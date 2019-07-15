 Сырский вручил Народному Герою Украины Улитенкову премию ко Дню украинского миротворца. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ

Ко Дню украинского миротворца командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский вручил главному старшине одного из батальонов отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергею Улитенкову денежный сертификат на 5000 гривен.

Напомним, что сегодня, 15 июля, отмечают День украинских миротворцев. Этот праздник установлен постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началось участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, которые под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС проводятся в "горячих точках" планеты.

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