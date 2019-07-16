 "Это надо уметь так развести президента": новый глава Херсонщины Гусев ранее рассказывал об угрозе популизма Зеленского и о симпатии к нему Кремля. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Алексей Братущак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это надо уметь так развести президента. Во время выборов топить против него, рассказывать об угрозе популизма Зеленского, о симпатии к нему Кремля. А потом - вжух - и стать его подчиненным - получить от Зеленского должность руководителя Херсонской облгосадминистрации. Хотя. Может, это не Зеленского развели? А они всех вокруг разводят? Юрий Гусев, когда же ты был искренним? Когда топил против Зеленского? Или когда решил работать с ним? Небольшой клип в подарок. В знак памяти..." - написал журналист.

Как сообщалось ранее, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Также читайте: Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом. ФОТО

Напоминаем, ранее Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".