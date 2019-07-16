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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:война (3536) Донбасс (18942) Славянск (2223) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (30) Своя война (9) Александр Порхун (1)

 Десантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно, - Герой Украины Порхун о засаде у Дьяково. ВИДЕО

Герой Украины Александр Владимирович Порхун - позывной Порох 02 - майор Вооруженных сил Украины, бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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1:00 Александр Порхун: "визитка".
1:57 Военный опыт до 2014 года. Майдан, начало войны.
6:00 Несостоявшееся задание по обороне аэродромов в Крыму. Оборонные действия возле оккупированного полуострова.
11:45 Начало АТО. Доброполье
18:55 Первый огневой контакт и первые боевые потери 95-й ОДШБр. Бой 2 мая 2014 года возле Андреевки.
40:45 Первые бои за Славянск, зачистка Красного Лимана
44:35 Засада под Дьяково 12 июня 2014

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

До боевых действий у Александра не было военного опыта. С началом российской агрессии брал участие в боях за гору Карачун, Славянск, Красный Лиман. Дьяково, 29 июля 2014 года штурмовая группа под руководством Александра Порхуна взяла под контроль и удерживала Саур-могилу, что в дальнейшем положительно повлияло на ход операции с наименьшими потерями среди личного состава и техники. В ходе операции Порхун получил контузию III степени, но продолжал выполнять поставленные задачи. За исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу награжден орденом "Золотая Звезда".

Также читайте: Герой Украины, десантник Александр Порхун: "Мы вывели из окружения свыше трех тысяч военнослужащих"

Источник: https://censor.net.ua/v3137804
 
   
 Топ комментарии
 
зеля , это Люди ! Странно , когда вождь окружает себя идиотами .
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Неформат, у нас принято про котлы трындеть, искать виноватых среди своих, забывая кто настоящий враг и кто стрелял, и плакать, плакать , завывать про зраду...
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идет по 217 округу на выборы и уничтожается зебилами и их прихвостнями. вовсю мрази агитируют против него
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зеля , это Люди ! Странно , когда вождь окружает себя идиотами .
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Ідіот не виносить поруч з собою нікого крім ідіотів.
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Неформат, у нас принято про котлы трындеть, искать виноватых среди своих, забывая кто настоящий враг и кто стрелял, и плакать, плакать , завывать про зраду...
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Це не у нас прийнято.
Це у тєлєстада, що п'є помиї з Г+Ґ і оргазмує від перегляду Пєтушарія / Дубінскєра.
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Ели бы так, только продолжается уже 300 лет...
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«Вікно Овертона», український варіант.....
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идет по 217 округу на выборы и уничтожается зебилами и их прихвостнями. вовсю мрази агитируют против него
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ДАВНО ИЗ РОШЕНОВСКОЙ ПОМОЙКИ ВЫЛЕЗЛА, ПОРОХОБОТКА?
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рамблеровский опарыш рассуждает про помойки
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Ви дійсно не хочете бачити таких Воїнів на параді?
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на параде в честь чего?🤣
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В честь Дня Незолежності України. Є проблеми?
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у него с местом рождения проблемы...и со средой обитания
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Сайт рекламирует только лузера политического.Через5 дней никто не будет вспоминать.И он будет сидеть!
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Це тебе так збудили 150 200-х зємляков? Десантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно, - Герой Украины Порхун о засаде у Дьяково - Цензор.НЕТ 3525
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кокоцап, как ты попалился - видать срака пригорела от 150 дохлый орков?)))
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Взять Саур-Могилу - это было круто. Жаль, что пришлось уйти оттуда после "братского" удара в спину.
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95-та бригада - це та бригада, якою в той час командував Герой України Михайло Забродський. Нині - командуючий десантно-штурмових військ України, і також кандидат в депутати, №4 партії Європейська Солідарність. Той рейд Олександр Порхун здійснював під командуванням М.Забродського.
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А навіщо фотку з чеським спецназом тулити? Це хлопці з 601-ї групи спецпризначення. Які до України мають таке ж відношення, як Йозеф Швейк до вагітності Бейонсе... Який в дупу Льоха?......
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Двунога була б кращою підставкою. А пара міг би забезпечувати охорону і маскування
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Давав концерт для фортепіано з оркестром.
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його мама повістки з воєнкомату не отримувала...
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Снимал фильмы за деньги госбюджета мордора.
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А где был Верховный Главнокомандующий, когда этих героев русские начали сметать огнём со своей территории????
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втовкмачував Меркель, Олланду і всьому світу, що в Україні - не "гражданская вайна"! І доводив, що рейс МН-17 було збито парашинським буком! І показував світу реальні документи окупантів! Та мало шо він тоді просував... Врешті - його зусилля тоді призвели до створення міжнародної антипутинської коаліції!

Як ви, зебіли, задовбали своєю зрадою...
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Я так понимаю, что эта коалиция, во главе с гансам и и лягушатникам и, чтобы насолить путину вернули раку в ПАСЕ?? Или, чтобы о ней не забыли решили, что неплохо украинскому воину пожить в итальянской тюрьме четверть столетия?
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Там, де і більшість українців. Вважали, що росіяни - наші брати. Але іноді тумблер спрацьовує
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Чомусь Верховним Головнокомандувачем вважаю сьогодні Зеленського. Хтось проти?
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А не сочиняет паренек? 150 и больше?
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Что-то муляют меня эти Золотые Звёзды. Неужели нельзя придумать для наших героев какой-то другой орден, а не звезду.
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да. я тоже так думаю. Хрест Шухевича наприклад.
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П'ятикутна зірка - це символ Марса, бога війни у римлян.
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А как же Свинарчуки нам 5 лет кричали что мы не готовы были защищать крым поетому сдали его без боя? Порохосвиньи вы уже определитесь. Ато 5 лет ни слова правды от вас и вашего Парашенка не было.
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Коли Крим здали, а коли відбувся рейд отих чотирьохсот героїв-воїнів? Ти хоч час операції та співвідношення сил оцінюєш?
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У него в голове ягель. Оно думать не умеет.
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та я давно помітив цього ягільного...
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Золотий Тризуб з дубовим листям , має бути найвищим військовим орденом . Нагороджувати лише за бойові заслуги . Щоб ніякі штабні пацюки не вписували свої рила . А Кацапія нехай казиться .
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Будь яка військова нагорода має видаватися лише за дії які призвели до фізичного знищення ворога. Чим більше кацапських окупантів загинуло тим "більший герой". Все інше - паркетне бла-бла-бла....
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Порхай и дали так и обовьязково вернись живим та здоровым до НЕНЬКИ. Видать в 14 годе нам не того ПОРОХА подсунули суки рукоблудящие.
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Якщо не брешешь !
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Цікаве інтерв'ю.
Росєяні ледве не захопили каховське водосховище...
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Там на самом деле не 150 кацапов положили, а 15 миллионов. Бойцы все стреляли и стреляли, а кацапы все шли и шли. Видеофиксации нет, не спрашивайте, пленка засветилась.
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Не схоже, що хлопчина бреше. А своїх жмурів Раша не дуже рахує. Зарили десь у спільній канаві і статут - зниклий безвісти.
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А потом было самое печальное. Когда Саур Могилу начали обстреливать русские со своей территории градами и артиллерией, Верховный главнокомандующий стусил и молчал, пока у наших не наступил выбор или умирать или отступать. Герой во майора и наших воинов оказалось бессильны против трусости их командиров и начальников.
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Дійсно бойовий офіцер. Варто, щоб він мав підвищення. Але чому Забродського якось залишили поза увагою? Чи це не є наш майбутній начгенштабу?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДесантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно, - Герой Украины Порхун о засаде у Дьяково. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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