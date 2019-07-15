 РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова. ВИДЕО

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Международный суд не выслушал российскую сторону и решение его не является обязательным для РФ, поскольку Россия не находится под юрисдикцией Международного трибунала по морскому праву. Но для нашей страны международное решение вызывает уважение, и мы их рассматриваем. Поэтому диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы эта улица была с двусторонним движением, и хотелось бы тоже понять, за что осуждены Баранов и Одинцов, которые всего лишь выбрали гражданство другой страны? Так же можно осудить любого другого человека, который выбрал гражданство США или Израиля", - сказала она журналистам в понедельник в Киеве после завершения суда по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Москалькова напомнила, что Российская Федерация направила ноту в Украину, что готова освободить пленных моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть захваченные украинские суда, если они будут сохранены как доказательства по данному делу.
"Международный трибунал по морскому праву не ставил вопрос о прекращении уголовного дела или приостановлении его, но ставил вопрос об освобождении как, я так думаю, возможно, о замене меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила она.
Москалькова указала, что на соответствующую ноту МИД РФ была получена отрицательная нота из Украины, о которой президент Украины Владимир Зеленский не знал, и он свою позицию высказал.
"Но диалог продолжается. Сегодня нужно искать точки соприкосновения и оказания помощи людям, гуманитарной, и возможности решения вопроса. Если мы будем уходить во взаимные обиды и обвинения, то это будет снова тупик", - подчеркнула она.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.
25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли. Решение было проигнорировано.
11 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже в Офисе украинского президента заявили, что ключевым в в беседе был вопрос об освобождении пленных украинских военных моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. В Кремле заявили, что это был первый разговор Зеленского и Путина "по инициативе украинской стороны".
Суть в тому, що параша взагалі плює на міжнародні інституції.
Эта двухходовка, которую сорвал Климкин.
Международный суд приглашал кацапскую сторону - кацапская сторона отказалась принимать в нем участие, а теперь брешет, что ее не выслушали.
почему ничего ей не будет думаю объяснять не надо всем и так все
понятно!!
прошло пару недель
а скоко должно пройти после нарушения чтобы наконец пришло наказание? 5 лет 10 лет 100 лет?!! что то мне кажется что проблема ни в том что прошло ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ!! проблема намного глубже и серьезнее!!
https://www.youtube.com/watch?v=36DqjMICedI
Если вы не признаете юрисдикцию ООН..какого х.. вы там делаете?)))
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Якщо це так, то росыю можна не пропускати через Босфор.
помнишь, какую оно истерику Климкину устроило?
Тем временем началась "оптимизация" структуры армии. Тихо, без особого шума, бегают взад-вперед телеграммы и распоряжения. Людей не увольняют, сейчас пока идет сокращение штатов и структурных подразделений. В... https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2369174983351305 …
К сожалению, в мире действует право сильного. Если государство достаточно сильно не признавать какие-то решения хоть ООН, хоть других международных организаций - им за это ничего не будет.
И ещё что интересно, все кацапские корабли больше не находятся под юрисдикцией международного морского права. Теперь их можно безнаказанно топить и захватывать🤔