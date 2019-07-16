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 "Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы", - бойцы 53-й бригады уничтожили позицию российских оккупантов в пригороде Горловки. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 53-й бригады уничтожили позицию российских оккупантов в пригороде Горловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин.

"Пригород Горловки. Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись. И что увидели? Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов. Пролетели второй раз, уже на низкой высоте. Присмотрелись внимательней. Оценили все позиции противника. Все. И окопы, и постройки, и склады, и жилища. Потом отвели дрон на безопасное расстояние и... Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена. Пехота 53-й бригады отличилась", -  пишет Мысягин в комментарии к записи.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137706
 
   
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Молодці,давіть кацапів та підкацапників.
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А чому музика в відео весела, попачлєнці в той момент весілля гуляли?
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А как в 2014 по сотне снарядов в день выстреливали. Я не воевал, помню просто репортаж с войны, где артиллерист о этом говорил на камеру.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы", - бойцы 53-й бригады уничтожили позицию российских оккупантов в пригороде Горловки. ВИДЕО беспилотника
 
 
 
 
 
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