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 Политика Украины, Общество
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Все про:Франция (2094) Дюмон (48)

 Посол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий". ВИДЕО

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий" во время приема, устроенного посольством Франции в комплексе "Мистецький арсенал" по случаю Дня взятия Бастилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своего выступления Дюмон опубликовала на своей странице в соцсети.

"З нагоди французького Національного свята - музичний подарунок всім українським друзям!", - написала французский посол в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3137725
 
   
 Топ комментарии
 
У нас сейчас пианисты в почете.
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Гарно але похороний марш для Кацапії зіграти ще краще. То буде гарний день Посол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 4163 Посол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 2449
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При Порошенко такого не было. Куда котимся......
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Котимося до прем'єра Гройсмана, який вже не є злочинною владою.
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А я казав, що Порох - ніякий не Вальцман. Посол Франції в Україні Дюмон зіграла на бандурі "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 2175
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Ми котимось до Другого Єрусалиму на території України.
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Вона і раніше грала, вона ж не місяць тому послом стала і на бандурі тут ж вчилася грати
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Реформований Петром суд, а винний у всьому керуючий країнолю 2 місяця Зеленський. 27 років бариги, серед яких Петро, грабували країну, дурили людей з реформами, займалися "очковтерательством", а винний колишній артист Зеленький. На кого розраховані ваші тупі висери, порохососня?
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...со своим виденьем правильной игры на нем
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Гарно але похороний марш для Кацапії зіграти ще краще. То буде гарний день Посол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 4163 Посол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 2449
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Та я тоже жду лебединое озеро по всех тв росиянцев.
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Для цього існує єгипетський оркестр.
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Звичайно, що Дюмон говорила про друзів із Слуг народу, бо всі інші корупціонери та мародери.
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заради такого посту, запитаю дочку, щоб помила свій Сітроен)) вам, песикам назло.
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Звичайно треба помити сітроен, бо непомитий сітроен є неповагою до нашого улюбленого керівника та ідейного лідера слуг народу.
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??? це був жарт, може крім того що авто таки треба помити. спостерігаючи, як намагаються зруйнувати вашу ситему, ви зовсім втратили почуття гумору.
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Офигеть как трогательно.... рашку в ПАСЕ а нам и смузицитовать можно...
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Как мало надо украинцам, чтоб простить Францию за их голосование в ПАСЕ
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Усі добрі люди не Землі - трошки українці. Посол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 2633
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лучше бы вы рашиков в пасе не пускали...
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Свиноботы, вы уже дно пробиваете своей грязью.
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Питання у вас на питання. Тобто ви тієї нації.
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Вы что-то имеете против наций? Зато первый верещите когда вашу религию затрагивают, лицемер.
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І знов ви задаєте питання замість відповіді. От я проти таких вчинків.
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А вы на улице сразу отвечаете на вопросы каждого встречного?
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Тобто вкм ще не надали нову методичку і ви не знаєте як відповідати.
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Не судите всех по себе, пан брехло.
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Jester, читаю вас, а бачу Бєню Коломойского. Чому, а?
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Вообще-то свиноботов не существует, просто есть люди, которые считают избрание недоразумения в красных труселях позором для нации и угрозой государственности.
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Если бы они были не зааганжированы, то спору нет.
Но так при этом они топят за мерзкую, мародерскую хрячину Поросенко, от которой украинцы были готовы избавиться голосуя за кого угодно - значит свиноботы.
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Вы и в магазине покупаете "что угодно" или читаете надписи на упаковках?
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Если предыдущий продукт оказался абсолютно некачественным, вызвавшим рвоту и отравление, то я уверен, что не буду брать его во второй раз и навряд ли найдется такой, что окажется еще хуже.
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На бандуре сыграть не сложно , а попробовала бы она так как Вова ,,на рояле . Вот где мастерство . Посол Франції в Україні Дюмон зіграла на бандурі "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 1823 .
Посол Франції в Україні Дюмон зіграла на бандурі "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 9053.
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"Булава" актуальна при грі на піаніно Посол Франції в Україні Дюмон зіграла на бандурі "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 5834
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Та да , если бы там она была - "булава ". Посол Франції в Україні Дюмон зіграла на бандурі "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 5470 . .
Посол Франції в Україні Дюмон зіграла на бандурі "Реве та стогне Дніпр широкий" - Цензор.НЕТ 5677.
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Порохосуки на гівно сходять від злості)))
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Дякуючи ..дядькові Тарасу Григоровичу--ми маємо такі шедеври
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПосол Франции в Украине Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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