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Все про:мост (458) Сурков (228) Пристайко (114) Станица Луганская (13)

 Сурков обязался повлиять на "ЛНР", - Пристайко о ремонте моста у Станицы Луганской. ВИДЕО

Помощник президента России Владислав Сурков обязался повлиять на группировку "ЛНР" в вопросе демонтажа оборонительных укреплений у моста в районе Станицы Луганской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Этот вопрос обсуждался с Суроковым во время встречи советников лидеров государств в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 12 июля.

"Нам не хватает решения, которое не может достичь минская группа, относительно демонтажа оборонительных структур. Наша задача была убедить российскую сторону. И Владислав Сурков взял на себя обязанность, как они называют, повлиять на ту сторону, чтобы это сооружение было разблокировано", - отметил Пристайко.

Также он добавил, что технические вопросы по реконструкции моста обсуждаются Трехсторонней контактной группой в Минске.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137759
 
 
 Топ комментарии
 
Сурков? Гы спалили контору. Так все таки Лугандон не самостоятельный и им, даже по мелочным вопросам управляют с Кремля. Ну и как с этим промежуточным звеном вести переговоры, если они никаких решений не принимают?
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надо срочно отвести ВСУ ещё на 5км! сурок пообещал!
Сурков обязался повлиять на "ЛНР", - Пристайко о ремонте моста у Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 1053
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Сурков обязался повлиять на "ЛНР"

Як казали, не блін, а паляниця.... З такими дибільними формулюваннями від українського міду незабаром кацапи стануть миротворцями, які єдині здатні "повліять" на лнр та днр.
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А что с тем мостом который Виктор Федырыч открывал?
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Сурков? Гы спалили контору. Так все таки Лугандон не самостоятельный и им, даже по мелочным вопросам управляют с Кремля. Ну и как с этим промежуточным звеном вести переговоры, если они никаких решений не принимают?
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Да не надо там никакой мост реконструировать.
Там рядом со старым мостом есть целый и новый мост.
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Добре те, що нарасію потихеньку роблять стороною конфлікту.
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Как это спалил? Реально кто-то думал, что там не Россия заправляет?
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надо срочно отвести ВСУ ещё на 5км! сурок пообещал!
Сурков обязался повлиять на "ЛНР", - Пристайко о ремонте моста у Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 1053
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Зеля,таке саме лайно як і Петрусь))Вірним шляхом йде,на перемовинах з терористами.
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Ага. Розвели дурних хохлiв два жидки, як котят.
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Кто взрывал - тот и должен строить. В сети есть видео. как орки взрывают этот мост. только за счет **********!
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"... Владислав Сурков обязался повлиять на группировку "ЛНР"..." - это очень смешно, я столько попкорна не сьем ха-ха-ха
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Так зачем им подыгрывать?
Пусть разблокируют новый мост и не и.ут никому мозги.
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Кто кому подигрывает...
Россия играет в кошки мышки, ей вообще насрать на все эти мосты-дороги. У Путина есть четкая цель. Тут появляется кто-то , кто начинает созывать какие-то смешные встречи и умолять на них...разблокировать мост, чтобы его починить.

Очень напоминает следуюшую ситуацию: к вам в дом вламываются крепкие ребята и начинают насиловать вашу жену. А вы носитесь по квартире собирая подушки, чтобы жене было удобнее..... извините за пример...хм...наверное не очень удачный...

Сурков взял на себя обязанность повлиять на ту сторону...
А потом мост построят и на след день снова разрушат. Смысл строить?
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Сурков - это да! Суркова мы знаем, суркова мы уважаем. Це справжнiй друг Украiни!!!
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Сам на себя влиять будет? У нас что, гражданская война?
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Сурков обязался повлиять на "ЛНР"

Як казали, не блін, а паляниця.... З такими дибільними формулюваннями від українського міду незабаром кацапи стануть миротворцями, які єдині здатні "повліять" на лнр та днр.
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Перестаємо стріляти,
Будуєм мости
Заплатить не Клоун
Заплатиш ти!
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я знову ж, в 2942-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Да какое нафрен влияние, просто это очередная попытка заставить говорить с ублюдками..Сурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 783
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А как же грозное _ Я даю вам 8 дней....? А теперь Сурков? А если нах пошлют?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСурков обязался повлиять на "ЛНР", - Пристайко о ремонте моста у Станицы Луганской. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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