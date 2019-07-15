 36-летний россиянин на квадроцикле протаранил КПП воинской части в Подмосковье. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия появилась в сети.
На записи видно, как водитель квадроцикла таранит ворота, травмировав военнослужащего стоявшего за воротами. Солдат-срочник госпитализирован с различными травмами, а водитель квадроцикла скрылся с места ДТП. Позже 36-летнего местного жителя нашли и задержали.
по какой-то непонятной закономерности, квадрик просто притягивает к себе неадекватов..
среди водителей квадроциклов встречаются и нормальные люди, но их меньшинство..
где-то 25% против 75% неадекватов