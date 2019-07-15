 РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова. ВИДЕО

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Международный суд не выслушал российскую сторону и решение его не является обязательным для РФ, поскольку Россия не находится под юрисдикцией Международного трибунала по морскому праву. Но для нашей страны международное решение вызывает уважение, и мы их рассматриваем. Поэтому диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы эта улица была с двусторонним движением, и хотелось бы тоже понять, за что осуждены Баранов и Одинцов, которые всего лишь выбрали гражданство другой страны? Так же можно осудить любого другого человека, который выбрал гражданство США или Израиля", - сказала она журналистам в понедельник в Киеве после завершения суда по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля. ФОТОрепортаж

Москалькова напомнила, что Российская Федерация направила ноту в Украину, что готова освободить пленных моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть захваченные украинские суда, если они будут сохранены как доказательства по данному делу.

"Международный трибунал по морскому праву не ставил вопрос о прекращении уголовного дела или приостановлении его, но ставил вопрос об освобождении как, я так думаю, возможно, о замене меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила она.

Москалькова указала, что на соответствующую ноту МИД РФ была получена отрицательная нота из Украины, о которой президент Украины Владимир Зеленский не знал, и он свою позицию высказал.

"Но диалог продолжается. Сегодня нужно искать точки соприкосновения и оказания помощи людям, гуманитарной, и возможности решения вопроса. Если мы будем уходить во взаимные обиды и обвинения, то это будет снова тупик", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Москве 17 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским военнопленным морякам

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли. Решение было проигнорировано.

Также читайте: Уверен, что Путин вскоре освободит украинских моряков, но взамен попытается получить как можно больше преференций, - Климкин

11 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже в Офисе украинского президента заявили, что ключевым в в беседе был вопрос об освобождении пленных украинских военных моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. В Кремле заявили, что это был первый разговор Зеленского и Путина "по инициативе украинской стороны".