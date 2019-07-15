 Луценко допросили в НАБУ по делу майдановца Бубенчика, - Сарган. ВИДЕО

Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил НАБУ, где был допрошен в качестве свидетеля в производстве, открытом по заявлению адвокатов "беркутов" о якобы незаконных действиях руководства ГПУ по делу участника Майдана Ивана Бубенчика", - сообщила она.
Генпрокурор после дачи показаний НАБУ сообщил, что после докладов заместителей пришел к выводу о неэффективности расследования и назначил новый состав прокуроров во главе с Анджелой Стрижевской. Они несколько изменили квалификацию.
"То подозрение, которое было изначально и то, которое действует по сей день, не изменено в части тяжести преступления. Обе статьи остались "особо тяжкими", а поэтому это изменение не могло повлиять на выбор меры пресечения", - отметил Луценко. Он уточнил, что расследование продолжается, а также напомнил, что существует закон, который запрещает расследовать и выдвигать обвинения участникам мирных собраний на Майдане.
Напомним, правоохранительные органы 3 апреля 2018 года задержали активиста Майдана, Народного героя Украины, экс-бойца "Днепр-1" Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве бойцов спецподразделения "Беркут" на Майдане.
После ГПУ сняла обвинения с Бубенчика по статье умышленное убийство (статья 115 УК), оставив ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Впервые о своем участии на Майдане 20 февраля 2014 года Бубенчик рассказал в документальном фильме "Бранці" ("Пленники") в 2016 году. Он показал, как попал в здание консерватории и как получил автомат и откуда начал вести стрельбу. Бубенчик заявляет, что одним автоматом создал эффект 20-40 автоматов.
В этоже время вышел фильм hromadske.ua "Перелом", где он также заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. Таким образом, по его словам, он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади.
В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. Глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.
В мае 2018 года Печерский районный суд Киева отпустил на поруки депутатов от "Блока Петра Порошенко" Олега Петренко и Андрея Денисенко активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Ну-ну!.. а еще его горячо поддерживал наркоман Саакашвили!..
Несомнено! Оба яркие личности!.. судя по анализам крови..
А что в том законе?
"Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та є:
підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада 2013 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436, ККУ
за умови, що ці дії пов'язані з участю у масових акціях протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року;
особами, які вчинили дії, що можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених вищезазначеними статтями Кримінального кодексу України, за умови, що дії цих осіб пов'язані з участю в масових акціях протесту."
Как видим, тут далеко не все статьи УК, по другим кто мешает привлекать и расследовать?
Например 115 статьи нет, так что можно привлекать героя мирного выступления за умышленное убийство.