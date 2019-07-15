 Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. "Л/ДНР" абсолютно не самостоятельны, - Разумков. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире канала ICTV.

Он отметил, что военным путем закончить эту войну, наверное, невозможно: "На противоположной стороне стоит Россия и так называемые "ЛНР" и "ДНР", которые фактически полностью управляются Кремлем".

Разумков считает, что переговоры по урегулированию конфликта должны быть разноуровневыми и включать минский, нормандский форматы, а также "расширенный" нормандский формат, предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", – сказал он.

По словам политика, Украина не должна вступать в переговоры с сепаратистами на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановление "Нормандского формата": состоялась первая встреча советников, радикально сблизить позиции не удалось

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", – заявил Разумков.

Напомним, 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести в Минске переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с участием лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. В Кремле заявили, что рассмотрят это предложение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает предложения Зеленского и Минск готов стать площадкой для такой встречи.

9 июля Зеленский назначил представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного.