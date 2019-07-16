 Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Президента на его странице в Facebook. Видео Зеленский записал во время поездки за рулем автомобиля Tesla.

"Что касается парламентской гонки, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, обязательно всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство действительно профессионалов", – отметил Зеленский.

Вместе с тем он предупредил, что сейчас есть много аферистов и мошенников, которые открывают разного рода общества и предприятия с названием партии, которую он не может назвать.

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"Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за того или иного мажоритарщика: посмотрите, в бюллетене должно быть словосочетиние: "Политическая партия", а затем название партии. Не ПП, ни МВ, никакие другие сокращения, а именно "Политическая партия, а потом название партии", - пояснил глава государства.