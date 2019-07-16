 "Все по целям. Корректировка позволяет не расходовать попусту боеприпасы", - бойцы 53-й бригады уничтожили позицию оккупантов в пригороде Горловки. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин.

"Пригород Горловки. Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись. И что увидели? Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов. Пролетели второй раз, уже на низкой высоте. Присмотрелись внимательней. Оценили все позиции противника. Все. И окопы, и постройки, и склады, и жилища. Потом отвели дрон на безопасное расстояние и... Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена. Пехота 53-й бригады отличилась", - пишет Мысягин в комментарии к записи.

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