 Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад". ВИДЕО

Изменить место проживания планируют пять многодетных семей, говорится в сюжете 5 канала, информирует Цензор.НЕТ. Это лишь часть жителей временного убежища. Сейчас здесь постоянно проживают более 300 человек. Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью живут в тринадцати модулях, построенных при поддержке правительства Германии.

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Один из жителей, начальник управления по обслуживанию модульного городка Артур Стеценко, демонстрирует стены в модульном боксе: "Вот вы видите, выдувает стену. Еще один пример - вот здесь вот висел обогреватель. Посмотрите на эту стену и скажите, кто возьмет ответственность за пожарную безопасность ".

Модульный городок рассчитан на временное пребывание. Его срок годности истек два года назад. Но некоторые жители не хотят покидать помещение. Марина Кирбаба живет здесь вместе с пятилетней дочерью. Объясняет: денег на переезд нет.

"Ту же дырку в полу можно легко отремонтировать. Я понимаю, у нас с потолками проблема, но мы живем здесь. И что, год назад у нас было так и сейчас так. Нет такого-то критического у нас в комнатах, за что нас надо было бы выселять", - жалуется женщина.

Принудительно выселять людей не планируют, уверяют в горсовете. Провели техническую экспертизу модулей, результат ожидают на следующей неделе. Впрочем, настроены пессимистично. Поэтому предлагают различные варианты: пенсионерам переехать в пансионаты для престарелых, а многодетным семьям - в общежития или арендовать дома.

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Договоры аренды у большинства жителей модульного городка заканчиваются в конце августа.