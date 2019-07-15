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 Политика Украины
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 РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова. ВИДЕО

Россия не обязана выполнять решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков, но относится к нему с уважением и готова к диалогу по принципу "улицы с двусторонним движением".

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Международный суд не выслушал российскую сторону и решение его не является обязательным для РФ, поскольку Россия не находится под юрисдикцией Международного трибунала по морскому праву. Но для нашей страны международное решение вызывает уважение, и мы их рассматриваем. Поэтому диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы эта улица была с двусторонним движением, и хотелось бы тоже понять, за что осуждены Баранов и Одинцов, которые всего лишь выбрали гражданство другой страны? Так же можно осудить любого другого человека, который выбрал гражданство США или Израиля", - сказала она журналистам в понедельник в Киеве после завершения суда по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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Москалькова напомнила, что Российская Федерация направила ноту в Украину, что готова освободить пленных моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть захваченные украинские суда, если они будут сохранены как доказательства по данному делу.

"Международный трибунал по морскому праву не ставил вопрос о прекращении уголовного дела или приостановлении его, но ставил вопрос об освобождении как, я так думаю, возможно, о замене меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила она.

Москалькова указала, что на соответствующую ноту МИД РФ была получена отрицательная нота из Украины, о которой президент Украины Владимир Зеленский не знал, и он свою позицию высказал.

"Но диалог продолжается. Сегодня нужно искать точки соприкосновения и оказания помощи людям, гуманитарной, и возможности решения вопроса. Если мы будем уходить во взаимные обиды и обвинения, то это будет снова тупик", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Москве 17 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским военнопленным морякам

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли. Решение было проигнорировано.

Также читайте: Уверен, что Путин вскоре освободит украинских моряков, но взамен попытается получить как можно больше преференций, - Климкин

11 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже в Офисе украинского президента заявили, что ключевым в в беседе был вопрос об освобождении пленных украинских военных моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. В Кремле заявили, что это был первый разговор Зеленского и Путина "по инициативе украинской стороны".

Источник: https://censor.net.ua/v3137614
 
 
 Топ комментарии
 
РФ вийшла зі складу ООН?!!! То це топ-новина десятиліття. Терміново на перші шпальта газет та інтернет видань!!
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росіяни завжди брешуть. РФ не тільки член Міжнародного Трибуналу ООН з морського права, але один з суддів, що приймав рішення звільнити моряків був представником РФ (єдиний, що проголосував проти).
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Якщо росія проголошує себе поза юрисдикцією морського трибуналу ООН, то це означає що росія не визнає міжнародного морського права, а це означає що росія проголошує себе державою-піратом і згідно з нормами морського права кораблі держави пірата оголошуються поза законом і підлягають знищенню будь якими засобами в будь якому місці! Російським суднам та яхтам має бути відмовлено у всіх морських послугах і правах на перебування та проходи в портах, проливах, каналах, форватерах та інших зонах вільних для судноплавства! російські кораблі мають бути арештовані в будь якому порту в який вони зайдуть, всі екіпажі морських суден росії мають бути визнані піратами, арештовані та засуджені як морські пірати до найвищої міри покарання! Всі моряки з російським громадянством втрачають будь які морські права і права на роботу на міжнародних лініях і у разі заходу в будь який порт підлягають затриманню як морські пірати!
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РФ вийшла зі складу ООН?!!! То це топ-новина десятиліття. Терміново на перші шпальта газет та інтернет видань!!
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Якщо росія проголошує себе поза юрисдикцією морського трибуналу ООН, то це означає що росія не визнає міжнародного морського права, а це означає що росія проголошує себе державою-піратом і згідно з нормами морського права кораблі держави пірата оголошуються поза законом і підлягають знищенню будь якими засобами в будь якому місці! Російським суднам та яхтам має бути відмовлено у всіх морських послугах і правах на перебування та проходи в портах, проливах, каналах, форватерах та інших зонах вільних для судноплавства! російські кораблі мають бути арештовані в будь якому порту в який вони зайдуть, всі екіпажі морських суден росії мають бути визнані піратами, арештовані та засуджені як морські пірати до найвищої міри покарання! Всі моряки з російським громадянством втрачають будь які морські права і права на роботу на міжнародних лініях і у разі заходу в будь який порт підлягають затриманню як морські пірати!
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Это фантастика, к сожелению. Европа на такое не пойдет.
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Європа це лише маленька частина світу, а тут справа вийшла вже на рівень ООН та міжнародного морського трибуналу. Якщо росія не визнає норм морського права, тоді морська спільнота світу може позбавити росію можливості морепластва як такої. Будуть кацапи як раніше ходити на човнах тільки в межах Чудського озера.
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Загалом, тези правильні. Але ви не надали коментарів заяві Москалькової, що МЗС своєю заявою про недопустимість суду над українськими військовими моряками, як злочинцями зірвав Зєлєнскому якусь угоду з кацапами. Ви не здогадуєтесь, що то мала буьґти за угода? Невже Зєлєнскій дзвонив пуцину, щоб вибачитись за ноту МЗС? Москальковій наговорила купу цікавих речей.
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Нам зараз не потрібно втягуватись в обговорення несуттєвих моментів, якісь ноти, якісь переговори - це все зайве! росія відмовляється відпускати полонених моряків, отже ставить себе поза межами морського права планети, протиставляє себе всій морській спільноті світу! Україні потрібно лише домогтись визнання росії державою піратом і все - історія російського флоту на цьому скінчиться!
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А ви хоч розумієте, що моменти з нотами - ключові? Кацапи не виконують рішення Трибуналу, бо є варіант з некомпетентним(це у кращому випадку) Зєлєнскім, який обіцяв визнати з боку наших хлопців правопорушення КАЦАПСЬКИХ!!! законів. То навіщо кацапам обливатися гівном, коли можна у це гівно Україну вмакнути?
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Саме цікаве що була російська нота яку петро з клімкіним положив під сукно. Навіть не був проінформований Зеленський. Це підтвержує те, що полонені порошенкові потрібні для піару на виборах. Дуже натхненно мусолив питання на президентських виборах, передихнув і знову почав теж саме на парламентських...
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А подавала ли Украина о невыполнении РФ решения трибунала ? я так понимаю . что сам по себе этот вопрос не возникнет
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эту генеральшу надо проверить на вменяемость
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Очень важно, чтобы диалог с Руснёй был не об освобождении, а о безусловном выполнении решения трибунала об освобождении.
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Діалог з росією потрібно вести тільки формальний для того щоб показати світовій спільноті що росія нездатна на переговори, це пришвидшить визнання росії - країною піратом, а це буде дуже вигідно Китаю, Індії, Японії, Канаді, США, які позбавляться росії як конкурента на міжнародних морських комерційних лініях, росія буде позбавлена права виходу в море цивільними суднами та військовими кораблями, а це призведе до розпродажу військового флоту росії і його задешево будуть скуповувати інші країни. Бажаючих доконати росію на морі буде настільки багато, що путін собі навіть не уявляє! Україні потрібно лише довести цю ситуацію до логічного кінця і росія отримає перший смертельний удар від світового співтовариства. росії заборонять проходи суден у всіх протоках і каналах і воювати в Сирії путін вже не зможе, бо доставити озброєння морем через проливи він вже не зможе, або буде змушений наймати турецькі судна, а комерційні судна це не те саме що власний торговий та військовий флот.
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Трошки не так. Звільнення наших моряків і є вимога трибуналу. А рф хоче провернути це так, щоб Україна визнала юрисдикцію рф над Кримом та Керченсьуою протокою. Як визнає? Елементарно. Погодившись на продовження суду за законами рф. Новоспеченому президенту про це говорили і дипломати, і Волкер. А судячи з його істерики- він у курсі цієї махінації
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засуньте їй лома в ..ку і домів потягом київ москва багажем в смердючому туалеті
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росіяни завжди брешуть. РФ не тільки член Міжнародного Трибуналу ООН з морського права, але один з суддів, що приймав рішення звільнити моряків був представником РФ (єдиний, що проголосував проти).
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Нет не единственный, там еще один был. А по катерам - еще 2-е голосовали против.
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наскільки пригадую - один суддя. Ну да ладно, суть в іншому.
Суть в тому, що параша взагалі плює на міжнародні інституції.
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Не согглашусь с вами. Россия представлена на всех международных площадках, в отличии от нас. И она имеет определённое, порой решающее влияние на те или иные вопросы. Не признавать это - глупо.
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тобто, параша має там своє представництво у вигляді закріпленої за нею посади одного судді!
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Да имеет. как представителя так и трибунал. Сейчас они ведут переговоры по поводу "обмена". На что поменяют пока неизвестно. Но сам подход к вопросу не верный - обмен это не выполнение требований Трибунала. Конечно, с нашей стороны можно пойти на обмен, но при этом все задокументировать, а потом требовать от Трибунала мер против Курятника, за не выполнение его требований. Иначе будет косвенное признание Крыма московским.
Эта двухходовка, которую сорвал Климкин.
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"Международный суд не выслушал российскую сторону"

Международный суд приглашал кацапскую сторону - кацапская сторона отказалась принимать в нем участие, а теперь брешет, что ее не выслушали.
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Зачем вообще в Украину пустили эту московско-ментовскую мразь?
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Баранов и Одинцов - колишні українські військові, що зрадили присязі і перейшли на сторону РФ. Самі росіяни таких навіть не судять, а просто вбивають (наприклад, той самий Скрипаль).
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Ну рашке не первый раз брехать! вопрос ну и что дальше? а дальше ничего! в смысле рашке ничего не будет за то что она послала нахер трибунал ООН!! почему ничего ей не будет думаю объяснять не надо всем и так все понятно!!
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Ruslan Tkachenko

почему ничего ей не будет думаю объяснять не надо всем и так все
понятно!!
РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова - Цензор.НЕТ 6780

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да абсолютно верно! БАБЛО! БОЛЬШОЕ БАБЛО! ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ БАБЛО!!
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Таки нет этот трибунал очень влиятельный - морские пути это процентов 90 всей торговли в мире и поэтому выполнение его решения принципиально важно практически для всех
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ну вот перед вами класический пример! одна из стран не выполняет, ну и теперь давайте докажите мне что это очень важно выполнять!!
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Кацап, все уже давно всё понятно, пару раз не пустить в международный порт, арестовать пару рашистских корыт, просто так, ведь парашия не под юрисдикцией, ***** всё прекрасно понимает, потому то москалькова тут так поёт. А вообще вы дебилы,в свое время фюрер один тоже убивал пленных, потому что совок не был под юрисдикцией,напомнить?
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вот когда не пустят вот тогда и будешь писать, а как бы сказать фантазиии и хотелки глупо обсуждать!!
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90 % торговли идёт морем . деньги исчисляются сотнями миллиардов в месяц и поэтому решения трибунала выполняются абсолютно всеми . а раша просто сейчас лихорадочно ищет как выйти из этого пока есть время . это не Украина на которую всем чихать тут уже деньги свои родные . тут только пару недель прошло с граничного срока
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ага ага
прошло пару недель
а скоко должно пройти после нарушения чтобы наконец пришло наказание? 5 лет 10 лет 100 лет?!! что то мне кажется что проблема ни в том что прошло ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ!! проблема намного глубже и серьезнее!!
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Ну таки учителя ещё не получают 4000 баксами .а зебилы кричат какой зеля добрый и чепчики в верх бросают . Ну таки в каждом суде дела расписаны на месяцы вперёд . а через сколько трибунал рассмотрит заявление параши будем посмотреть
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СССР тогда не подписывала Женевскую конвенцию по правам военнопленных и кроме того как будут относиться к чужим военопленым если на их родине призывали расстреливать пленных и их семьи
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Жалко что они тогда, со стерхами не упали, сколько жизней было бы спасено...
https://www.youtube.com/watch?v=36DqjMICedI
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Интересно когда зепрезидент пойдёт на встречу раше наплевав на решение трибунала . один раз Климкин его обломал . а сейчас ? Решение Морского Трибунала ООН ещё ни кто не игнорировал . потому что санкции там действительно нешуточные - вплоть до запрета заходить в порты всех стран мира судам раши . и они это знают и пытаются и рыбку сьесть и на хер сесть . ну а зебеля поможет в этом стремлении
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Він уже допоміг, ляпнувши що то Порошенко організував провокацію, на що Х-ло і відповіло, що Україна провела провокацію. Для зєлєбєнь нагадую: українські моряки на українських кораблях йшли з української Одеси в український Бердянськ через українські води.
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ето значіт: торг умєстєн, как нікогда?
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наоборот - они понимают, что придётся просто отдать, но хотят взять на понт, и отдать не просто. а вот зекоМанде насрать на всё кроме своих рейтингов. политические животные, мля.
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Если Московия не под трибуналом, то можно хватать ее моряков во всех портах мира? И обвинять в незаконном пересечении границы? Интересно чукчи пляшут.
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Да что же сучья попрода, эти московиты?! Врут на каждом шагу! Даже там, где эта ложь безсмысленна!
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Решение Гаагского трибунала тоже признавать не будет.
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Тобто, запаребрік плює на всіх і вся. Як неочікувано.
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Плохо не тоючто кацапня плюнула на все мыслимые и немыслимые международные правила. Это как раз естественно. Плохо то,что международное сообщество это молча хавает за обе щеки.
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Вообще баба с КУКУШКОЙ не дружит?)))
Если вы не признаете юрисдикцию ООН..какого х.. вы там делаете?)))
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Срут они там. Кацапы кроме этого умеют еще только убивать, бухать и воровать.
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Эта новость для тех кто думает что с кацапами можно о чём то договориться и они это будут соблюдать Пацаки соблюдают договор пока им это выгодно
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Мне одному кажется, что сегодня здесь этого косорылого рыла неприлично много?
РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова - Цензор.НЕТ 799
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РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, а так же все договора со всем Миром. Как можно с таёжными особями вести диалог? РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова - Цензор.НЕТ 5784
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"Международный суд не выслушал российскую сторону и решение его не является обязательным для РФ, поскольку Россия не находится под юрисдикцией Международного трибунала по морскому праву.Источник: https://censor.net.ua/v3137614

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Якщо це так, то росыю можна не пропускати через Босфор.
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Типовий для раші варіант поведінки...

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теоретически да, и не токо через босфор, можно и в порты не пускать! токо кто это будет делать, ну типа не пускать?! Я конечно ЗА ЧТОБЫ РАШКУ НАКАЗАЛИ! но Европа и Америка пока что не горят желанием наказывать рашку, они типа переговоры ведут!! вот так вот и будут вести переговоры лет 100!!
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ну так... зелена шмаркля і Ко їм дуже допомагає
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ну тут я не согласен! либо международное право есть и его выполняют невзирая на лица! либо так сказать его нет и тогда кто как хотит так и вертит им (что мы и наблюдаем в реалиях) А ЗЕЛЯ у нас сидит в кресле или ПЕТЯ тут роли не играет от слова совсем!!
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это в теории. а на практике зю очень не прочь договориться, подыграв нарушителю.
помнишь, какую оно истерику Климкину устроило?
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Якщо визнають, що росія не визнає норми морського права, то саме їхній суд це буде робити.
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Уповноважена в справах людини в московії це як аніматор в концтаборі.
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как медпункт в Бухенвальде... для заключённых РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова - Цензор.НЕТ 5864
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смотрю на нее и таки да - козломордые и есть козломордые, хоть какой тюнинг наводи, а на выходе козлиная морда, причем у всех запоребриковых.
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РФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова - Цензор.НЕТ 6970Wings of *******‏ @************* 1 ч.1 час назад
Тем временем началась "оптимизация" структуры армии. Тихо, без особого шума, бегают взад-вперед телеграммы и распоряжения. Людей не увольняют, сейчас пока идет сокращение штатов и структурных подразделений. В... https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2369174983351305 …
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Україна повинна звернутися до відповідного суду про забезпечення позову на заборону заходу суден під російським прапором у порти їх лоцманське проведення та навігаційні послуги.Подивимося яка реакція буде з "ЗЕофісу" але скоріш за все тему забалакають та переведуть стрілки на іншій інформпривід.
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На данный момент можно констатировать тот факт, о котором ржала Унылая лошадь. Всё нарушают международное право. То, что кацапский газ стоит всех европейских ценностей вместе взятых в т. ч. и международного правосудия, подтверждает и сбитый Боинга и Возвращение кацапов в ПАСЕ.
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Интересно страна член Совбеза не признает институты ООН. Что они завтра скажут?
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так вони визнають вибірково тільки те,що їм вигідно на сьогодні , їх "дума" за потреби ухвалить потрібний закон щоб не визнавати рішення міжнародних судів вже таке є щодо ЄСПЛ,а як треба швидко відмінять по телефонному дзвінку з кремля.
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Точно также, как США вышли и не признают решения права Комитета ООН по правам человека.
К сожалению, в мире действует право сильного. Если государство достаточно сильно не признавать какие-то решения хоть ООН, хоть других международных организаций - им за это ничего не будет.
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Какая прикольная на Московии уполномоченная по правам человека. Это почти как назначить генерала СС защищать права евреев.
И ещё что интересно, все кацапские корабли больше не находятся под юрисдикцией международного морского права. Теперь их можно безнаказанно топить и захватывать🤔
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И это оно сказало в Киеве!!!!!! Очередное дно, пробитое порохом и продолжает пробиваться зеленским. На пуя ему( москальковой) разрешили въезд в Украину( еще при порошенко)?пусть гавкает из-за паребрика но не в Киеве!!!!
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Вот жалко ,что участники Нюрнбергского процесса после войны не знали,что можно просто не признать решение суда.И все.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРФ не под юрисдикцией трибунала ООН, поэтому может не выполнять его решения, но готова к диалогу об освобождении украинских моряков, - Москалькова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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