 С воином 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, простились на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится на странице Жовкивской райгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Вчера вечером в Волыце состоялся парастас по погибшему.

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Владимир Салитра родился 24.07.1989 года. Рано потерял родителей. С 2016 года находился в рядах ВСУ.

"Владимир был удивительным человеком - добрым, отзывчивым, воспитанным. И, как часто бывает у таких светлых людей, у него все в жизни шло трудно. Очень рано остался круглым сиротой. Их у родителей было трое. Когда мамы с папой не стало, сестра уже была совершеннолетней, брат еще нет. Чтобы его не забрали в интернат, Володя оформил опекунство над младшим, заботился о нем, - рассказала LMN исполняющая обязанности сельского головы Анна Мазан. - На войну ушел в 2016 году по контракту. Мы его просили, чтобы хорошо подумал. Он твердо решил: просто не хотел, чтобы младшего брата забрали на срочную службу. Всегда в первую очередь думал только о нем".

У него остались брат и сестра.













