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 Общество
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Все про:Харьков (4361) переселенцы (316)

 Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад". ВИДЕО

Временные дома уже опасны для проживания, уверяют в Харьковском городском совете, и призывают жителей найти другое жилье до начала холодов.

Изменить место проживания планируют пять многодетных семей, говорится в сюжете 5 канала, информирует Цензор.НЕТ. Это лишь часть жителей временного убежища. Сейчас здесь постоянно проживают более 300 человек. Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью живут в тринадцати модулях, построенных при поддержке правительства Германии.

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Один из жителей, начальник управления по обслуживанию модульного городка Артур Стеценко, демонстрирует стены в модульном боксе: "Вот вы видите, выдувает стену. Еще один пример - вот здесь вот висел обогреватель. Посмотрите на эту стену и скажите, кто возьмет ответственность за пожарную безопасность ".

Модульный городок рассчитан на временное пребывание. Его срок годности истек два года назад. Но некоторые жители не хотят покидать помещение. Марина Кирбаба живет здесь вместе с пятилетней дочерью. Объясняет: денег на переезд нет.

"Ту же дырку в полу можно легко отремонтировать. Я понимаю, у нас с потолками проблема, но мы живем здесь. И что, год назад у нас было так и сейчас так. Нет такого-то критического у нас в комнатах, за что нас надо было бы выселять", - жалуется женщина.

Принудительно выселять людей не планируют, уверяют в горсовете. Провели техническую экспертизу модулей, результат ожидают на следующей неделе. Впрочем, настроены пессимистично. Поэтому предлагают различные варианты: пенсионерам переехать в пансионаты для престарелых, а многодетным семьям - в общежития или арендовать дома.

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Договоры аренды у большинства жителей модульного городка заканчиваются в конце августа.

Источник: https://censor.net.ua/v3137455
 
 
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Не жили как в Европе, не стоит и привыкать...
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Правильно Гепа. В поле их выгоняй. Деньги на памятник жуковскому нашел а на жилье переселенцам х*** й в жопу.
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Эти модульные городки даже в том состоянии что сейчас, как по мне, будут получше жилищ "коренного народа Дамбаса". В том числе и довоенных жилищ...
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Они устали кормить нахлебников из Евросоюза. Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 9620
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Пока переселенцы устраивали памятник около памятника Жукову, их домики снесли бульдозером, ай да Гепа! Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 2884
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После того, как выселят 300 переселенцев, заселят туда 1300 вьетнамцев. И будут требовать плату за жилье, как за пригодную для проживания жилплощадь.
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Кто на такое в наше-то военное время обращает внимание?Разве что какой-то Михо,но он не в Харькове,а в Одессе:https://www.youtube.com/watch?v=zC0AbOKROjQ
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВласти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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