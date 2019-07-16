 СБУ совместно с ФБР разоблачила масштабную международную хакерскую организацию. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов.
Оперативники спецслужбы выяснили, что участники группировки на территории Украины организовали и длительное время (с 2007 года) оказывали виртуальные услуги хакерам и другим преступникам, создавая им условия для беспрепятственного осуществления противоправной деятельности в сети Интернет. Хакеры работали в Dark Net - скрытой части интернета, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное.
"Организатором группировки является гражданин Украины, который свой первый хакерский опыт получил в Москве в середине 2000-х. Уже в 2007 году он начал предоставлять свои услуги хакерам всего мира через украинские сети, тщательно скрывая фактическое местонахождение своего оборудования от правоохранителей и спецслужб любой страны. Оборудование периодически находили украинские, российские, американские правоохранители, изымали его, временно прекращали деятельность, но хакерская группа вскоре продолжала действовать", - сообщают в пресс-службе.
Только в США в отношении этого гражданина Украины выдвинуто обвинений в среднем на пятьдесят лет заключения. Он обвиняется в мошенничестве, несанкционированном вмешательстве, краже персональных данных и ряде других преступлений по американскому уголовному законодательству. ФБР его разыскивает около 10 лет и готово задержать, если он попадет на территорию США или страны, которая сможет его экстрадировать.
В Украине организатору и еще одному участнику сообщили о подозрении по ч.2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и ч.3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Им уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Во время санкционированных следственных действий на территории частного дома возле Одессы был найден настоящий дата-центр с резервным автономным источником электропитания, охраной, мощными каналами доступа к интернету, который был тщательно скрыт.
"СБУ готова к сотрудничеству с нашими иностранными партнерами. Мы благодарны присутствующим в этом зале представителям ФБР и Секретной службы США, которые сразу выразили готовность к всесторонней помощи в нашем расследовании", - подытожил Иван Баканов.
Напомним, что ранее СБУ анонсировало проведение одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие.
Ось вам КПК Портнова в усій красі. В США світить 50 років, а в Україні домашній арешт обирають.
Разгром Carderplanet
5 июля 2005 года в Одессе был задержан некий Дмитрий Иванович Голубов, 1983 года рождения, по обвинению в мошенничестве с банковскими карточками. Голубов являлся известным хакером, руководителем сетевой организации Carderplanet и действовал под ником Script (aka Script). Он стоял за организацией взлома банков в США, в результате чего убытки финансовых учреждений Старого и Нового Света составили десятки миллионов долларов США.
Сам Д. Голубов отрицал свою причастность к «кардингу»: «В 2003 году я потерял паспорт, а через десять дней в Интернете появилось сообщение: "Я, Голубов Дмитрий Иванович, взламываю американские банки, ворую деньги с кредитных карточек. Я ничего не боюсь, так как милиция и прокуратура заодно со мной, в качестве своей безбоязненности я хочу выложить отсканированную копию паспорта, телефон и домашний адрес". Это является единственным доказательством моей виновности в деле».
US Postal Inspection Service
Д. Голубов (aka Script) Фото: US Postal Inspection Service
Но следствие не разделяло оптимизма Голубова. Его давно «вели» сначала спецслужбы США. А позже, после ареста ряда его подельников в Европе, ФБР поделилась информацией с МВД Украины, и дальше Дмитрия Голубова уже разрабатывал главк УБОП...
Организация Carderplanet была создана в 2001 году. Ее виртуальной штаб-квартирой являлся сайт Carderplanet.com, где происходил обмен информацией и «вербовка» будущих сотрудников. Сайт был русскоязычным, но ворованная информация из банков, с сайтов электронной торговли, из госучреждений США, Великобритании и других государств поступала на его англоязычный форум.
Подражая мафиозным кланам, создатели Carderplanet называли себя «семьей». Но дампы - информация с магнитных полос платежных карточек (номер, срок действия, PIN-код) - были доступны лишь менеджерской верхушке Carderplanet.
Эти «менеджеры» и руководили целой командой завербованных студентов, которые снимали деньги в банкоматах при помощи поддельных платежных карт за комиссию - процент от снятой суммы. По данным следствия, всего в Carderplanet состояло более семи тысяч «пехоты», в основном из России, Украины и стран Восточной Европы.
Под руководством менеджерской верхушки Carderplanet изготовливались поддельные банковские карты международных платежных систем MasterCard, Visa, American Express и Diners Clap International. При помощи которых в банкоматах на территории более 20 стран деньги обналичивались. Деятельность этой группировки была столь масштабной, что именно усилиями Carderplanet в начале марта 2005 года Райффайзенбанк приостановил обслуживание своих карт в банкоматах на территории всей Украины. Примечательно, что кардерами «обносились» только западные банки; украинские и российские мошенники не трогали.
Разгром Carderplanet начался в 2004 году. Сначала во время отпуска на Кипре был арестован украинец, крымчанин Роман Вега (akaBoa), он же Роман Степаненко. Хакер был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинение по 40 пунктам. Вега известен как создатель веб-сайта www.boafactory.net, где продавались пластиковые карточки либо данные с них, поддельные дорожные чеки и фальшивые документы.
При заходе на индексную страничку сразу бросалось в глаза: «Хочешь сделать себе российское гражданство за 3 дня? Нет проблем», «Нужен диплом об окончании престижного вуза? Запросто», «Сертификаты, свидетельства, визы, водительские права? Ты попал куда нужно, приятель». Boafactory предлагала подделку практически любых документов, при этом отличить фальшивку от подлинника было практически невозможно. Контора даже проставляла штампы о въезде и выезде из нейтральных стран, чтобы паспорт не выглядел новым.
Определить, что паспорт поддельный, мог только специалист после тщательной проверки номера документа и его «истории». Стоимость услуг зависела от сложности дела: цена на паспорт гражданина РФ составляла около $400, а паспорт гражданина Ирландии стоил до $25 тысяч. Еще Boa Factory занималась продажей дампов кредитных карт, оборудования для работы с реальным пластиком, готовых «голых» кредиток с голограммой и полосой подписи. Соотношение цена/качество, предлагаемые этой конторой, считалась лучшей в своем роде во всем мире (!) на то время, и ее услугами пользовались многие тысячи людей.
Скриншот одной из страниц www.boafactory.net
Скриншот одной из страниц www.boafactory.net
Следствие выяснило, что Р. Степаненко (был осужден к отбытию наказания в американской тюрьме) работал вместе с одесситом Дмитрием Голубовым. Возможно, именно откровения Романа Веги, стремившегося смягчить себе наказание, ускорили разгром Carderplanet и выявление его руководства.
то не то что жирные таможеники капусту стригут!!!! Тут башка варить должна!!!
Поздравляю - вот это рыбу поймали!!! Уважуха!!!