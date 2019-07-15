 Встреча Денисовой и Москальковой началась в Киеве: обсуждают вопросы освобождения удерживаемых в РФ украинцев. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Денисова написал на своей странице в Facebook.

"Начала встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в рамках ее визита в Киев. Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине", - написала она.

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Также Денисова сообщила, что будет рассмотрена возможность решения гуманитарных вопросов относительно обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощью.





