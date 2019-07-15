 Пленных моряков на 90% освободят до 21 июля, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, и мне все равно, кто потянет это одеяло, и на кого Путин возложит в связи с избирательными процессами вину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", - сказал Порошенко.
При этом источник информации Порошенко не указал.
Напомним, 11 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже в Офисе украинского президента заявили, что ключевым в в беседе был вопрос об освобождении пленных украинских военных моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. В Кремле заявили, что это был первый разговор Зеленского и Путина "по инициативе украинской стороны".
Зеленскому разрешили позвонить Путину только после того, как «гонец Кремля» вытер об него ноги
http://rusjev.net/2019/07/14/zelenskomu-razreshili-pozvonit-putinu-tolko-posle-togo-kak-gonets-kremlya-vyiter-ob-nego-nogi/
Круг вопросов, который интересует Кремль в общении с Зеленским достаточно широк, но сводится к одной простой цели - полное поглощение Украины при текущем президенте. Именно с этой целью приезжал наводить мосты известный в узких кругах «гонец» от Кремля и представитель переговорщиков от ФСБ, а по совместительству главред «Эхо Москвы» Венедиктов.
Официально его миссия была в том, чтобы посодействовать в освобождении агента ФСБ и ГРУ Венедиктова. Для этого он якобы и прибыл на какие-то переговоры в ОПу Зеленского. Неофициально - ему привезли «список требований» о Путина по поводу дальнейшего сотрудничества. Как мы предполагаем кргу вопросов в текущий момент такой: люстрация Евромайдана и его участников, приостановка финансирования ВСУ, приостановка расследований вокруг событий на Евромайдане, новый контракт с Газпромом и наконец текущая вишенка - прямые переговоры с боевиками ЛДНР.
Последнее наиболее важный момент, который позволит снять в самой ближайшей перспективе большую часть санкций с России и перенести всю тяжесть финансирования боевиков на плечи украинцев. После этого конечно Украину никто из западных партнеров уважать не будет, но зато Зеленский может получить «место при дворе». Однако так ли это? Мы считаем, что нет. Отношение к Зеленскому в Кремле сейчас на уровне смобаки Путина - вернее собаку уважают больше. Посудите сами. Вот что рассказывает сам «гонец»:
Имеется в виду, что Зеленский фактически спрашивал разрешения позвонить Путину не у представителя администрации последнего, а у журналиста Газпрома. Примерно вы представляете уровень отношения к «слуге народа». Перед этим видимо наш гидрант пообещал много интересного и только потом ему разрешили позвонить. Разговор представлял собой видимо некую формальность и «дружеское похлопывание по плечу». Это похлопывание на сегодня закончится для Украины плачевно - Портнов анонсировал через месяц после парламентских выборов массовые аресты участников Евромайдана. Новый парламент сможет вывести Россию из переговорных процессов и снять с нее санкции, Бойко-Медведчук готовят новый кабальный договор с Газпромом (еще одна тема обсуждения «гонца»), чтобы спасти последний и положить экономику Украины под Кремль полностью.
Нас ждут годы унижений и стагнации во спасение загнивающей Империи, если этот план удастся реализовать. К сожалению к этому все идет. Мы считаем, что Зеленский контролируется Кремлем. Подтвердить сейчас это будет сложно, но все айное рано или поздно становится явным, и уже сейчас можно предполагать, что следующий Майдан будут давить танками и пулеметами. А потом Кремль реалдизует здесь «сирийский» сценарий, с бомбардировками городов. Ведь в 2020 году Россия сможет пустить газ в Европу в обход Украины.
Тому «хлопці - зберігайте спокій та чистьте кулемет» - этот бой уже будет последним.
«Надлишкове майно» - Началась ликвидация действующих военных аэродромов в Украине
http://rusjev.net/2019/07/14/nadlishkove-mayno-nachalas-likvidatsiya-deystvuyushhih-********-aerodromov-v-ukraine/
Приморский суд Одессы принял решение о ликвидации аэродрома «Школьный», который имеет стратегическое значение и является единственным на Юге страны, находится в состоянии полной боевой готовности.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования «Юг» в Facebook.
«Воздушное командование« Юг »неоднократно заявляло, что сам факт даже попытки отчуждения территории стратегического военного аэродрома никак не может быть законным в стране, ведущей войну. Но в одесской мэрии и у заказчиков застройки территории военного аэродрома, судя по всему, совершенно противоположный взгляд на вопрос государственной безопасности страны », - отмечается в сообщении.
Адвокат Михаил Кузаконь отметил, что за полтора года рассмотрения дела в суде, в Одесской мэрии вроде появились документы на владение землей, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Однако это не соответствует действительности.
Руководство воинской части готовит документы для обжалования такого решения, запущен процесс апелляции.
Также в командовании «Юг» подчеркнули, что военный аэродром «Школьный» является на сегодняшний день единственным на юге Украины, находится в полной боевой готовности. В сообщении перечисляются пункты, которые подтверждают важность аэропорта:
На его территории базируются истребители, которые несут боевое дежурство, охраняя южные границы страны;
Аэродромом пользуются авиация Государственной пограничной службы Украины, авиация ДСНС и ВМСУ, военный авиационный завод;
Здесь во время проведения международных учений располагается дислокация самолетов стран Североатлантического альянса;
Он регулярно принимает самолеты с ранеными бойцами в зоне проведения ООС.
Ну а то, что если разбалтывать секретную информацию, то это может все сорвать, эту гнидную свинью не волнует. На моряков ему плевать, как в начале этой истории, когда оно преследовало политическую выгоду. Так и сейчас.