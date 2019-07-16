 Подделка документов, рэкет, захват бизнеса и земель, помощь Януковичу, - журналисты "Грошей" о "пути к успеху" баллотирующегося в Раду экс-регионала Москаленко. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете спецпроекта социальных расследований телеканала 1+1 "Гроші", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Ярослав Москаленко - не новичок в украинской политике, но некоторые факты своей биографии старается не афишировать.
Например, свои первые шаги к успеху. Журналисты поговорили с одним из пострадавших от ОПГ Москаленко. Павел Оснач - долларовый миллионер в прошлом. "…Это судебные дела касательно подделки документов ОПГ, в которую входит Москаленко Ярослав, Алексеев Андрей… Ярик и Андрей были вышибалами...", - комментирует стопку компрометирующих документов Оснач.
По словам Павла, однажды Москаленко вместе с товарищами, занимаясь рэкетом, постучались и в его офис, угрожали ему и его детям. В результате, забрали бизнес Оснача полностью.
По материалам расследования получается, что бизнес-империя, о которой Москаленко не особо много рассказывает в разных интервью, начала свое становление именно после того, как предприятие Павла Оснача перешло в актив рэкетиров.
Следующий шаг Москаленко - политика. В 2007 году он стал главой Вышгордского райсовета, а потом - Вышгородской райгосадминистрации. В расследовании "Грошей" говорится, как в скором времени он, его жена и родственники становятся собственниками сотен гектаров земли, приобретенной за копейки.
Именно в это время на подконтрольной Москаленко территории начинается и строительство скандально известной резиденции Януковича - Межигорья. А уже в 2012 году Москаленко под флагами Партии регионов попадает в парламент.
"Вы уже, наверное, забыли, но еще пять лет назад мы считали главным коррупционером страны бывшего президента Виктора Януковича. Говорят, он КАМАЗами вывозил из своей усадьбы награбленное. А вот кто дал ему эти КАМАЗы - почему-то никто даже не задумывался. А зря. Потому что сейчас этот человек в очередной раз пытается перекраситься и попасть в парламент. Его фамилия - Ярослав Москаленко. Говорят, именно он обеспечивал побег Януковича. А за это получил не уголовные дела, а возможность строить дороги в Киевской области", - отметил ведущий программы Александр Дубинский.
Уже на следующих выборах Москаленко - мажоритарщик от партии Порошенко, победивший с помощью нескольких махинаций. Как говорится в расследовании, хоть Ярослав Москаленко и возглавил отдельную депутатскую группу "Воля Народа", но голосовал всегда синхронно с партией Порошенко.
"Гроші" также выяснили, что в ходе нынешней избирательной кампании, кандидат в народные депутаты Москаленко, боясь откровенно отвечать на вопросы критически настроенных избирателей, даже начал угрожать участнику АТО Дмитрию Савчуку, который пришел на встречу с депутатом и задал ему несколько неудобных вопросов по сути. "Именно после нашей встречи и моего комментария мне позвонили (от имени нардепа) с неизвестного номера и с матом... После такого звонка я отправил беременную жену к родственникам", - говорит военный. Требование к участнику АТО, которое было выдвинуто по телефону - перестать критиковать Москаленко во время избирательной кампании.
Отдельное внимание в расследовании уделено помощникам нардепа. Один из них - собственник дорожно-строительной компании Сергей Арефьев. Его компания "Спец Комплект Постач" за последний год на ремонт дорог получила более 2 миллиардов гривен. Почти все деньги пришли от Киевской ОГА, которой руководил Александр Горган - ставленник нардепа Москаленко. Построенные дороги, по мнению эксперта программы, далеко не лучшего качества. Сам нардеп связь с компанией отрицает, но подтверждает, что хорошо знает ее учредителя.
В финале расследования - состояние Москаленко на бумаге и в реальности. Согласно декларации, нардеп владеет несколькими элитными часами "Роллекс", пятью квартирами, дачным участком на 400 квадратов, земельными участками, двумя элитными автомобилями "Порше" и "Бентли". Но в реальности - состояние еще больше. В 2016-м народный депутат якобы получил от своей компании "Синтез" 12 млн 45 тыс грн финансовой помощи, но в декларацию эти данные не внес.
По словам активистов, Москаленко за четыре года не появлялся на округе для решения проблем жителей, хотя их насобиралось множество. "На письма, в основном, давал отписки. Только сейчас, перед выборами, Москаленко резко вспомнил о своем округе", - говорит активист Роман.
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Напоминаю, что выборы в @verkhovna_rada проходят в два тура, поэтому сторонникам партий, которые проходят во второй тур ("Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Голос", "Батькивщина") приходить на первый тур выборов 21 июля не обязательно. Можно приходить сразу на второй тур.