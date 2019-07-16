 "А если бы на самом верху застряли?" - на популярном украинском курорте Кирилловка аттракцион "Цепочка" сломался во время катания. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по словам очевидцев, люди кричали и нервничали. Одна из застрявших на аттракционе рассказала, что было очень страшно, так как был сильный ветер, их раскачивало, а мамы кричали и истерили. В ГСЧС ответили, что такой вышки у них нет. В итоге людей кое-как спустили.



Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Аттракцион с тюремной камерой появился в детском развлекательном центре в Хакасии. ФОТО