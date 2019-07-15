 Луценко допросили в НАБУ по делу майдановца Бубенчика, - Сарган. ВИДЕО

Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил НАБУ, где был допрошен в качестве свидетеля в производстве, открытом по заявлению адвокатов "беркутов" о якобы незаконных действиях руководства ГПУ по делу участника Майдана Ивана Бубенчика", - сообщила она.

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Генпрокурор после дачи показаний НАБУ сообщил, что после докладов заместителей пришел к выводу о неэффективности расследования и назначил новый состав прокуроров во главе с Анджелой Стрижевской. Они несколько изменили квалификацию.

"То подозрение, которое было изначально и то, которое действует по сей день, не изменено в части тяжести преступления. Обе статьи остались "особо тяжкими", а поэтому это изменение не могло повлиять на выбор меры пресечения", - отметил Луценко. Он уточнил, что расследование продолжается, а также напомнил, что существует закон, который запрещает расследовать и выдвигать обвинения участникам мирных собраний на Майдане.

Напомним, правоохранительные органы 3 апреля 2018 года задержали активиста Майдана, Народного героя Украины, экс-бойца "Днепр-1" Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве бойцов спецподразделения "Беркут" на Майдане.

После ГПУ сняла обвинения с Бубенчика по статье умышленное убийство (статья 115 УК), оставив ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

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Впервые о своем участии на Майдане 20 февраля 2014 года Бубенчик рассказал в документальном фильме "Бранці" ("Пленники") в 2016 году. Он показал, как попал в здание консерватории и как получил автомат и откуда начал вести стрельбу. Бубенчик заявляет, что одним автоматом создал эффект 20-40 автоматов.

В этоже время вышел фильм hromadske.ua "Перелом", где он также заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. Таким образом, по его словам, он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. Глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

В мае 2018 года Печерский районный суд Киева отпустил на поруки депутатов от "Блока Петра Порошенко" Олега Петренко и Андрея Денисенко активиста Майдана Ивана Бубенчика.