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 "А если бы на самом верху застряли?" - на популярном украинском курорте Кирилловка аттракцион "Цепочка" сломался во время катания. ВИДЕО

В курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающим пришлось около часа провисеть на огромной высоте, поскольку в парке сломался аттракцион "Цепочка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по словам очевидцев, люди кричали и нервничали. Одна из застрявших на аттракционе рассказала, что было очень страшно, так как был сильный ветер, их раскачивало, а мамы кричали и истерили. В ГСЧС ответили, что такой вышки у них нет. В итоге людей кое-как спустили.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137711
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"А если бы на самом верху застряли?" - на популярном украинском курорте Кирилловка аттракцион "Цепочка" сломался во время катания. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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