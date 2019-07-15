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Все про:контрразведка (128) Россия (73320) теракт (2005) Харьков (4361) диверсия (40)

 Контрразведка предотвратила теракт спецслужб РФ, планировавших оставить без воды и отравить Харьков. ВИДЕО

Украинские контрразведчики предотвратили масштабный теракт России, который мог оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Миллионный город без воды. Очистные сооружения выведены из строя. Вспышка инфекционных болезней. Социальный взрыв. Именно такая ситуация ждала Харьков, если бы удалось все, что задумал этот парень. Мужчину в камуфляже зовут Иван Обручников. Он пробрался на стратегический объект, хорошо подготовившись. В рюкзаке то, что на языке саперов называется "адская машинка".

"Злоумышленник положил взрывное устройство в рюкзак, застегнул его и положил его прямо под эту цистерну", - рассказывает офицер контрразведки.

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Рядом, в двух метрах от цистерны, испаритель с хлором. Крайне токсичным веществом, которой обеззараживают днепровскую воду перед тем, как водопровод погонит ее в сторону Харькова.

В этом сооружении, куда заходить можно только в противогазах, несколько тонн хлора.

"Жидкий хлор, мы получаем эти контейнеры по мере необходимости на склад", - пояснил директор комплекса водоподготовки "Днепр" Максим Панченко.

Чистый хлор - химическое оружие. В Первой мировой войне на его счету сотни тысяч отравленных до смерти, с выжженными легкими и слепотой. Но именно эта его способность эффективно убивать все живое - сделала хлор незаменимым в уничтожении микробов в питьевой воде.

"На минутку, треть всех человеческих потерь во время Первой мировой войны от химического оружия. И где-то пятая часть – исключительно от хлора. Соответственно, в результате разрушения цистерны произошел бы виток ядовитого вещества", - рассказал заместитель начальника взрывотехнического управления ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Дмитрий Каракуркчи.

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Если вам кажется, что вызвать масштабную катастрофу может только хорошо подготовленный диверсант, то вы ошибаетесь. Взрывчатка, в буквальном смысле, поражает простотой. Часы. Примитивная электросхема. И два килограмма тротила. Главное - попасть на станцию очистки воды. А кураторы уже расскажут куда подложить взрывчатку.

"Очень все просто, очень все удобно было выполнено для исполнителя, ведь нужно сделать буквально несколько действий. То есть, выставить соответствующий будильник двумя кнопками, нажать еще раз кнопку – и устройство приведено к боевому действию. В соответствующее время, указанное на будильнике, состоится, соответственно, взрыв", - пояснил Каракуркчи.

Следственный эксперимент убеждает, что диверсия спланирована на самом высоком уровне. Иван Обручников из тех, кого называют "идейными", искренний поклонник "русского мира", работал незаметным заправщиком на АЗС.

Вот цитаты из его дневника: "Мы творим дела на благо русского народа и в ущерб политике США". Ему давно чесалось отомстить Украине. Через сеть "Вконтакте" сам вышел на боевиков и предложил сотрудничество. "Раз в неделю ездит украинский поезд с боеприпасами, сказал, что едут два человека - машинист и его помощник. И предложил этот поезд, как бы, вывести из строя, взорвать", - рассказал Обручников.

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Его вывели на кураторов в России. Иван поехал в российский Белгород и собственноручно подписал обязательство – работать на российскую спецслужбу.

"Они мне сказали расписку написать. Напиши расписку, что ты готов сотрудничать с сотрудниками ФСБ, для того, чтобы мы могли тебе выделять финансы", - говорит он.

Но начать решили с диверсии против гражданских.

"Они сказали, есть такая тема -"Харьковводоканал" в селе Краснопавловка. Есть коллекторы. Эти коллекторы нужно вывести из строя. Я спросил, для чего это нужно. Они объясняли так - вывести коллекторы из строя, больше половины Харькова останется без воды", - пояснил Обручников.

Далее - экологическая катастрофа, которая должна была спровоцировать протесты против украинской власти. Таков был план. О том, что он повлечет еще и хлорную атаку после взрыва, кураторы из Белгорода взрывнику не сообщили. Как и не сказали, что Иван для них так называемый однозарядный диверсант. Выставить таймер, поднести взрывчатку – вот и вся его функция. К счастью, именно на этапе получения взрывчатки диверсант попал в поле зрения украинской контрразведки. К сожалению, отследить того, кто приготовил здесь для Ивана смертоносное устройство, не удалось. Враг использовал беспроигрышную схему торговцев наркотиками. Только в этот раз "закладку" сделала вражеская спецслужба. В этом случае, "ноу-хау", позаимствованное у наркоторговцев, не сработало. Катастрофа обошла город-миллионник.

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"Народ Украины, извините меня за то, что я хотел сделать. Ну, я немножко наивный и я ошибся, я больше не допущу таких ошибок. Я люблю тебя, народ Украины, я часть его", - раскаялся в СИЗО Обручников. 

Источник: https://censor.net.ua/v3137480
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці, попередили... а в мене питання, ЧОМУ очисним спорудам у Москві нічого не загрожує???
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Недоглядела коЗеманда - не успела полностью обезглавить СБУ.
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ну так пора опять медведчуку и бойко ехать целоваться в десна с кацапскими уродами
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Так там же сколько русских, и своих не пожалели, вот это русский патриотизм.
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простить и отпустить. киевский окружной суд - самый гуманный суд в Мире!
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В Украине произошло знаковое событие: запорожский оппозиционный журналист Павел Волков, обвиненный СБУ в «сепаратизме» и «пособничестве террористам», за что ему грозило 15 лет лишения свободы, был полностью оправдан судом по всем статьям.
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Харків поруч з кордоном. Одна Точка У, або якийсь інший керований безпілотник-самогубця залишає Харків без води? А альтернативні водогонам істочники води? Свердловини, наприклад? Така мережа не допустить гуманітарної катастрофи, хочаб для вживання населенням в їжу. Це треба робити вже сьогодні.
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Блін Ваня, не тупи, які сведловини потянуть таке місто?
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Мається на увазі питна вода. Питної води кожен мешканець для фізіолологіческих потреб потребує два літра на добу. Тобто на Харков треба не меньше тисячі тон артезіанської води на добу, щоб уникнути гуманітарної катастрофи. А це десь тисяча молоковозів в день. Молока Харків більше вживає.
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Питна вода не виріщує питання, епидемії викликає відсутність технічної води.
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Щоб мати технічну воду, то не обов'язково її очищати до рівня питної, як робиться зараз. Епідемія Холери в Лондоні в середні віки була тому, що лондонці вживали в їжу воду з Темзи. В Темзу ж і скидали нечистоти.
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І треба брати на облік усю потенційну п'яту колону. Під час війни Америки і Японії усі американські громадяни, японського походження, були ізольовані в таборах. Звісно умови утримання в них були кращими, ніж на волі у нашого середньго громадянина сьогодні, але це була реальна, потенційна загроза диверсій всередині країни. Чому ми так переконані, що Раша не почне проти України повномаштабну?
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Так їх млн з 10 на чолі з зекомандою, хай ЦВК бере.
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Таких "топаздайкоманду" тисяч десять на країну. Тобто ті, хто може захоче взяти на себе організацію ватних дебілів, якщо Рашка дасть сигнал. Можна з такими провести бесіду вСБУ і слідкувати за їх пересуваннями. Сьогодні це не складно.
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Аргументи є? Чи це голослівна заява мінстеця?
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как увижу лицо -этой подстилки ведущей-сразу выключаю просмотр,тьфу-*****
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Посадить в одиночку и посыпать пол хлоркой...
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Як в київському ІТУ? Може його просто туди посадити і все?
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цитата: "Нарид Украины, прости меня! Нарид Украины, я люблю тебя!"..
спасибо, поблевал!...
PS. Конторе респектище!
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Веришь этой постановке драмкружка СБУ? "Ми робимо справи на благо російського народу і на шкоду політиці США": контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків - Цензор.НЕТ 7213
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я сам из Харькова.. и я лично знаю несколько ватных дебилов, которые на Библии клянуться, что Мотороллы в Харькове никогда не было, что образ Мотороллы это выдумка СБУ, что бы Порох пришел к власти.. Ты, Igor Strl, походу из тех самых дебилов.. Ой извини!.. сейчас правильно писать "из этих Зебилов"..
видео: Украина Харьков. Пророссийский терорист Арсена Павлова он же Моторола в Харькове
Контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків - Цензор.НЕТ 4203
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СБУ каждую неделю отчитывается о пойманных "шпионов", предотвращеных террактах, раскрытых хранилищ боеприпасов "террористов".... Но до сих пор не в состоянии найти убийц Шеремета, Окуевой... После их зашквара с Бабченко, с полным провалом засадить Савченко СБУ уже никто не верит.
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И-и-и-и-гарь!.. угадайте слово: начинается на "Зе", а заканчивается на "бил"..
даю подсказку: это вы!
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Он к Украине не имеет отношение.Казламордое убище,засунувшее свои рога на украинский сайт😄😄😄
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" Через сеть "Вконтакте" сам вышел на боевиков и предложил сотрудничество" - по мнению СБУ в днрлнр сидят одни идиоты и вербуют "идейных, искренних поклонников русского мира" через скотсети.
А в это время:Поток наркотиков через Украину постоянно растет - при полном попустительстве Службы безопасности Украины

https://ukraina.ru/exclusive/20190401/1023141613.html
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Україна ру це як гуртки єдиноросів в неоліті.
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Для одноразового самоубийцы сгодится
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щасливі глядачі на концерті 95-го Кварталу

"Ми робимо справи на благо російського народу і на шкоду політиці США": контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків - Цензор.НЕТ 2178
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Третина втрат в першій світовий від хімії? Що за йолоп це написав?
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Такие вещи России и россиянам прощать невозможно, и Бог это понимает!
Известный Пророк 20 века Финк:
«Финк неоднократно говорил непосредственно о будущем России. Однажды он сказал: «Как когда-то был крах царской России, будет крах коммунистической России. Это потому, что русский народ всегда был убийцей и вором. Зло всегда возвращается к людям, которые его сделали. Вы увидите его и посмотрите. Россия, коммунизм уничтожил миллионы невинных людей, и весь мир будет говорить, каковы были масштабы этих жертв».

И далее Финк сказал: «Вы увидите то же самое - могучая Россия рухнет, как карточный домик. Как только народы, живущие в ней и вокруг нее, будут свободны, так они разорвут на части Россию! Люди, которые были под русским игом, как только они немного укрепятся в своих собственных внутренних делах, изгонят власти русских из своих земель. И они этого заслуживают.
Последние российские границы я вижу только вокруг Москвы, Ленинграда и Беларуси. Там останутся только все большие махинаторы, которые не захотят работать, и они станут нищими. Затем, в поисках лучшей жизни, русские разбредутся по всему миру».

Другие цитаты из Финка: «Я вижу, Москва провалится … Там будет огромный взрыв, который потрясёт всю Россию. Миллионы людей погибнут …»
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Після цього в Харкові все одно продовжували голосувати за Гопоблок
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Это диверсант так и сказал ,что любит народ Украины и замет те не Украинский народ,хотя по дурости( мелкий предатель,который подписал соглашение сотрудничать с ФСБ) мог бы навредить многим представителям народа Украины и опять здесь видим ВОДА и 74%
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А в Лугандоні що, ватка перестала бути ваткою? Це хвороба і вона невиліковна.
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Я думаю, що харківська вата, після цього ще більше полюбить ***** і усіляких доп гєп мураєвих мертвечуків жукових сраліних і рабіновичів.
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Чет сомнения берут. Особенно с подачи канала ґ+ґ

cui prodest?
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Хорошая работа и есть результат. Оперативникам СБУ респект!
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Гопнік у спортивних штанях абібос - типове лице рюсскага міра. Це вкотре доказує, що рашку підтримує в основному бидло-люмпен! І саме з бидлом треба боротися, причому з усім бидлом. Треба зробити як прибалти в 90-х: кинув окурок не в урну - штраф 100 євро, попісяв у підворотні - штраф 200 євро!
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я знову ж, в 2937-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Відповідно рішення КСУ суд диверсанта відпустить. Слава українським судам соратникам і співучасникам диверсантів, агресорів, колоборантів.
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Обычно такие "новостя" СБУ преподносит, что бы прикрыть свой очередной провал.
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Це фейк Порошенка і Гицака на 100%. Пєця усунув конкурента по виробництву снайперських комплексів Бориса Германа, а сам "подарував" ССО 100 куплених десь снайперок.
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Растет наше СБУ, растет! Как сейчас помню...Операция "Шатун". Операция "Бурштин". Арест террористки Савченко. Убийство Бабченко. Недопуск выпущенной Савченко. И вот спасение Харькова! Не зря Петя Васе героя дал (Харьков, правда, уже без него).
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Одразу згадую як сцикло хамив Пороху на стадіоні, таке чванливе з посмішкою- А ТО ПУТИН НАПАДЕТ- так зебобіки гигикали з цієї фрази. А ЧОМУ ЗАРАЗ 73% НЕ ГИГИКАЄ?!
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а зеленский хочет с ними мир заключить - вот с такими - как то так
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Нужно памятник Жукову на очистных поставить , по логике кацапы своего не взорвут .
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Украина спасает это, ватное кубло, от войн и диверсий. Оно, же, постоянно, прет на нас ж... гепой в парламент!
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А вы и дальше ставьте памятники Жукову.

Каждый новый пямятник Жукову-Тухачевскому убеждает этих "сторонников русского мира", что они правы.
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с этим дибилом все понятно. Но ведь идиоты не переводятся. Кто хлор просто так оставляет?!??!?! За безголовость нужно тоже сажать, если все вот так лежит.... всегда найдется идиот, который за деньги захочет что-то уничтожить.
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порохосвиньи забыли, как педро пять складов уничтожил и охрану очистных организовал,
статья мутная
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Зєлєбєню не розмивай тему . У вас педромальдівський буде винуватим у всіх косяках зєлєбєні ще 5 років ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКонтрразведка предотвратила теракт спецслужб РФ, планировавших оставить без воды и отравить Харьков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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