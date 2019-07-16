 Подделка документов, рэкет, захват бизнеса и земель, помощь Януковичу, - журналисты "Грошей" о "пути к успеху" баллотирующегося в Раду экс-регионала Москаленко. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете спецпроекта социальных расследований телеканала 1+1 "Гроші", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ярослав Москаленко - не новичок в украинской политике, но некоторые факты своей биографии старается не афишировать.

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Например, свои первые шаги к успеху. Журналисты поговорили с одним из пострадавших от ОПГ Москаленко. Павел Оснач - долларовый миллионер в прошлом. "…Это судебные дела касательно подделки документов ОПГ, в которую входит Москаленко Ярослав, Алексеев Андрей… Ярик и Андрей были вышибалами...", - комментирует стопку компрометирующих документов Оснач.

По словам Павла, однажды Москаленко вместе с товарищами, занимаясь рэкетом, постучались и в его офис, угрожали ему и его детям. В результате, забрали бизнес Оснача полностью.

По материалам расследования получается, что бизнес-империя, о которой Москаленко не особо много рассказывает в разных интервью, начала свое становление именно после того, как предприятие Павла Оснача перешло в актив рэкетиров.

Следующий шаг Москаленко - политика. В 2007 году он стал главой Вышгордского райсовета, а потом - Вышгородской райгосадминистрации. В расследовании "Грошей" говорится, как в скором времени он, его жена и родственники становятся собственниками сотен гектаров земли, приобретенной за копейки.

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Именно в это время на подконтрольной Москаленко территории начинается и строительство скандально известной резиденции Януковича - Межигорья. А уже в 2012 году Москаленко под флагами Партии регионов попадает в парламент.

"Вы уже, наверное, забыли, но еще пять лет назад мы считали главным коррупционером страны бывшего президента Виктора Януковича. Говорят, он КАМАЗами вывозил из своей усадьбы награбленное. А вот кто дал ему эти КАМАЗы - почему-то никто даже не задумывался. А зря. Потому что сейчас этот человек в очередной раз пытается перекраситься и попасть в парламент. Его фамилия - Ярослав Москаленко. Говорят, именно он обеспечивал побег Януковича. А за это получил не уголовные дела, а возможность строить дороги в Киевской области", - отметил ведущий программы Александр Дубинский.

Уже на следующих выборах Москаленко - мажоритарщик от партии Порошенко, победивший с помощью нескольких махинаций. Как говорится в расследовании, хоть Ярослав Москаленко и возглавил отдельную депутатскую группу "Воля Народа", но голосовал всегда синхронно с партией Порошенко.

"Гроші" также выяснили, что в ходе нынешней избирательной кампании, кандидат в народные депутаты Москаленко, боясь откровенно отвечать на вопросы критически настроенных избирателей, даже начал угрожать участнику АТО Дмитрию Савчуку, который пришел на встречу с депутатом и задал ему несколько неудобных вопросов по сути. "Именно после нашей встречи и моего комментария мне позвонили (от имени нардепа) с неизвестного номера и с матом... После такого звонка я отправил беременную жену к родственникам", - говорит военный. Требование к участнику АТО, которое было выдвинуто по телефону - перестать критиковать Москаленко во время избирательной кампании.

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Отдельное внимание в расследовании уделено помощникам нардепа. Один из них - собственник дорожно-строительной компании Сергей Арефьев. Его компания "Спец Комплект Постач" за последний год на ремонт дорог получила более 2 миллиардов гривен. Почти все деньги пришли от Киевской ОГА, которой руководил Александр Горган - ставленник нардепа Москаленко. Построенные дороги, по мнению эксперта программы, далеко не лучшего качества. Сам нардеп связь с компанией отрицает, но подтверждает, что хорошо знает ее учредителя.

В финале расследования - состояние Москаленко на бумаге и в реальности. Согласно декларации, нардеп владеет несколькими элитными часами "Роллекс", пятью квартирами, дачным участком на 400 квадратов, земельными участками, двумя элитными автомобилями "Порше" и "Бентли". Но в реальности - состояние еще больше. В 2016-м народный депутат якобы получил от своей компании "Синтез" 12 млн 45 тыс грн финансовой помощи, но в декларацию эти данные не внес.

По словам активистов, Москаленко за четыре года не появлялся на округе для решения проблем жителей, хотя их насобиралось множество. "На письма, в основном, давал отписки. Только сейчас, перед выборами, Москаленко резко вспомнил о своем округе", - говорит активист Роман.