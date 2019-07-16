 Сурков обязался повлиять на "ЛНР", - Пристайко о ремонте моста у Станицы Луганской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Этот вопрос обсуждался с Суроковым во время встречи советников лидеров государств в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 12 июля.
"Нам не хватает решения, которое не может достичь минская группа, относительно демонтажа оборонительных структур. Наша задача была убедить российскую сторону. И Владислав Сурков взял на себя обязанность, как они называют, повлиять на ту сторону, чтобы это сооружение было разблокировано", - отметил Пристайко.
Также он добавил, что технические вопросы по реконструкции моста обсуждаются Трехсторонней контактной группой в Минске.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
Там рядом со старым мостом есть целый и новый мост.
Пусть разблокируют новый мост и не и.ут никому мозги.
Россия играет в кошки мышки, ей вообще насрать на все эти мосты-дороги. У Путина есть четкая цель. Тут появляется кто-то , кто начинает созывать какие-то смешные встречи и умолять на них...разблокировать мост, чтобы его починить.
Очень напоминает следуюшую ситуацию: к вам в дом вламываются крепкие ребята и начинают насиловать вашу жену. А вы носитесь по квартире собирая подушки, чтобы жене было удобнее..... извините за пример...хм...наверное не очень удачный...
Сурков взял на себя обязанность повлиять на ту сторону...
А потом мост построят и на след день снова разрушат. Смысл строить?
Як казали, не блін, а паляниця.... З такими дибільними формулюваннями від українського міду незабаром кацапи стануть миротворцями, які єдині здатні "повліять" на лнр та днр.
Будуєм мости
Заплатить не Клоун
Заплатиш ти!