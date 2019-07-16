 Десантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно, - Герой Украины Порхун о засаде у Дьяково. ВИДЕО

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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1:00 Александр Порхун: "визитка".

1:57 Военный опыт до 2014 года. Майдан, начало войны.

6:00 Несостоявшееся задание по обороне аэродромов в Крыму. Оборонные действия возле оккупированного полуострова.

11:45 Начало АТО. Доброполье

18:55 Первый огневой контакт и первые боевые потери 95-й ОДШБр. Бой 2 мая 2014 года возле Андреевки.

40:45 Первые бои за Славянск, зачистка Красного Лимана

44:35 Засада под Дьяково 12 июня 2014

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

До боевых действий у Александра не было военного опыта. С началом российской агрессии брал участие в боях за гору Карачун, Славянск, Красный Лиман. Дьяково, 29 июля 2014 года штурмовая группа под руководством Александра Порхуна взяла под контроль и удерживала Саур-могилу, что в дальнейшем положительно повлияло на ход операции с наименьшими потерями среди личного состава и техники. В ходе операции Порхун получил контузию III степени, но продолжал выполнять поставленные задачи. За исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу награжден орденом "Золотая Звезда".

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