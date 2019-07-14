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 Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобиль Государственной службы охраны из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ДТП попал микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. В результате инцидента никто не пострадал.

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Уточняется, что автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в аварию попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 01

Согласно сообщению паблика its_zp, ДТП произошло между Васильевкой и Мелитополем: "Между Васильевкой и Мелитополем колонна, перевозящая детей, попала в ДТП. Причина - "олени", обгоняющие колонну. Все живы! Страшно представить, что могло бы случиться, если бы это были скотовозы спринтера. Привет подонкам из Днепра из нашего видео двухнедельной давности. UPD: Причиной стала вторая "колонна" из Харькова в составе мультивэна и двух Туарегов охраны".

Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 02

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Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 03
Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 04
Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 05
Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 06
Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 07
Автомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: Жертв нет 08
Фото: instagram.com/its_zp

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Источник: https://censor.net.ua/v3137450
 
 
 Топ комментарии
 
Это шоб Пороха кортеж, вот это зебеобики и русня вой подняли бы
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А почему не велосипед из кортежа велосипедиков?
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Вот сумееш 75 процентов избирателей нае*ать,тебе беня тоже такой велик купит.
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ну так за пять лет после янучары поотвыкли кортежи ездить...надо было постепенно восстанавливать навыки,плавно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАвтомобиль ГСО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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