 Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГО, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в ДТП попал микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. В результате инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в аварию попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.
Согласно сообщению паблика its_zp, ДТП произошло между Васильевкой и Мелитополем: "Между Васильевкой и Мелитополем колонна, перевозящая детей, попала в ДТП. Причина - "олени", обгоняющие колонну. Все живы! Страшно представить, что могло бы случиться, если бы это были скотовозы спринтера. Привет подонкам из Днепра из нашего видео двухнедельной давности. UPD: Причиной стала вторая "колонна" из Харькова в составе мультивэна и двух Туарегов охраны".
Уверен, пацаны из УДО гнали под 180 км/ч.
Начальнику УДО выговор, сотрудникам, которые спровоцировали ДТП - увольнение. Так удошники гоняли только при Януковиче.
Случай - это язык, которым с нами разговаривает Бог.
А за разбитое железо мы с Вами, Украинцы, заплатим из своих налогов!
Ось вам і "слуга народу" на велосипеді...