EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  27451  325
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5645) Зеленский (2153) кортеж (179) охрана (618)

 Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобиль Управления государственной охраны из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ДТП попал микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава полтавской организации "Слуги народа" Сердюков спровоцировал смертельное ДТП и обещает оплатить лечение пострадавших

Уточняется, что автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в аварию попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 01

Согласно сообщению паблика its_zp, ДТП произошло между Васильевкой и Мелитополем: "Между Васильевкой и Мелитополем колонна, перевозящая детей, попала в ДТП. Причина - "олени", обгоняющие колонну. Все живы! Страшно представить, что могло бы случиться, если бы это были скотовозы спринтера. Привет подонкам из Днепра из нашего видео двухнедельной давности. UPD: Причиной стала вторая "колонна" из Харькова в составе мультивэна и двух Туарегов охраны".

Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Человек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 03
Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 04
Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 05
Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 06
Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 07
Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 08
Фото: instagram.com/its_zp

Смотрите: Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3137450
 
 
 Топ комментарии
 
Это шоб Пороха кортеж, вот это зебеобики и русня вой подняли бы
 показать весь комментарий
 
А почему не велосипед из кортежа велосипедиков?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
мой чернокожий трель локиподбный твоё племя мату матута не есть нибилунги а кольцо что тебе в зад вбили на обряде посвящение не есть кольцо Хагена Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 9319
 показать весь комментарий
 
Нет ну, вы только посмотрите что этот Порошенко творит, совсем уже распоясался бырыга.
 показать весь комментарий
 
 
Снова возвращаются времена Януковича, когда у охраны первых лиц "сносит крышу", они чувствуют себя "правой рукой Бога" и плевать хотели на все правила, в том числе и на ПДД.
Уверен, пацаны из УДО гнали под 180 км/ч.
Начальнику УДО выговор, сотрудникам, которые спровоцировали ДТП - увольнение. Так удошники гоняли только при Януковиче.
 показать весь комментарий
 
Слуги народа борзеют все больше.....
 показать весь комментарий
 
Багато водіїв у Дніпрі, та я особисто,бачили, як ці "слуги народу" вишивали без будь яких правил та обережності...просто диво,що нікого не травмували. Була мала надія,що погоняють по мосту Філатова... але, на жаль, не сталося....Матроси та кухарки вже накерувалися державою..треба й іншим "слугам народу" покерувати...огні рампи мозок затьмарили зовсім...
 показать весь комментарий
 
 
та там його не було від самого народження.
 показать весь комментарий
 
Бог уже прямым текстом говорит, что Зеленский и его банда - горе для Украины.
Случай - это язык, которым с нами разговаривает Бог.
 показать весь комментарий
 
 
Голосование за Слугу народа на выборах - это контрольный выстрел себе в голову. Многие , голосовавшие за Зеленского уже сейчас пожинают страшные плоды своей глупости, а повторное голосование за братков коломойского - это 100% самоубийство.
 показать весь комментарий
 
 
все супер, даже экономика оживать начала, по своей работе вижу, просто от того что люди видят первые шаги Президента и верят в лучшее) так что свои сказки расскажи брехунцю порошенко
 показать весь комментарий
 
У хутинских пуесосов работы стало больше?Бизнес оживает?
 показать весь комментарий
 
Та чего раскричались. Все идет по плану. Мусора деток по пьяни стреляют, кортехж Зеленского детей давит... На могилке следующего ребенка так и напишите: "Главное что без барыг".
 показать весь комментарий
 
 
Самого зебіла там не було, бо він в цей час пересувався на своєму "літаючому велосипеді"
 показать весь комментарий
 
 
Треба наказати дітей і виховательок. Їде цар, а вони йому мішають! Паском їх і в кут!
 показать весь комментарий
 
Никто не пострадал и хорошо!
А за разбитое железо мы с Вами, Украинцы, заплатим из своих налогов!
 показать весь комментарий
 
Не встигло стати президентом, вже усіх за.бало з кортежами...
Ось вам і "слуга народу" на велосипеді...
 показать весь комментарий
 
УГС (Управление государственной охраны) из кортежа президента вот так вот постоянно гоняет по всей стране эскорты за налоги с граждан Украины?.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАвтомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх