 Посол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своего выступления Дюмон опубликовала на своей странице в соцсети.

"З нагоди французького Національного свята - музичний подарунок всім українським друзям!", - написала французский посол в комментарии к записи.

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