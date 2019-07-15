 "Очень непростая ситуация у вас с кадрами - много всяких мошенников", - глава "Слуги народа" Разумков встретился с избирателями в Донецкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Общественного ТВ Донбасса.

В частности, в сопровождении Разумкова был замечен бывший заместитель губернатора Виктор Ремский.

"Очень у вас не простая ситуация с кадрами, много всяких мошенников, но не дайте, чтобы представители той старой гвардии, которые нас обирали здесь, пришли к власти, прячась за новых губернаторов", - сказал на встрече с делегацией "Слуги народа" в Константиновке представитель местных перевозчиков Игорь Житинский.

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