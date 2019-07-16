 СБУ совместно с ФБР разоблачила масштабную международную хакерскую организацию. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов.

Оперативники спецслужбы выяснили, что участники группировки на территории Украины организовали и длительное время (с 2007 года) оказывали виртуальные услуги хакерам и другим преступникам, создавая им условия для беспрепятственного осуществления противоправной деятельности в сети Интернет. Хакеры работали в Dark Net - скрытой части интернета, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное.

"Организатором группировки является гражданин Украины, который свой первый хакерский опыт получил в Москве в середине 2000-х. Уже в 2007 году он начал предоставлять свои услуги хакерам всего мира через украинские сети, тщательно скрывая фактическое местонахождение своего оборудования от правоохранителей и спецслужб любой страны. Оборудование периодически находили украинские, российские, американские правоохранители, изымали его, временно прекращали деятельность, но хакерская группа вскоре продолжала действовать", - сообщают в пресс-службе.

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Только в США в отношении этого гражданина Украины выдвинуто обвинений в среднем на пятьдесят лет заключения. Он обвиняется в мошенничестве, несанкционированном вмешательстве, краже персональных данных и ряде других преступлений по американскому уголовному законодательству. ФБР его разыскивает около 10 лет и готово задержать, если он попадет на территорию США или страны, которая сможет его экстрадировать.

В Украине организатору и еще одному участнику сообщили о подозрении по ч.2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и ч.3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Им уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Во время санкционированных следственных действий на территории частного дома возле Одессы был найден настоящий дата-центр с резервным автономным источником электропитания, охраной, мощными каналами доступа к интернету, который был тщательно скрыт.

"СБУ готова к сотрудничеству с нашими иностранными партнерами. Мы благодарны присутствующим в этом зале представителям ФБР и Секретной службы США, которые сразу выразили готовность к всесторонней помощи в нашем расследовании", - подытожил Иван Баканов.

Напомним, что ранее СБУ анонсировало проведение одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие.

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