москаленко - действующий парламентарий, глава депутатской группы "Воля Народа" и кандидат на получение мандата по 96-му избирательному округу.

Об этом говорится в сюжете спецпроекта социальных расследований телеканала 1+1 "Гроші", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ярослав Москаленко - не новичок в украинской политике, но некоторые факты своей биографии старается не афишировать.

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Например, свои первые шаги к успеху. Журналисты поговорили с одним из пострадавших от ОПГ Москаленко. Павел Оснач - долларовый миллионер в прошлом. "…Это судебные дела касательно подделки документов ОПГ, в которую входит Москаленко Ярослав, Алексеев Андрей… Ярик и Андрей были вышибалами...", - комментирует стопку компрометирующих документов Оснач.

По словам Павла, однажды Москаленко вместе с товарищами, занимаясь рэкетом, постучались и в его офис, угрожали ему и его детям. В результате, забрали бизнес Оснача полностью.

По материалам расследования получается, что бизнес-империя, о которой Москаленко не особо много рассказывает в разных интервью, начала свое становление именно после того, как предприятие Павла Оснача перешло в актив рэкетиров.

Следующий шаг Москаленко - политика. В 2007 году он стал главой Вышгордского райсовета, а потом - Вышгородской райгосадминистрации. В расследовании "Грошей" говорится, как в скором времени он, его жена и родственники становятся собственниками сотен гектаров земли, приобретенной за копейки.

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Именно в это время на подконтрольной Москаленко территории начинается и строительство скандально известной резиденции Януковича - Межигорья. А уже в 2012 году Москаленко под флагами Партии регионов попадает в парламент.

"Вы уже, наверное, забыли, но еще пять лет назад мы считали главным коррупционером страны бывшего президента Виктора Януковича. Говорят, он КАМАЗами вывозил из своей усадьбы награбленное. А вот кто дал ему эти КАМАЗы - почему-то никто даже не задумывался. А зря. Потому что сейчас этот человек в очередной раз пытается перекраситься и попасть в парламент. Его фамилия - Ярослав Москаленко. Говорят, именно он обеспечивал побег Януковича. А за это получил не уголовные дела, а возможность строить дороги в Киевской области", - отметил ведущий программы Александр Дубинский.

Уже на следующих выборах Москаленко - мажоритарщик от партии Порошенко, победивший с помощью нескольких махинаций. Как говорится в расследовании, хоть Ярослав Москаленко и возглавил отдельную депутатскую группу "Воля Народа", но голосовал всегда синхронно с партией Порошенко.

"Гроші" также выяснили, что в ходе нынешней избирательной кампании, кандидат в народные депутаты Москаленко, боясь откровенно отвечать на вопросы критически настроенных избирателей, даже начал угрожать участнику АТО Дмитрию Савчуку, который пришел на встречу с депутатом и задал ему несколько неудобных вопросов по сути. "Именно после нашей встречи и моего комментария мне позвонили (от имени нардепа) с неизвестного номера и с матом... После такого звонка я отправил беременную жену к родственникам", - говорит военный. Требование к участнику АТО, которое было выдвинуто по телефону - перестать критиковать Москаленко во время избирательной кампании.

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Отдельное внимание в расследовании уделено помощникам нардепа. Один из них - собственник дорожно-строительной компании Сергей Арефьев. Его компания "Спец Комплект Постач" за последний год на ремонт дорог получила более 2 миллиардов гривен. Почти все деньги пришли от Киевской ОГА, которой руководил Александр Горган - ставленник нардепа Москаленко. Построенные дороги, по мнению эксперта программы, далеко не лучшего качества. Сам нардеп связь с компанией отрицает, но подтверждает, что хорошо знает ее учредителя.

В финале расследования - состояние Москаленко на бумаге и в реальности. Согласно декларации, нардеп владеет несколькими элитными часами "Роллекс", пятью квартирами, дачным участком на 400 квадратов, земельными участками, двумя элитными автомобилями "Порше" и "Бентли". Но в реальности - состояние еще больше. В 2016-м народный депутат якобы получил от своей компании "Синтез" 12 млн 45 тыс грн финансовой помощи, но в декларацию эти данные не внес.

По словам активистов, Москаленко за четыре года не появлялся на округе для решения проблем жителей, хотя их насобиралось множество. "На письма, в основном, давал отписки. Только сейчас, перед выборами, Москаленко резко вспомнил о своем округе", - говорит активист Роман.

Источник: https://censor.net.ua/v3137825
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля не брезгует ничем. лишь бы сфомировать единоличное большинство. А с союзе с рыговским "За життя" и конституционное большинство.
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Чукча читать умеет? "Воля народа" вообще-то сейчас Бенина с Ахметкой.
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Зеля не брезгует ничем. лишь бы сфомировать единоличное большинство. А с союзе с рыговским "За життя" и конституционное большинство.
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може їх зачищати акуратно, таких кандидатів?
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Нет смысла, просто нужно голосовать за других патриотов. Кроме него и Слуги еще есть кандидаты от Голоса, от националистов, от того-же ЕС или Смешка. Или на этих двух свет клином сошелся, а голосовать за других религия не позволяет?
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Можно быть мух, а можно прибрать говно из хаты
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Вот истинное лицо винницкого Хряка.Ворон ворону глаз не выклюет.Топите за откровенных бандитов
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Чукча читать умеет? "Воля народа" вообще-то сейчас Бенина с Ахметкой.
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Кто-нибудь может дать список порядочных людей, которые идут на выборы?. Нет, серьезно! За кого ж голосовать то? Если не лидер, так обязательно у него в команде какое-нибудь го.но есть. А ведь выборы уже практически завтра... У меня есть подозрение, что будет очень большой процент "Против всех". Хорошее название очередной партии)).
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Самовыдвиженцы,особенно варяги -откровенное лайно!Выкидаем в минус.Люди Мертвечука и гепы-Гибридный проект Кремля ,как в США.Тоже в минус.Политический лузер-собрат Мертвечука-тоже в минус.Это партий и и их мажоритарщиков.Реально можно голосовать за Голос,Слугу,Батькивщину,нациков(мажоритарников,Саакашвили.Остальные -голоса ,выброшенные на мусорку.Это как голосовать против всех.В США тоже выдвигается тьма партий и кандидатов помимо РП и ДП.Но всегда американцы голосуют за кого -то из этих двух.Чем хороши Голос и Слуга-молодёжь,не обременённая долгами и криминалом.Ну а Саак и ЮВТ будут реальной оппозицией,как все эти годы,и не дадут избранным Голосу и Слуге скурвиться.На моём округе я и моя семья будут голосовать за ЮВТ,а по мажоритарке за нацика! (Батькивщина не выдвигает)Слуга есть ,но голосовать не буду по мажоритарке,Ибо кандидат работает в ДАБК- 200% коррупция ещё с ссавка.
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Федир Сироус. Х**лу такие москаленки выгодны в отличие от Порошенка.
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Кто больший враг для Украины - такие чиновники или россия?
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Не манипулируйте сознанием! Это одна и та же субстанция. Некоторые называют это ГБ-шной мафией, некоторые - русским миром
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По 171 округу от Оппо блока баллотируется сынок хозяина Южкабеля Золотарёв.Папа родом с Белгородчины,был в обкоме ВЛКСМ во время развала СРСР.Обманным путём строитель захватил завод Южкабель.Бессменный гордепутат Харькова.Но самое главное -семейка имеет двойник Южкабеля в Белгороде и выполняет заказы Кремля.Папа двигает сынка во все дырки.Гепа поддерживает сепаратистов Золотарёвых.Завод ,некстати ОАО.Так что двинуть в зад сепаратиста-плевое дело.Оброс частными конторками,зарплата у работяг -не ахти.На округах вообще ничего не делают эти сепаратисты..По украинськи-ни бе,ни ме,ни кукарику.
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Злобний Укр‏ @Zlobnyy_Ukr 4 ч.4 часа назад

Напоминаю, что выборы в @verkhovna_rada проходят в два тура, поэтому сторонникам партий, которые проходят во второй тур ("Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Голос", "Батькивщина") приходить на первый тур выборов 21 июля не обязательно. Можно приходить сразу на второй тур.
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Хорошо, что третьего тура не будет) Достали уже со своими выборами непонятно кого. Выборы вроде есть, а выбора то особого и нету.
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Тут еще есть один помощник боксеру . Смотрите Гроши за вчера .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПодделка документов, рэкет, захват бизнеса и земель, помощь Януковичу, - журналисты "Грошей" о "пути к успеху" баллотирующегося в Раду экс-регионала Москаленко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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