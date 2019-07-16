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 Политика Украины
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 Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть внимательными на выборах в парламент и не голосовать "за аферистов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Президента на его странице в Facebook. Видео Зеленский записал во время поездки за рулем автомобиля Tesla.

"Что касается парламентской гонки, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, обязательно всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство действительно профессионалов", – отметил Зеленский.

Вместе с тем он предупредил, что сейчас есть много аферистов и мошенников, которые открывают разного рода общества и предприятия с названием партии, которую он не может назвать.

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"Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за того или иного мажоритарщика: посмотрите, в бюллетене должно быть словосочетиние: "Политическая партия", а затем название партии. Не ПП, ни МВ, никакие другие сокращения, а именно "Политическая партия, а потом название партии", - пояснил глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/v3137689
 
   
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мошенник и аферист рассказывает про мошенников и аферистов Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать - Цензор.НЕТ 9428
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Всё ращитано на свою паству

Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать - Цензор.НЕТ 3309
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От дивіться,по спискам слуги урода йде відверта русня і антимайдан,чого коштують кум медведчука,бужанський,дубінський і багато інших.Але це не заважає тим,хто себе відносить до патріотів,рвати сраку за це кодло.Це хвороба,це НЛП,це зрада?Що це мать вашу?
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даже читать ничего не хочется о соленых огурцах в украинской политике. Все не то, а Служки супер. Пропаганда с Теслы.
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Та да , вот "Народньй Фронт" притащил в 2014г в Раду бесталанного Тимошенко Ю.В. и сберегал да самьіх президентских вьіборов , чтобьі кто-то по недосмотру поставил галочку против знакомой фаиилии. Вот єто шахрайство , классическое. Так , что Зеленский прав , смотреть надо всем внимательно , как за кошельком на базаре...
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во всех коментах в основном порохоботы сидят и жалуются друг другу ))
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Клоун, за аферистов, в часности за партию что тебе, ублюдку, очень нравится, я точно голосовать не буду!
Почему тьі на "Тесле", а не на велосипеде, чмо?

Впрочем тьі, дерьмо зеленое, еще можешь завоевать мое расположение если снимешь етот же ролик катаясь на велосипеде. Обязательно цирковом, одноколесном. Тогда я подумаю.
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на тесле? а чего не на ровере? не то пальто? урод зеленый!
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Тобто займається рекламою конкретної партії ,користуючись службовим становищем.
В автомобілі Богдана. У них тільки авто спільне ?
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уряд дійсно професіоналів"...---а Юзік буде? Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 5967
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И не только Юзик, его семья тоже баллотируется по кривому прошу
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"Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать" - Головний аферист і шахрай країни, котрий з допомогою серіалу, де його герой їздив на велику, проліз в президенти і вчить як нас як правильно голосувати з-за керма дорогого автомобіля. Остап Бендер міг би повчитися в ЗЄлі.
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Щоб не війна, за всім цім можна було б стежити, як за дурнуватим серіалом "по мотивах" Ільфа і Пєтрова. На щастя, довго це все не триватиме, бо "суди" вже почали сповняти хотєлки Коломойського, а його апетити є безмежні. Казну ця банда спустошить ще до кінця року.
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Ось знову приклад нехтування Зеленським законодавства. Президент не має права агітувати.
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а де там агітація?
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А дійсно, а де там агітація? "Голосуйте за"Слугу народа" правильно, бо всілякі "мошеннікі" хочуть змусити вас це зробити неправильно і ви можете не проголосувати за"Слугу народа". Я щось не так зрозумів?
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Ну, что.
Появление Владимира Александровича за рулем Теслы означает, что та часть лохтората, которая голосовала за низкие тарифы, зарплаты по 4000 и пачку гречки в одни руки на выборах, уже откололась от Зебобиков, поняв, что их в очередной раз развели как оов последних, никогда они хорошо не жили, незачем и начинать.
И что "проходной балл" для "слуг народа" в Раду должна обеспечить молодежь.
Я вот думаю, что бы та молодежь сказала, если бы "отменили" сейчас безвиз, который им ал Петр Алексеевич.

О трудностях с "проходным баллом" для получения большинства в Раде "слуг народа" говорит тот факт, что Юля тоже войдет в коалицию, что означает что и "'за жiття" "слугам народа" большинства не обеспечит, третья нужна. Впрочем и делить придется на троих. Но Юлю брать в связку хорошо, она бывалая, она уже сидела....
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Хто вкрав ласіпед?--перше питання до уряду Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 2445
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Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!
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Кот в мешке, регионалы, националисты, артисты, нардепы и бывшие. Голосуй за кого хочешь
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А що не на велосипедні, так сказать поближче до людей?
Гопник ******** круті машини, нагадує ситуацію коли із грязі в князі, позор нації, всієї України.
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Це кінець епохи бідності,але не для всіх
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То есть он уверен , что вся его партия , как по свистку , будут голосовать за все , что они скажут ? Был уже такой пример , тогда Чечетов стоя отмашку давал . Конец был не радужный .
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Главных "аферистов" популистов уже выбрали а остальные,то уже мелочевка !.
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а почему не за штурвалом самолета?
может он еще и немножечко "шьет" по заказам маска?
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и спортзал, и купание богдана, и ручное управление морским портом. все слизано с кумира
ну а истинный еврей еще и рекламу от маска задвинет, какой интересно ценник? я тоже не против заказать зеленке рекламу моих девайсов
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Представляю картину: я на новой "Тесле" приехал к своим работягам и задвинул им, как мне трудно и поэтому они будут вкалывать за минималку!?
П.С. А лохи даже не обратят внимание на стоимость авто-вещателя....
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Это да, петюшкам очень не хочется отодвигаться от корыта, и они всеми четырьмя копытцами и хвостом уперлись и сопротивляются - даже насоздавали кандитатов-клонов и партии-клоны. Будьте внимательны.
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Ваши методички давно протухли. А кричали то как, что мы такие креативные! И что? Креатив потух?.
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любі моі дебилятки, ви хоть проголосуйте правильно,
не все те зелене, що зеленим пишеться.
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Молодец Зеля! Классно протроллил ботов всех мастей. Главное что на мове, закон не нарушен!
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Прикольно что порохоботы незаметили скрытую рекламу Теслы. Зеля, ты красава.... Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 8470
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Дурак ты Горик! Мы только рекламу Теслы и заметили. Вопрос: - За сколько денег?
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назву партії він сказати не може, тому вдягнув на обидві руки (на рукави сорочки), гумові браслети з назвою цтєї самої партії. маніпуляція для невибагливого електорату.

*****! як же ми в усе це вляпалися.
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Срок годности любых избранников в Украине не должен превышать 2х лет,а затем -выборы!!!Тогда не будет Майданов,местных и Киевских ,а будут подсрачники алчным и гибридным проектам Моськи плешивого,типа Мертвечука,Трухана и Гепы.
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Федир Сироус, Ви хоча б поцікавтеся скільки бюджету коштують вибори (від місцевих до загальнодержавних), а вже потім подумайте, чи дійсно мислення "шарікова" це те, що потрібно країні.
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быстро на лисапед! Голобородько недоделаный
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Саме ти і є той аферист, як і твоя зграя-шобла, яку ти партією називаєш, саме завдяки тобі в Україну повертаються ті хто тікали від Українського народу та Українських законів.
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"Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за того или иного мажоритарщика: посмотрите, в бюллетене должно быть словосочетиние: "Политическая партия", а затем название партии. Не ПП, ни МВ, никакие другие сокращения, а именно "Политическая партия, а потом название партии", - пояснил глава государства."
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.

Надо учитывать все рекомендации.
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шо-та на президентских это никого не волновало. по крайней мере 72% - точно.
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И самая главная афера это виртуальная ***** «слуга народа»
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саміе перші ахферисти це уряд
що доказала Юля вигравши суд по тарифам на ЖКХ
ждемо від зельца посадок тих хто награбував мільярди незаконними тарифами
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Мошенники, чтобы совершить аферу, всегда используют фантазии лохов и потому - то используют с названием - политическая партия, то или тут же к "политическая партия" пристёгивают название из фантазий лохов...
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Тесла ? А почему не вертолет или яхта ?
Могут себе позволить: например Данилюк всего 1 месяц на должности, а поднял себе зарплату в 2 раза до 100 000 гр. Заслужил наверное "слуга народа"
"Пипл схавает "
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Порошенко только сегодня допетрил , как бьі классно бьіло сняться в вьішиванке за рулем "Тесльі" !
Єто я про улучшение американо-украинских отношений , если кто не понял.
P.S. "Ролик" получился удачньій и не может не понравиться не только Илону М., но и Дональду Т. Креативно и с большим смьіслом !
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ой,шахраїв...ох,жуліків...Тут кубок президента розігрується.
Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 8891
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Так президент опять снимается в рекламных роликах? ВЧЕРА Ювелирный завод и шаурма,сегодня Тесла,завтра реклама резиновых изделий....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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