 Вмешательство в выборы США: суд отказал в удовлетворении иска против Лещенко и Сытника. ВИДЕО

Об этом сообщил Лещенко после заседания суда 16 июля в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я больше не "враг Трампа". Только что Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и принял новое решение, которым отказал депутату Розенблату в удовлетворении иска против меня и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в черной бухгалтерии Партии регионов", - написал Лещенко.
"Жду, когда генпрокурор Юрий Луценко позвонит Руди Джулиани и сообщит новые обстоятельства по делу, которое он так старательно клепал для сохранения себя на должности", - подытожил нардеп.
Лещенко отметил, что своим иском нардеп Борислав Розенблат и Луценко пытались установить решением суда факт вмешательства Лещенко в выборы США.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро отрицает информацию о возможном влиянии бюро на выборы президента США, о чем ранее заявил Генпрокурор Юрий Луценко.
Также Луценко ранее заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
Серлещ совсем дурак? Он считает, шо враг он или не враг Трампу решает не Трамп, а какой-то апеляционный суд Украины?
Так хай съездит в США скажет это Трампу. Вот тот удивится...
Лещенко жжет.
Это будет решать не Окружной суд, Сережа, а американский. )
Жизнь бьет ключом Гаечным.
Меня интересуют не фамилии политиков, а судьба Украины.
Его самого суд тоже не допустил, это еще лучше.
Но кусок гос. финансирования для партии могут урвать, набрав пару процентов.
Макрона очень утомили погромы желтых жилетов, у немцев СП-2, а тут еще и власть в Украине сменилась. Все сошлось.
Кстати, Вы не смотрели интервью Светланы Крюковой с Шарием "Про тачки, деньги, тюрьму и любовь" из ее цикла "На крючке"?
Его видео я не смотрю, но это интервью посмотрела, интересна была его психология, которая в его роликах спрятана за бравадой.
Он реально жалкий, вечно от чего-то или от чего-то зависимый. Сейчас под каблуком у жены, без ее согласия боится слово сказать.
9 лют. 2016 р. - Нардеп від "БПП" Сергій Лещенко отримав сто тисяч доларів від бізнесмена та олігарха Костянтина Григоришина за публікацію серії позитивних інтерв'ю на "Українській Правді". Матеріали СМС-листування народного депутата та бізнесмена надало анонімне джерело сайту "Інформатор", ...
Когда дело касалось других депутатов, которые встречаются и ужинают с олигархами, Лещенко говорил совсем по другому. Двойные стандарты и так во всем. Считается, что именно Григоришин придумал ряд бизнес-схем, направленных как на приобретение компаний, так и на управление ими, которые позволяют «оптимизировать» налогообложение. Позже эти схемы назовут «оффшорными» и ими по сей день пользуются все или почти все серьезные игроки рынка. Константина Григоришина можно смело назвать пионером этих схем.В частности, в 1996-97 годах им было создано несколько офшорных компаний на Кипре, а также на Виргинских островах
Наприклад документально підтверджено, що саме Портнов і його люди допомогли Лещенко в судовому процесі по "маленькій" квартирці, придбаній народним депутатом на "взяті у борг" гроші.
Мовою звичайних людей така допомога називається надання юридичних або ж адвокатських послуг та безумовно коштує грошей. Враховуючи статус учасників, рівень підтримки та досягнуті результати - то грошей чималих.
Доказом впливу Портнова на суд в інтересах Лещенко може служити електронне листування цих двох осіб.
Коли ведучий ток-шоу запитав Зеленського, чи є у "Кварталу" жарт на цю тему, шоумен відповів:
"Лещенку пощастило з приводу "Кварталу" і якби не наша історія в Юрмалі… Він нам винен "могорич", бо це було таке яскраве враження, яке відволікло (від нього) увагу і привернуло до наших репризів.
А що стосується квартири Лешенка, ну що сказати - він влаштувався на хорошу роботу". ТСН
19 червня Лещенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у депутати по 220 округу в Києві, на Подолі