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 Зеленский сегодня встретится с Кучмой и со всеми представителями рабочих групп в ТКГ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сегодня, 16 июля, проведет встречи со всеми представителями рабочих подгрупп в Трехсторонней контактной группе, а также с представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина,об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.

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"Я только что встречался с руководителем политической подгруппы – Романом Безсмертным. Сегодня еще будет встреча с представителем Украины в ТКГ Кучмой. И все направления, включая Лутковскую (рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам. – Ред.), будут иметь возможность доложить главе государства, и будут наработаны конкретные решения", - сказал он.

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Напомним, встреча Трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 17 июля.

Источник: https://censor.net.ua/v3137755
 
 
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надіявся..не доживу...
На жаль--дожив
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Один дебил 4 года все мычала про Минск и получил СП 2 и раку в ПАСЕ, теперь второй. Если положительного результата не было 4 года, почему он вдруг должен появиться на 5?
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Кучма уже Гонгадзе наработал. Сейчас он вам еще наработает план по капитуляции Украины.
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Моряки могут собиратся ,их скоро отправят домой..
Кстати остальные украинцы могут не расслаблятся,их скоро тоже отправят....на.........
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А чом би Зе-гундосилу не відвідати будинок престарілих або псхіатричну лікарню? Результат буде такий самий.
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и это все ?))) более серьезных претензий нет ?)
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надіявся..не доживу...
На жаль--дожив
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Вова, ты же обещал немедленно арестовать всех олигархов !
Так ты врал что ли ? Кучма - отец современной олигархической системы Украины.
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Торопит зеля всех торопит До выборов пара дней Нужен хороший хайп Так можно и на Конституционное большинство замахнуться если моряков освободить (Пофиг на каких условиях)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский сегодня встретится с Кучмой и со всеми представителями рабочих групп в ТКГ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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