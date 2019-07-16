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 Политика Украины, Общество
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 "С полицией нормально. Приходят часто. Патруль ходит. Спокойнее стало", - житель демилитаризованной зоны в Станице Луганской. ВИДЕО

Жители демилитаризованной зоны в Станице Луганской отмечают хорошую работу украинских полицейских после разведения сил в этой части линии разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сюжете программы "Полицейский фронт" на телеканале Эспрессо.

"С полицией нормально. Вот у меня - я на Лебединского живу... Приходят часто. Патруль ходит. Спокойнее стало", - говорит житель демилитаризованной зоны Валентин.

В демилитаризированную зону входит частный сектор окраин Станицы Луганской. 

"Во время отведения ВСУ, возник один вопрос, который касается нас - это 76 домов, оказавшихся в буферной зоне. Согласно минских договоренностей, никто не имеет права находиться в таких зонах с оружием. Там сейчас живет около 100 человек. Это на самом краю Станицы Луганской. Мы своих людей не бросаем и Национальная полиция будет выполнять свои задачи по охране общественного порядка", - рассказывает замминистра МВД Вадим Троян.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137787
 
 
 Топ комментарии
 
Донбасс можно вернуть , а что делать с ватой в головах его жителей ?
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бот, сколько тебе порось платит за твои тупорылые высеры на цензоре? )
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Да какой там патруль.
Это пока в кремле разрешают ходить они и ходят.
При первом шухере та полиция - милиция делает ноги.
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Це зрозуміло. Патруль без зброї. Хлопці військові, мусять виконувати команди. От лише скільки з тих зебенят, що тут пасуться готові бути на місці цього беззбройного патруля?
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Да какой там патруль.
Это пока в кремле разрешают ходить они и ходят.
При первом шухере та полиция - милиция делает ноги.
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бот, сколько тебе порось платит за твои тупорылые высеры на цензоре? )
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Хочете порівняти зі своїми ставками? 😁 Не вийде. У нормальних людей про гроші питати не прийнято. ☺
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Донбасс можно вернуть , а что делать с ватой в головах его жителей ?
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это для кого инфа? а теперь спокойно стало? а что беспокоило жителя до полиции и чем полиция спокойствие принесло, надо же раскрівать суть новости, стало спокойней переловили наркоманов, стало спокойней зачистили от сепаров, стало спокойней доктор укол сделал, что полицейские патрули сделали что стало спокойней
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Обстрелы беспокоили.
Почти каждый день.
Теперь после отведения они не в зоне обстрела.
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Так он говорит что с полицией нормально,а не с полицией спокойней стало.
Спокойней стало после отвода.
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С учетом появившейся новости про обстрел сепаратистами позиций ВСУ, можно положить хер на договоренности, занять демилитаризованную зону и отметить это событие грандиозной артиллерийской подготовкой по сепаратистам.
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Стріляв ? Стріляв . То і сідай за стрільбу в населеному пункті зі смертельним випадком хоч і не вбивав . Тут тільки так, бо довести вбивав - не вбивав неможливо . Тобто всю команду за грати , щоб другим бажання відбити .
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Круто. Будемо відводити війська на межі областей, чи зразу під Львів?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С полицией нормально. Приходят часто. Патруль ходит. Спокойнее стало", - житель демилитаризованной зоны в Станице Луганской. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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