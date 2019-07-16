 Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Президента на его странице в Facebook. Видео Зеленский записал во время поездки за рулем автомобиля Tesla.
"Что касается парламентской гонки, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, обязательно всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство действительно профессионалов", – отметил Зеленский.
Вместе с тем он предупредил, что сейчас есть много аферистов и мошенников, которые открывают разного рода общества и предприятия с названием партии, которую он не может назвать.
"Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за того или иного мажоритарщика: посмотрите, в бюллетене должно быть словосочетиние: "Политическая партия", а затем название партии. Не ПП, ни МВ, никакие другие сокращения, а именно "Политическая партия, а потом название партии", - пояснил глава государства.
Почему тьі на "Тесле", а не на велосипеде, чмо?
Впрочем тьі, дерьмо зеленое, еще можешь завоевать мое расположение если снимешь етот же ролик катаясь на велосипеде. Обязательно цирковом, одноколесном. Тогда я подумаю.
В автомобілі Богдана. У них тільки авто спільне ?
Появление Владимира Александровича за рулем Теслы означает, что та часть лохтората, которая голосовала за низкие тарифы, зарплаты по 4000 и пачку гречки в одни руки на выборах, уже откололась от Зебобиков, поняв, что их в очередной раз развели как оов последних, никогда они хорошо не жили, незачем и начинать.
И что "проходной балл" для "слуг народа" в Раду должна обеспечить молодежь.
Я вот думаю, что бы та молодежь сказала, если бы "отменили" сейчас безвиз, который им ал Петр Алексеевич.
О трудностях с "проходным баллом" для получения большинства в Раде "слуг народа" говорит тот факт, что Юля тоже войдет в коалицию, что означает что и "'за жiття" "слугам народа" большинства не обеспечит, третья нужна. Впрочем и делить придется на троих. Но Юлю брать в связку хорошо, она бывалая, она уже сидела....
Гопник ******** круті машини, нагадує ситуацію коли із грязі в князі, позор нації, всієї України.
может он еще и немножечко "шьет" по заказам маска?
ну а истинный еврей еще и рекламу от маска задвинет, какой интересно ценник? я тоже не против заказать зеленке рекламу моих девайсов
П.С. А лохи даже не обратят внимание на стоимость авто-вещателя....
не все те зелене, що зеленим пишеться.
*****! як же ми в усе це вляпалися.
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Надо учитывать все рекомендации.
що доказала Юля вигравши суд по тарифам на ЖКХ
ждемо від зельца посадок тих хто награбував мільярди незаконними тарифами
Могут себе позволить: например Данилюк всего 1 месяц на должности, а поднял себе зарплату в 2 раза до 100 000 гр. Заслужил наверное "слуга народа"
"Пипл схавает "
Єто я про улучшение американо-украинских отношений , если кто не понял.
P.S. "Ролик" получился удачньій и не может не понравиться не только Илону М., но и Дональду Т. Креативно и с большим смьіслом !