 Посол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своего выступления Дюмон опубликовала на своей странице в соцсети.
"З нагоди французького Національного свята - музичний подарунок всім українським друзям!", - написала французский посол в комментарии к записи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своего выступления Дюмон опубликовала на своей странице в соцсети.
"З нагоди французького Національного свята - музичний подарунок всім українським друзям!", - написала французский посол в комментарии к записи.
иди прочь!
Но так при этом они топят за мерзкую, мародерскую хрячину Поросенко, от которой украинцы были готовы избавиться голосуя за кого угодно - значит свиноботы.
.
.