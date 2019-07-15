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 Политика Украины
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 Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. "Л/ДНР" абсолютно не самостоятельны, - Разумков. ВИДЕО

Конфликт в Донбассе Украина может завершить только благодаря переговорам, но не с террористами, а с Кремлем, который их поддерживает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире канала ICTV.

Он отметил, что военным путем закончить эту войну, наверное, невозможно: "На противоположной стороне стоит Россия и так называемые "ЛНР" и "ДНР", которые фактически полностью управляются Кремлем".

Разумков считает, что переговоры по урегулированию конфликта должны быть разноуровневыми и включать минский, нормандский форматы, а также "расширенный" нормандский формат, предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", – сказал он.

По словам политика, Украина не должна вступать в переговоры с сепаратистами на Донбассе.

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"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", – заявил Разумков.

Напомним, 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести в Минске переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с участием лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. В Кремле заявили, что рассмотрят это предложение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает предложения Зеленского и Минск готов стать площадкой для такой встречи. 

9 июля Зеленский назначил представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного.

Источник: https://censor.net.ua/v3137462
 
 
 Топ комментарии
 
а.., сепар Разумков с зеленой клоаки Зе...
Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. "Л/ДНР" абсолютно не самостоятельны, - Разумков - Цензор.НЕТ 2962
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Не будет мира в результате компромисса. Потому, то не может его быть таким путём. Агрессор, откусивший один кусочек, через некоторое время снова нагуляет аппетит и... Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков - Цензор.НЕТ 6435
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До тебя еще не дошло, что бизнес здесь ни при чем?. Это тяжело, я вижу. Поясню: бизнес здесь вторичен. Убери "бизнес на крови", кровь литься не перестанет. Такая реальность. "И все" здесь не катит. Далеко не "все". Все будет, пока Украине не станет частью союзного государства во главе с Путиным. Вот тогда будет "все". И скоморох - один из инструментов реализации этого. Думать же надо в конце-концов.
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Ты уже развил, только глупозаключение. Даже угадывать не буду, ты голосуешь за Слугу.
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"слуги" уже привлекли к переговорам тех,кто реально может разговаривать з окупантом Украины США и Англию???НЕ ПО РАЗУМУ ДОГОВАРИВАТСЯ С ТЕМ,кто нарушил договоренности ,которые приносили мир,НЕ ПО РАЗУМУ договариватся с окупантом Украины, ибо договариватся с оккупантом ,признавать его не как оккупанта Украины ,а как того,кто говорит,что он никакого отношения к окупации в Украине не имеет ,и не его оружием ведется война с Украиной...
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Не понимаю про какой диалог этот красножопый парень нам всё время втирает? У Украины есть только одно требование - убраться всем мокшанским войскам, со всей территории Украины, подальше к себе на родину в бурятию или на ***
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наскільки я розумію, тут в нього головний контекст "переговори"; а слово "діалог" - лише як синонім...
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"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию". Хотелось бы услышать немного конкретики об этих максимальных усилиях. Похоже, что пик этих усилий - это пафосная болтовня Зеленского в эфире про "давайте поговорим" в компании Трампа и Терезы Мэй, которая, кстати, досиживает в качестве премьер-министра последние дни...
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А тут треба погодитися, є такі підозри, що це може бути лише "болтовня"... Да, треба буде подивитися на дії...
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Выстроены Кучмой и ****** мафиозные кланы, кого угодно - любую страну затянут в Пропасть! В этой ситуации есть только Один Выход,это Возглавить всю эту Мафию,с плавным переходом к Слуге Народа!
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Та неужели? В ордло сидят марионетки кремля, НЕ может быть ))
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ЄДИНИЙ МОЖЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ - ДУШИТИ ВСЕСВІТНІМИ САНКЦІЯМИ жидоліліпукію фашистську і ВВЕСТИ на кордон з окупованою третиною Донбаса війська ООН. Далі поступова демілітарізація залишків пропукінських банд.
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Так понимаю, диалог уже начался с указания Владимира Александровича благоустроить пункт пропуска в Крысм. "Нашилюди", возвращаясь в скрепный дом после оформления биометрии в Херсоне, не должны испытывать неудобств.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДиалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. "Л/ДНР" абсолютно не самостоятельны, - Разумков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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